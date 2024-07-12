Honda Jazz Crosstar yeniden Türkiye’de satışa çıkıyor

- Dikkat çeken dış tasarım
- Konforlu ve fonksiyonel iç mekan tasarımı
- Gelişmiş e:HEV teknolojisi
- Araç içi teknolojiler
- Güvenlik teknolojileri
- Yorumlar
Honda, sevilen kompakt hatchback modeli Jazz’ın Crosstar ve Elegance versiyonlarını satışa sunuyor. Jazz Crosstar yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanırken Jazz’ın Elegance versiyonu da tekrar Honda ürün gamında yerini alıyor.
Dikkat çeken dış tasarım
Jazz ailesinde, Gün Işığı Beyazı ve Kristal Kırmızı gibi klasik renklerin yanı sıra, Crosstar versiyonunda sedefli Fiyort Mavi ve Elegance versiyonunda metalik Gece Yarısı Mavisi gibi özel renk seçenekleri bulunuyor.
Konforlu ve fonksiyonel iç mekan tasarımı
Bagaj hacmi normal kullanımda 304 litre iken, arka koltukların katlanmasıyla 1.205 litreye ulaşıyor. Yakıt deposunun ön koltukların altına yerleştirilmesi, daha geniş bir iç mekân sunarken, Sihirli Koltuklar farklı kullanım kombinasyonlarına olanak tanıyor. Ergonomik tasarımı ve arka koltuklarda sunulan 986 mm diz mesafesi ile sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor.
Gelişmiş e:HEV teknolojisi
Jazz e:HEV güç-aktarma sistemi, güçlü elektrik motoruyla gelişmiş hızlanma performansı sunarken; verimlilik sağlayan dinamik sürüş özelliklerini koruyor. Bu konudaki iddiasını sürdüren Jazz e:HEV, Elegance versiyonunda 102 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değerine sahipken; ortalama olarak 4,5 L/100 km (WLTP) yakıt tüketiyor. Crosstar versiyonu ise 108 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değerine ulaşırken; ortalama 4,8 L/100 km (WLTP) yakıt tüketimi ile verimlilik yönünde öne çıkıyor.
Araç içi teknolojiler
Güvenlik teknolojileri
Honda Jazz Crosstar ve Elegance, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan aktif ve pasif güvenlik teknolojileri de içeriyor. Honda SENSING aktif güvenlik teknolojisi, geniş görüş alanına sahip ön kamera ve gece kullanım desteğiyle güvenliği artıran çok sayıda sürüş asistanını standart olarak sunuyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Şerit Takip Uyarı Sistemi ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi, sürücüye güvenli sürüş desteği sağlıyor. Ayrıca, Trafikte Sürüş Asistanı ile dur-kalk trafikte sürücünün yükünü azaltmak için 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği de sunuluyor.
Honda'nın tescilli Advanced Compatibility Engineering teknolojisi, çarpışma enerjisini dağıtarak otomobil ve yolcularını korumanın yanı sıra diğer araçlara uygulanan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Jazz, ön koltuğa entegre olan orta hava yastığı dahil olmak üzere 10 adet hava yastığı ile donatılmıştır ve boyun zedelenmesini azaltan ön koltuk başlıkları ile yolcu güvenliğini maksimum düzeyde artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.