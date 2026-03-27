Nothing Phone 4a Pro ve Nothing Phone 4a Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatları

Nothing Phone 4a ve 4a Pro fiyatları
Nothing Phone 4a modeli beyaz, siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle sunulurken 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyon 32.999 TL yerine 29.999 TL, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ise 34.999 TL yerine 31.999 TL fiyatla ön siparişe çıktı.
Nothing Phone 4a Pro ise siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle geliyor ve 12 GB RAM, 256 GB depolama kapasitesine sahip model 39.999 TL yerine 36.999 TL olarak listelendi.
Her iki model için de 45W adaptör hediye ediliyor.
Nothing Phone 4a Pro ve 4a neler sunuyor?
Nothing Phone 4a, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci ile geliyor. Telefon, 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sunuyor. 6.78 inç AMOLED ekran, 1224 x 2720 çözünürlük, 120 Hz adaptif yenileme hızı ve 4500 nit’e kadar parlaklık değerleriyle günlük kullanım ve multimedya deneyimini destekliyor.
Phone 4a, 63 mini-LED'den oluşan yeniden tasarlanmış Glyph Bar, birden fazla aydınlatma bölgesinde bildirimleri gösterirken Phone 4a Pro, 137 mini-LED ile Glyph Matrix kullanarak daha büyük aydınlatılmış yüzeyde simgeler, animasyonlar ve bildirimler sunabiliyor.
