    Nothing Phone 4a Pro ve Nothing Phone 4a Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatları

    Bu ayın başlarında tanıtılan Nothing Phone 4a ve Nothing Phone 4a Pro Türkiye’de satışa çıktı. Yeni modeller daha güçlü özelliklerle gelirken işte Nothing Phone 4a fiyatı:

    Nothing’in yeni akıllı telefon serisi, Phone 4a ve Phone 4a Pro modelleri ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Şirket, cihazlarını Türkiye garantili olarak satışa sunarken ön sipariş dönemine özel avantajlı fiyat seçeneklerini de açıkladı.

    Nothing Phone 4a ve 4a Pro fiyatları

    Nothing Phone 4a modeli beyaz, siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle sunulurken 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyon 32.999 TL yerine 29.999 TL, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ise 34.999 TL yerine 31.999 TL fiyatla ön siparişe çıktı.

    Nothing Phone 4a Pro ise siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle geliyor ve 12 GB RAM, 256 GB depolama kapasitesine sahip model 39.999 TL yerine 36.999 TL olarak listelendi.

    Her iki model için de 45W adaptör hediye ediliyor.

    Nothing Phone 4a Pro ve 4a neler sunuyor?

    Phone 4a Pro, 4 nm üretim teknolojisine sahip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alıyor. Cihaz, sekiz çekirdekli Kryo CPU ile 2.8 GHz’e kadar performans sunarken, Adreno 722 GPU ve Qualcomm Hexagon AI motoru ile destekleniyor. Telefon 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB’a kadar depolama kapasitesi ile yüksek performans sunuyor. Ekran tarafında 6.83 inç AMOLED panel, 1260 x 2800 çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 144 Hz adaptif yenileme hızı ile dikkat çekiyor.

    Nothing Phone 4a, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci ile geliyor. Telefon, 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sunuyor. 6.78 inç AMOLED ekran, 1224 x 2720 çözünürlük, 120 Hz adaptif yenileme hızı ve 4500 nit’e kadar parlaklık değerleriyle günlük kullanım ve multimedya deneyimini destekliyor.

    Phone 4a, 63 mini-LED’den oluşan yeniden tasarlanmış Glyph Bar, birden fazla aydınlatma bölgesinde bildirimleri gösterirken Phone 4a Pro, 137 mini-LED ile Glyph Matrix kullanarak daha büyük aydınlatılmış yüzeyde simgeler, animasyonlar ve bildirimler sunabiliyor.

