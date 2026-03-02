Apple, M4 işlemcili yeni iPad Air'i tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, kısa bir süre önce M4 çipli yeni iPad Air modelini duyurdu. Artan performans, genişletilmiş bellek kapasitesi, gelişmiş bağlantı özellikleri ve iPadOS 26’nın sunduğu yeni yeteneklerle gelen cihaz, önceki nesle kıyasla performans noktasında ciddi kazanımlar elde ediyor.

Yeni iPad Air neler sunuyor?

Yeni iPad Air’ın kalbinde yer alan Apple M4 çipi, cihazı selefine göre belirgin biçimde hızlandırıyor. 8 çekirdekli CPU ve 9 çekirdekli GPU ile gelen model, M3’lü iPad Air’a kıyasla yüzde 30’a kadar, M1’li iPad Air’a göre ise 2,3 kata kadar daha yüksek performans sunuyor.

9 çekirdekli GPU, ikinci nesil donanımsal hızlandırmalı mesh shading ve ray tracing desteği sunuyor. Bu sayede M1’li modele göre 4 kat daha hızlı 3D profesyonel render performansı elde ediliyor.

M4 yalnızca grafik ve işlem performansıyla değil, yapay zeka tarafındaki iyileştirmeleriyle de öne çıkıyor. Yeni iPad Air’da birleşik bellek kapasitesi yüzde 50 artırılarak 12 GB’a çıkarıldı. Bellek bant genişliği ise 120 GB/s seviyesine yükseltildi. Bu sayede cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modelleri daha hızlı ve verimli çalışabiliyor.

Apple’a göre 16 çekirdekli Neural Engine ise M1’e kıyasla 3 kat daha hızlı performans sunuyor. Bağlantı tarafında ise yeni iPad Air, Apple’ın tasarladığı N1 kablosuz bağlantı çipi ile geliyor. Bu çip sayesinde cihaz Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sunuyor. Özellikle 5 GHz Wi-Fi ağlarında daha yüksek performans elde edilirken Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop gibi özelliklerde kararlılık artışı sağlanıyor.

Hücresel bağlantı sunan modellerde ise Apple tasarımı C1X modem yer alıyor. Bu modem, önceki nesle kıyasla yüzde 50’ye kadar daha hızlı hücresel veri performansı sağlarken, aktif kullanımda yüzde 30’a kadar daha düşük enerji tüketimi vadediyor. 5G desteği ve GPS özellikleriyle gelen cihaz, eSIM üzerinden dijital hat ekleme ve mevcut planı aktarma imkanı da sunuyor.

iPadOS 26 ile daha esnek kullanım

Yeni model, kutudan iPadOS 26 ile çıkıyor. Güncellenen tasarım dili, Liquid Glass adı verilen yarı saydam ve çevreyle etkileşimli bir materyal anlayışı üzerine kurulmuş. Arayüz, kullanıcı girişlerine göre dinamik biçimde tepki veriyor ve içerik odaklı bir deneyim sunuyor.

Tamamen yenilenen pencere sistemi, uygulamalar arasında geçişi ve çoklu görev kullanımını daha sezgisel hale getiriyor. Ekranın üstünden aşağı kaydırılarak erişilebilen yeni menü çubuğu, uygulama komutlarına hızlı erişim sağlıyor.

Dosyalar uygulaması güncellenmiş liste görünümü ve klasör özelleştirme seçenekleriyle geliyor. Dock üzerinden klasörlere erişim mümkün hale gelirken, belirli dosya türleri için varsayılan uygulama seçilebiliyor. Ayrıca iPad’de ilk kez sunulan Preview uygulaması sayesinde PDF ve görseller Apple Pencil veya dokunmatik girişle düzenlenebiliyor.

Kamera tarafında, yatay kenara konumlandırılmış 12 MP Center Stage ön kamera bulunuyor. Özellikle görüntülü görüşmelerde kadrajı otomatik ayarlayan bu sistem, önceki nesilden geçiş yapan kullanıcılar için önemli bir yenilik. 13 inç modelde ayrıca daha güçlü stereo hoparlör sistemi yer alıyor.

Öte yandan yeni iPad Air, Apple Pencil (USB-C) ve Apple Pencil Pro ile uyumlu durumda.

M4 iPad Air teknik özellikler 🤔 Özellik 11 inç iPad Air 13 inç iPad Air Renk Seçenekleri Mavi, Mor, Yıldız Işığı, Uzay Grisi Mavi, Mor, Yıldız Işığı, Uzay Grisi Kapasite 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Boyutlar 247,6 x 178,5 x 6,1 mm 280,6 x 214,9 x 6,1 mm Ağırlık (Wi-Fi) 464 gram 616 gram Ekran Tipi Liquid Retina (IPS) Liquid Retina (IPS) Çözünürlük 2360 x 1640 (264 ppi) 2732 x 2048 (264 ppi) Parlaklık 500 nit 600 nit Çip (İşlemci) Apple M4 Çip (8 Çekirdekli) Apple M4 Çip (8 Çekirdekli) Bellek (RAM) 12 GB Birleşik Bellek 12 GB Birleşik Bellek Arka Kamera 12 MP Geniş (f/1.8) 12 MP Geniş (f/1.8) Ön Kamera 12 MP Peyzaj Ultra Geniş 12 MP Peyzaj Ultra Geniş Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Şarj ve Port USB-C (USB 3 - 10 Gbps) USB-C (USB 3 - 10 Gbps) Güvenlik Touch ID Touch ID Pil Kapasitesi 28.93 watt-saat 36.59 watt-saat İşletim Sistemi iPadOS 26 iPadOS 26

M4 iPad Air Türkiye fiyatı ne kadar 💸

11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa çıkacak model, 4 Mart itibarıyla ön siparişe açılacak ve 11 Mart’tan itibaren satışta olacak. Yeni iPad Air'in Türkiye başlangıç fiyatı 37.999 TL olarak açıklandı.

Model Wi-Fi Wi-Fi + Cellular M4 iPad Air 11 inç 128 GB 37.999 TL 46.999 TL M4 iPad Air 11 inç 256 GB 43.999 TL 52.999 TL M4 iPad Air 11 inç 512 GB 55.999 TL 64.999 TL M4 iPad Air 11 inç 1 TB 67.999 TL 76.999 TL M4 iPad Air 13 inç 128 GB 47.999 TL 56.999 TL M4 iPad Air 13 inç 256 GB 53.999 TL 62.999 TL M4 iPad Air 13 inç 512 GB 65.999 TL 74.999 TL M4 iPad Air 13 inç 1 TB 77.999 TL 86.999 TL

