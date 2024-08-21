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Tam Boyutta Gör Fransız basınında yer alan haberlere göre Peugeot, amiral gemisi 508 modelinin üretimine 2025 sonu itibariyle son verecek. Otomobil devi hem liftback hem de station wagon gövde tiplerine sahip olan aracın yeni neslini piyasaya sürmeyi planlamıyor.

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Kısa bir süre önce, Peugeot 508 üretiminin 2024 yılı sonunda Avrupa'da durdurulacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı ancak bu doğru değil. İlk olarak, Aralık ayında sağdan direksiyonlu 508'in üretimi durdurulacak. Bu hamle markanın Mulhouse fabrikasındaki üretim sürecinin optimize edilmesini ve maliyetlerin düşürülmesini mümkün kılacak.

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İşte kararın arkasınadaki sebepler

Peugeot 508'in üretimden kaldırılmasının ana nedeni olarak, D segmentindeki araçların günümüzde popülerliğini yitirmesi ve tüketicilerin daha çok SUV modellerini tercih etmesi gösteriliyor. 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da sadece 5.512 adet Peugeot 508 satıldı. Buna karşın Peugeot 3008 ve 5008 SUV modelleri, 508'den çok daha başarılı satış rakamlarına ulaşmış durumda.

Bir diğer sebep de 195 beygir gücündeki yeni plug-in hibrit sistemin Peugeot 508'e uyarlanmasının son derece maliyetli olması. Bu hibrit sistem, çevre dostu özellikleriyle yeni çevre standartlarına uyum sağlıyor. Sedanın düşük satış rakamları göz önüne alındığında bu yatırımın geri dönüşü pek mümkün değil. Dolayısı ile bu da 508'in üretimden kaldırılma kararında önemli bir rol oynadı.

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Peugeot 508'in üretimine son veriliyor: İşte nedeni