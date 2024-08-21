Peugeot 508'in üretimine son veriliyor: İşte nedeni

Kısa bir süre önce, Peugeot 508 üretiminin 2024 yılı sonunda Avrupa'da durdurulacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı ancak bu doğru değil. İlk olarak, Aralık ayında sağdan direksiyonlu 508'in üretimi durdurulacak. Bu hamle markanın Mulhouse fabrikasındaki üretim sürecinin optimize edilmesini ve maliyetlerin düşürülmesini mümkün kılacak.
İşte kararın arkasınadaki sebepler
Peugeot 508'in üretimden kaldırılmasının ana nedeni olarak, D segmentindeki araçların günümüzde popülerliğini yitirmesi ve tüketicilerin daha çok SUV modellerini tercih etmesi gösteriliyor. 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da sadece 5.512 adet Peugeot 508 satıldı. Buna karşın Peugeot 3008 ve 5008 SUV modelleri, 508'den çok daha başarılı satış rakamlarına ulaşmış durumda.
Bir diğer sebep de 195 beygir gücündeki yeni plug-in hibrit sistemin Peugeot 508'e uyarlanmasının son derece maliyetli olması. Bu hibrit sistem, çevre dostu özellikleriyle yeni çevre standartlarına uyum sağlıyor. Sedanın düşük satış rakamları göz önüne alındığında bu yatırımın geri dönüşü pek mümkün değil. Dolayısı ile bu da 508'in üretimden kaldırılma kararında önemli bir rol oynadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.