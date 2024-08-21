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    Anlık Bildirim

    Peugeot 508'in üretimine son veriliyor: İşte nedeni

    Fransız otomobil devi Peugeot, amiral gemisi modeli olan 508'in üretimini durdurma kararı aldı. 2018 yılında çıkış yapan ve 2023 yılında makyajlanan araç, 2025 sonunda üretimden kaldırılacak.
    Peugeot 508'in üretimine son veriliyor: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Fransız basınında yer alan haberlere göre Peugeot, amiral gemisi 508 modelinin üretimine 2025 sonu itibariyle son verecek. Otomobil devi hem liftback hem de station wagon gövde tiplerine sahip olan aracın yeni neslini piyasaya sürmeyi planlamıyor.

    Kısa bir süre önce, Peugeot 508 üretiminin 2024 yılı sonunda Avrupa'da durdurulacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı ancak bu doğru değil. İlk olarak, Aralık ayında sağdan direksiyonlu 508'in üretimi durdurulacak. Bu hamle markanın Mulhouse fabrikasındaki üretim sürecinin optimize edilmesini ve maliyetlerin düşürülmesini mümkün kılacak.

    Peugeot 508'in üretimine son veriliyor: İşte nedeni Tam Boyutta Gör

    İşte kararın arkasınadaki sebepler

    Peugeot 508'in üretimden kaldırılmasının ana nedeni olarak, D segmentindeki araçların günümüzde popülerliğini yitirmesi ve tüketicilerin daha çok SUV modellerini tercih etmesi gösteriliyor. 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da sadece 5.512 adet Peugeot 508 satıldı. Buna karşın Peugeot 3008 ve 5008 SUV modelleri, 508'den çok daha başarılı satış rakamlarına ulaşmış durumda. 

    Bir diğer sebep de 195 beygir gücündeki yeni plug-in hibrit sistemin Peugeot 508'e uyarlanmasının son derece maliyetli olması. Bu hibrit sistem, çevre dostu özellikleriyle yeni çevre standartlarına uyum sağlıyor. Sedanın düşük satış rakamları göz önüne alındığında bu yatırımın geri dönüşü pek mümkün değil. Dolayısı ile bu da 508'in üretimden kaldırılma kararında önemli bir rol oynadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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