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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ destekli yeni amiral gemisi tabletini tanıttı

    Çinli teknoloji devi Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ bağlantılarını destekleyen yeni amiral gemisi tabletini resmen tanıttı. Honor V6 isimli model Magic Pencil kalemle birlikte geliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ destekli yeni amiral gemisi tabletini tanıttı
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    Honor kısa süre önce düzenlediği konferansta, yeni amiral gemisi Android tabletini duyurdu. Honor V6 olarak adlandırılan cihaz, 5G ve Wi-Fi 6+ desteği ile öne çıkıyor.

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    Tablet, 2K (2000 × 1200 piksel) çözünürlükte 10.4 inç ekrana sahip. Ekran-gövde oranı ise %84. Bunun yanında 4.096 basınca duyarlılık seviyesi olan Magic Pencil kalemle birlikte geliyor.

    Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ destekli yeni amiral gemisi tabletini tanıttı
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    Cihazın kalbinde entegre 5G modem içeren Kirin 985 yonga seti var. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılan tablet 22.5 watt hızlı şarj özellikli 7.250 mAh bataryadan besleniyor.

    Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ destekli yeni amiral gemisi tabletini tanıttı
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    3D surround ses teknolojisi

    Honor V6, 13 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel selfie kamerası, mekanik Bluetooth klavye ve Histen 6.1 3D surround ses teknolojisi sunan dört hoparlöre sahip. Ayrıca 160 MHz bant genişliği ve dinamik kanal değiştirme işlevi sunan Wi-Fi 6+ standardını desteklediğini belirtelim.

    Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ destekli yeni amiral gemisi tabletini tanıttı
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    Kutudan Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 arayüzü ile çıkan tabletin siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere toplam üç renk seçeneği mevcut. Çinli şirket Honor V6'nın çıkış tarihini ve fiyat etiketini 13 Haziran'da açıklayacak.



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