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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Y8p resmen duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, yeni orta sınıf akıllı telefonunu sessizce duyurdu. Huawei Y8p olarak adlandırılan model 6.3 inç OLED ekran, üç arka kamera ve Google hizmetlerinden yoksun şekilde geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Y8p resmen duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli teknoloji devi Huawei bugün sessiz sedasız yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. Huawei Y8p olarak adlandırılan model gücünü Kirin 710F yonga setinden alıyor. Ayrıca 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla sunulduğunu belirtelim. Akıllı telefonun hafızasını NM kart aracılığıyla 256 GB'a kadar genişletmek mümkün.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak"

    Cihaz, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inç OLED ekran taşıyor. Ayrıca ekran altı parmak izi tarayıcısı var. Arka panelinde 48, 8 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sisteminin görev yaptığı Huawei Y8p'nin ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut.

    Huawei Y8p resmen duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei Y8p Fiyatı

    Akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı bir EMUI 10.1 arayüzü ile çıkıyor. Google uygulama ve hizmetlerinden yoksun olması en büyük dezavantajı. Cihazı satın alanlar, Huawei Mobil Servisleri ve App Gallery uygulama mağazası ile yetinmek zorunda kalacaklar.

    Huawei Y8p resmen duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei Y8p, 10 watt şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Başlangıç fiyatı 245 euro olan akıllı telefonun satışları 29 Mayıs itibarıyla başlayacak. Ayrıca 28 Mayıs'a kadar ön sipariş verenler Huawei Band 4 Pro akıllı bilekliği %99 indirimli olarak satın alabilecekler.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgatelli (Tolga Telli) 1 sa.
    Artık Huawei haberleri ilgimi çekmiyor, halbuki kalitesine inandığım bir marka.
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