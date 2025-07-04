Tesla, güneş enerjisiyle çalışan şebekeden bağımsız ilk şarj istasyonunu hizmete açtı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, sürdürülebilir ulaşım altyapısı hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket tamamen güneş enerjisiyle beslenen ve şebekeden bağımsız çalışan ilk Oasis Supercharger şarj istasyonunu Kaliforniya'da hizmete soktu. Geçtiğimiz yıl duyurulan bu yenilikçi proje, artık kısmen de olsa sürücülerin kullanımına sunuldu.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 12 hektarlık bir alana kurulan Oasis istasyonu, toplamda 168 adet şarj terminaliyle hizmet verecek. Şu anda bunların yarısı yani 84'ü kullanıma açık. Geri kalan şarj cihazlarının ve sürücüler için özel olarak tasarlanmış dinlenme alanını ise yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyete geçeceği belirtiliyor.

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10 Tesla Megapack batarya, enerjiyi depoluyor

Şarj istasyonu, arazi üzerine yayılan 11 MW gücünde güneş panelleriyle donatılmış durumda. Üretilen enerjiyi depolamak için ise her biri 39 MWh kapasiteli 10 adet Tesla Megapack bataryası kullanılıyor. Bu sayede tesis, tamamen kendi ürettiği enerjiyle çalışıyor ve şehir şebekesine hiç ihtiyaç duymadan hizmet veriyor.

Tam Boyutta Gör Bu proje, Tesla'nın çevre dostu altyapı oluşturma hedefinin bir parçası. Şirketin kurucusu Elon Musk, yıllardır bu tür yenilikçi çözümlerle elektrikli araç ekosistemini daha sürdürülebilir hale getirme sözü veriyordu. Bu açıdan bakıldığında Oasis Supercharger şarj istasyonu, bu sözün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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Tesla tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk şarj istasyonunu açtı

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