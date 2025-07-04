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    Tesla, güneş enerjisiyle çalışan şebekeden bağımsız ilk şarj istasyonunu hizmete açtı

    Tesla, sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda bir ilke imza attı. Şirket, Kaliforniya'da tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve şehir şebekesine bağlı olmayan ilk şarj istasyonunu kullanıma açtı.

    Tesla tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk şarj istasyonunu açtı Tam Boyutta Gör
    Tesla, sürdürülebilir ulaşım altyapısı hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket tamamen güneş enerjisiyle beslenen ve şebekeden bağımsız çalışan ilk Oasis Supercharger şarj istasyonunu Kaliforniya'da hizmete soktu. Geçtiğimiz yıl duyurulan bu yenilikçi proje, artık kısmen de olsa sürücülerin kullanımına sunuldu.
    Tesla tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk şarj istasyonunu açtı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 12 hektarlık bir alana kurulan Oasis istasyonu, toplamda 168 adet şarj terminaliyle hizmet verecek. Şu anda bunların yarısı yani 84'ü kullanıma açık. Geri kalan şarj cihazlarının ve sürücüler için özel olarak tasarlanmış dinlenme alanını ise yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyete geçeceği belirtiliyor.

    Tesla tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk şarj istasyonunu açtı Tam Boyutta Gör

    10 Tesla Megapack batarya, enerjiyi depoluyor

    Şarj istasyonu, arazi üzerine yayılan 11 MW gücünde güneş panelleriyle donatılmış durumda. Üretilen enerjiyi depolamak için ise her biri 39 MWh kapasiteli 10 adet Tesla Megapack bataryası kullanılıyor. Bu sayede tesis, tamamen kendi ürettiği enerjiyle çalışıyor ve şehir şebekesine hiç ihtiyaç duymadan hizmet veriyor.

    Tesla tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk şarj istasyonunu açtı Tam Boyutta Gör
    Bu proje, Tesla'nın çevre dostu altyapı oluşturma hedefinin bir parçası. Şirketin kurucusu Elon Musk, yıllardır bu tür yenilikçi çözümlerle elektrikli araç ekosistemini daha sürdürülebilir hale getirme sözü veriyordu. Bu açıdan bakıldığında Oasis Supercharger şarj istasyonu, bu sözün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
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