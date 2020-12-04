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    HP OMEN X 2S - İnceleme

    Bu videomuzda HP'nin OMEN serisi dizüstü bilgisayarlarından çift ekrana sahip olan ve donanımsal özellikleriyle en yüksek oyun performansını vadeden HP OMEN X 2S modeline yakından bakıyoruz.
    04 Aralık 2020, 16:40 (Güncellendi, 2 ay)
    23,1b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Donanım Haber’den herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte HP OMEN X 2S’e yakından bakacağız.

    HP OMEN X 2S - İnceleme
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    2S ibaresi çift ekranı olduğu için verilmiş. Dizüstü bilgisayarın klavyesi üzerinde 6” boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip dokunmatik bir ekran yer alıyor. Oyuncu dizüstü bilgisayarları bir değişim geçirme arifesindeler. Bu değişimin en önemli bileşenlerinden bir tanesi de ikinci ekranlar. 6” boyutundaki bu dokunmatik ekran sayesinde oyun oynarken istatistikleri takip edebileceğiniz gibi oyun dışındaki eylemler esnasında da buraya konumlandıracağınız araçlar sayesinde performansı görüntüleyebilir, video izlerken internette gezinmeye devam edebilir ya da gerisi hayal gücünüze, çalışma şeklinize kalmış bir çok işi yürütebilirsiniz. Çünkü Full HD çözünürlük fazlasıyla yeterli çalışma ve görüş alanı sağlıyor.

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    HP OMEN X 2S - İnceleme
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    Dizüstü bilgisayarı iki farklı ekran seçimiyle alabiliyorsunuz. 144Hz’lik Full HD G-Sync ekranlı seçeneği de bulunuyor. Benim elimde 4K çözünürlüğe sahip 60Hz’lik ekranlı modeli bulunmakta. Donanımsal olarak çok güçlü bir model. Elimdeki modelde RTX 2080 Max-Q ekran kartı konumlandırılmış. 32GB sistem belleği var. 1TB’lık M.2 SSD yer alıyor içerisinde ve genel olarak çalışma performansı dediğinizde OMEN’in Tempest soğutma sistemi sayesinde de serin, sessiz, güzel bir deneyim sağlanabiliyor kullanıcıya.

    HP OMEN X 2S - İnceleme
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    Çift ekranlı dizüstü bilgisayarlarda üreticiler klavyeyi aşağıya konumlandırmak zorunda olduğu için touchpad’e yer kalmıyor ve touchpad’i de klavyenin sağına konumlandırıyorlar. Aslına bakarsanız gündelik çalışma esnasında fareyi sağ elinizle kullanıyorsanız burada da touchpad sağ tarafta yer aldığından dolayı sağ elini kullananlar için bir sıkıntı yok ama bu çalışma düzeni solaklar için özellikle bazı problemler yaratabiliyor. Eğer solak bir kullanıcıysanız bu dizüstü bilgisayarı büyük ihtimalle ekstra bir fareyle kullanmayı tercih edeceksiniz ama fare olmadan da eğer (sağ elini kullanan bir insan olarak konuşuyorum sizlere) touchpadi kullanmak isterseniz touchpad hassas ve gündelik işlerinizi rahat bir şekilde görebileceğiniz nitelikte. Biraz daha büyük olabilirmiş belki ama kasanın genel olarak kullanımına baktığımızda köşeden köşeye tüm çerçevenin elden geldiği kadarıyla kullanılmaya çalışıldığını görmekteyiz.

    HP OMEN X 2S - İnceleme
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    Klavye aydınlatması oldukça iddialı, güzel çalışıyor. Dokunmatik ekran üstüne konumlandırılmış profil ayarlayıcı yazılım sayesinde klavye ışıklarından tutun da performans seçeneklerine kadar bir çok şeyi kontrol etmeniz hızlı ve kolay bir şekilde sağlanmış. Dizüstü bilgisayarın ses sistemine geldiğimizde Bang & Olufsen ile işbirliğine gidildiğini görüyoruz. Bass konusunda ortalama kalitede ama tizler ve orta sesler konusunda oldukça iyi. Ses yüksekliği de tatmin edici seviyede. Bu da önemli konulardan bir tanesi.

    HP OMEN X 2S - İnceleme
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    Aynı zamanda giriş çıkış portlarına baktığımızda da pek çok portun es geçilmediğini ve bir çok giriş çıkışın dizüstünde konumlandırıldığını görüyoruz. Böylece oyuncular, kameradan tutun da ekstra diğer aksesuarlara kadar, aksesuarları bağlamak için zorluk çekmeyecekler. Ek adaptöre ihtiyaç duymayacaklar. Bu dizüstü bilgisayara ek bir ekran da bağlarken, disk de bağlarken, klavye/fare de bağlarken zorlanmayacaksınız. Tabi Bluetooh 5.0 desteğine sahip olduğunu düşündüğümüzde bunları kablosuz olarak yine dizüstü bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz.

    HP OMEN X 2S - İnceleme
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    Performansı nasıl dediğinizde; donanımsal özelliklerinde Intel Core i7 9750H işlemci, 32GB bellek, RTX 2080 ekran kartı olan bir sistemi az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. HP OMEN X 2S oyun konusunda çok başarılı bir cihaz olmuş. “Sadece oyun değil, profesyonel uygulamalarda da bu dizüstünü kullanmak istiyorum” derseniz video incelemedeki Cinebench skorlarına bakarak az çok fikir sahibi olabilirsiniz. Dizüstü bilgisayar gerçek anlamda fonksiyonelliği ve oyuncular için de ekstra seçenekleri beraberinde getiriyor. Artık oyuncular Twitch üzerinden olsun, YouTube üzerinden olsun yayıncılık konusunda hevesliler ve bu konuda oldukça fazla yatırım yapıldığını görüyoruz. Çeşitli oyuncu ekipmanları aktif bir şekilde pazarda yer alıyorlar. Bu dizüstü bilgisayar, ikinci ekranı klavye üstüne konumlandırarak aslında yayıncılara da büyük olanaklar sağlıyor. Stream programınızı ikinci ekrana taşıyıp çeşitli işlerinizi de buradan görmeniz mümkün hale getirilmiş. Chat ekranını bile buradan okuyabiliyor olmak büyük avantaj. Bir yayıncıysanız elbette bir yayın düzeniniz vardır. Ancak farklı bir yere gittiğiniz zaman yine yayınlarınıza devam etmek istiyorsanız bu tarz çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar bana kalırsa fazlasıyla işinizi görecek, işinizi kolaylaştıracak unsurlardan bir tanesi. İnterneti nerede bulursanız bulun, özellikle dizüstü bilgisayarın donanımsal gücü düşünüldüğünde yayınınızı açıp direkt seyircilerinizle buluşabilirsiniz.

    HP OMEN X 2S - İnceleme
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    Burada incelememizin sonuna geldik. Bir başka incelemede görüşmek üzere hoşçakalın.



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    Otonom elektrikli scooter

    manohazim 7 saat önce

    yine Türkiyede uygulanması zor bir teknolojiyle karşı karşıyayız.

    TheJudgé 1 gün önce

    Yakında otomon klozette çıkar... scooterin otomon olması fikri inanılmaz gereksiz geldi

    B
    Bloody Roar 2 gün önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 3 gün önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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    pepe7115 (ahmet yalçın) 2 ay ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    nedense mesut çeviğin yaptığı hiçbir incelemeyi izleyesim gelmiyor bunuda izlemedim sadece bunu yazmak için geldim
    Yanıtla +8
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    infom@n (Uğur Doğan) 3 ay ( Mesaj Silindi ) metbes
    inceleme değil reklam.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 ay ( Mesaj Silindi )
    Biz bir ekranlısını alalımda 2 ekranlısı kalsın ekran artıkça fiyat 4 kat artar
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 2 ay ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı bence çok kötü.
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    H hehwudjsnqhahab 2 ay ( Mesaj Silindi )
    Gavura para kazandırmasın kimse Halk bu lüks şatafat yaşamdan vaz geçmezse dolar artışa devam edebilir vestel gibi markaralara yonelecek herkez
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    G gidi (gidi gidi) 2 ay ( Mesaj Silindi )
    amd onde iken intel platformunu kullanan urun videolari izlenmiyor. Intelli urun cekmeyin artik yaw
    Yanıtla +5
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 ay ( Mesaj Silindi )
    Biz bir ekranlısını alalımda 2 ekranlısı kalsın ekran artıkça fiyat 4 kat artar
    Yanıtla +5
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    pepe7115 (ahmet yalçın) 2 ay ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    nedense mesut çeviğin yaptığı hiçbir incelemeyi izleyesim gelmiyor bunuda izlemedim sadece bunu yazmak için geldim
    Yanıtla +8
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    M metbes (met bes) 3 ay ( Mesaj Silindi )
    Olmuyor Mesut Çevik !!!
    Kendi youtube kanalında ki çekim ve ayrıntı neden artık DH incelemelerinde yok.
    Ben genel anlamda hızlı üstünkörü bir inceleme olarak buldum. Sen daha iyisini yapabilen birisin. Unutma biz seni donanımhaber ile tanıdık ve bu şeklide iyi işler yaptığın Youtube kanalını takibe başladık.Eski benliğine dönmeni tavsiye ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    infom@n (Uğur Doğan) 3 ay ( Mesaj Silindi ) metbes
    inceleme değil reklam.
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    smart1978 (X Y) 3 ay ( Mesaj Silindi )
    Islemcisi 9. nesil Intel eski. Yenileri var ...

    Ekranin kenarlarindaki bosluklar akillca degerlendirilmeliydi . Olmamis. Parlak ekranli vasat ...

    Asus daha iyisini ve 2. ekrani da boydan boya yuksek cozunurlukte mat olarak ustelik dokunmatikli mat olarak Turkiye piyasasinda mevcut ...
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