HTC Desire HD ve Desire Z ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, yeni telefonları Desire HD ve Desire Z'yi çok yakında Türkiye'de satışa sunacak. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında her ikisi de Android 2.2 işletim sistemini kullanan 4.3-inç ekranlı Desire HD ve QWERTY klavyeli Desire Z modellerini deneme fırsatı bulduk. Kendi sınıfılarının iddialı modelleri arasında yer alan ve güçlü donanımlarıyla dikkat çeken Desire HD ve Desire Z ile ilgili deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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Bana kim yardımcı olabilir ?
Tşkr
Ùrn gncellemesi yaptiktan sonra Market gelecektir Dosya Yønetivisi icinden Marketten program ayarlarsin ;-)
tşkler..
İncelemeniz çok güzel olmuş elinize sağlık. Sadece ufacık bir düzeltme yapmak gerekiyor; DESIRE HD modelini operatörler harici hepsiburada ve vatan gibi sitelerde satılmayacağını söylemiştiniz ancak şu anda hepsiburada sitesinde 1500 tl civarı bir fiyattan satışta
hepsiburada.com/...
yani sade operatörler vasıtasıyla satılacağı gibi bir kısıt yok.
Selamlar
Şu anda yurt dışından getirip satanlar 1300 liraya falan satıyor. Bakalım vodafone ücretleri ne olacak?