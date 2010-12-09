HTC Desire HD ve Desire Z ön inceleme

Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, yeni telefonları Desire HD ve Desire Z'yi çok yakında Türkiye'de satışa sunacak. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında her ikisi de Android 2.2 işletim sistemini kullanan 4.3-inç ekranlı Desire HD ve QWERTY klavyeli Desire Z modellerini deneme fırsatı bulduk. Kendi sınıfılarının iddialı modelleri arasında yer alan ve güçlü donanımlarıyla dikkat çeken Desire HD ve Desire Z ile ilgili deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

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