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HTC Desire HD ve Desire Z ön inceleme

8 yıl
253,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, yeni telefonları Desire HD ve Desire Z'yi çok yakında Türkiye'de satışa sunacak. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında her ikisi de Android 2.2 işletim sistemini kullanan 4.3-inç ekranlı Desire HD ve QWERTY klavyeli Desire Z modellerini deneme fırsatı bulduk. Kendi sınıfılarının iddialı modelleri arasında yer alan ve güçlü donanımlarıyla dikkat çeken Desire HD ve Desire Z ile ilgili deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
Desire z alali 5gun oldu gercekten cok kullanisli.klavyeside oyle dedikleri gibi gevsek degil gayet estetik.ters tutunca sallanma falanda yok o ne sacma sey.telefonun tek eksisi agirligi okadar.teknosada 899tl ayrica 50tl indirimi var turkcell e...
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba, Dezire Z aldım fakat içinde "MARKET" uygulamasını ve "DOSYA GEZGİNİ" ni bulamadım.
Bana kim yardımcı olabilir ?
Tşkr
1 Yanıt Yanıtla
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Bjenige 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Merhaba, Dezire Z aldım fakat içinde "MARKET" uygulamasını ve "DOSYA GEZGİNİ" ni bulamadım.
Bana kim yardımcı olabilir ?
Tşkr

Ùrn gncellemesi yaptiktan sonra Market gelecektir Dosya Yønetivisi icinden Marketten program ayarlarsin ;-)
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DH Misafiri 7 yıl
Gerçekten mükemmel bir inceleme Teşekkürler
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DH Misafiri 7 yıl
hollandadan htc desire hd aldım, aslında iphone nıyet ettım aradım ama yoktu :( ıkıncı tercıhım htc desire hd oldu , çok çok çok guzel bır telefon boyut benım ıcın dezavantaj olmasada, şarj konusu kötü kurcaladınızmı 1 gun bıle dayanmıyor ama bende telefon yenı oldugu ıcın su sıralar cok kurcalıyorum, Boyut eger sızın ıcın sorun degılse gonul rahatlıgıyla alabılecegınız bır telefon .
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ipsizneco 7 yıl
bu telefonu vodafonemi veriyor arkadaşlar kampanyaları varmı bilen varmı
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DH Misafiri 7 yıl
merhabalar yorumları okudum bende 1 adet var daha kutusunu dahi açmadım. satılıktır. fiyatı uygundur türkiye garantili(2yıl) iletişime geçin mustafaozen2@gmail.com
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bende mekkeden almayı düşünüyorum acaba oradan alınan htc desire hd modeli sim free mı ve turkçeprogram yüklümü yardımcı olursanız sevinirim...
tşkler..
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taydag 8 yıl
merhaba
İncelemeniz çok güzel olmuş elinize sağlık. Sadece ufacık bir düzeltme yapmak gerekiyor; DESIRE HD modelini operatörler harici hepsiburada ve vatan gibi sitelerde satılmayacağını söylemiştiniz ancak şu anda hepsiburada sitesinde 1500 tl civarı bir fiyattan satışta
hepsiburada.com/...
yani sade operatörler vasıtasıyla satılacağı gibi bir kısıt yok.
Selamlar
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DH Misafiri 8 yıl
kamboçyadan arkadaşım geliyor, sipariş verdim. 499 dolar şu anda. 80 lira yapıyor. Normal rakamlar bunlar olsa gerek. Buraya gelince en az iki katına garanti veriyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
ben bu telefonu nerede bulabilirim hemen almak istiyorum mesut bey diğer arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olur musunuz cvp bekliyorum teşekkürler
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Yazılımcı Online 8 yıl
9 aralıkta konu açılmış ve piyasadaki söylentilerle önümüzdeki günlerde, yakın zamanda ay sonunda diye diye sağ olsun vodafone oyalayıp duruyor milleti. Ocak bitti hala gelecek. Şubata gireriz şubat sonu derler. Bu telefon Mar ayı sonunda gelecek bence. Anca tüm dünya kullanır modası geçer Tr ye getirip 2 milyardan gazlarlar.

Şu anda yurt dışından getirip satanlar 1300 liraya falan satıyor. Bakalım vodafone ücretleri ne olacak?
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