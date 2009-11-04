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HTC, HD2 modelinin Avrupa ve Asya ülkelerine dağıtımına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
98,4b
1
40
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dünyanın sayılı PDA üreticilerinden HTC, amiral gemisi niteliğindeki HD2 modelinin Avrupa ve Asya ülkelerine dağıtım işleminin başladığını anons etti. Tayvan'ın kasım ortalarına doğru HD2'ye kavuşması beklenirken Amerika için 2010 yılı işaret edilmekte.

Yeni PDA'nın teknik özelliklerini sizler için kısaca özetlersek, quadband GSM - HSDPA şebekesi desteği, 11 mm kalınlık, 4.3 inç 480x800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci, 448 MB RAM - 512 MB ROM, Windows Mobile 6.5 işletim sistemi, HTC Sense arayüzü, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, WI-FI / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantıları, microUSB girişi, microSD kart desteği, Facebook - Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon, FM radyo ve 1230 mAH batarya gibi zengin bir liste karşımıza çıkıyor.

HTC HD2'nin fiyatının 500-550 Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

 


http://www.unwiredview.com/2009/11/04/htc-hd2-starts-shipping-in-europe-and-asia-will-hit-the-us-in-2010/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
maternus 9 yıl
Selam Arkadaslar
Ben gecen hafta Hollanda dan 440 euro ya aldim cihazi super bir alet ekran buyuk diye dusunenler icin soyluyorum iphone dan cok az birsey buyuk su an gerci sadece dutch dil destegi var am Rom lar yakinda piyasaya cikacakmis.iphone out HD2 in :)
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VagueMan 9 yıl
Bizim bi akrabada vardı bundan. Süper bişey. Fotoğraflara bakarken dikey tutunca dikey, yataya çevirirsen yatay gösteriyodu. :D

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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar iphone 16, 32 gb olarak ayrılıyor kullanıcı tercih yapabiliyor, acaba bu ürün nekadarlık bir hafıza ile geliyor, özelliklerine bakıyorum 512 mb yazıyor, eğer hafızasıysa yetersiz değil mi ? bilgisi olan paylaşırsa sevinirim...
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mustafadogubank 9 yıl
cihazda 2 gb micro sd kart var 32 gb destekliyor
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greenk 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: hook1903
phonedone.com/...
şuna bakın ve lütfen boy farkına bakın iphonle neredeyse 1 cm fark bile yok fakat iphone 3.5 inç hd2 4.3 inç
İphone ebatları büyük. Hele samsung'un telefonu var takoz kelimesine hakaret olur o derece büyük.
Telefon adı üstünde ne beklersin iyi çeksin, şarjı uzun gitmesi, ebat, radyasyon etkisi az, görünüm, kullanım kolaylığı vb
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greenk 10 yıl
Ekran büyük ne kadar büyür daha merak ediyorum. Laptop gibi çantalarda taşırız artık yeni nesil telefonları.
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bizimdenizci 10 yıl
Evet...
merak Ediyorum
Laptoop PDA arası bişilere doğru gidiyo ekranlar..
ilerde acaba adı hala PDA olarakmı kalıcak..
Bide kasası nasıl dayanacak kırılır bu ekranlar ya :)
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hook1903 10 yıl

greenk

Ekran büyük ne kadar büyür daha merak ediyorum. Laptop gibi çantalarda taşırız artık yeni nesil telefonları.


phonedone.com/...

şuna bakın ve lütfen boy farkına bakın iphonle neredeyse 1 cm fark bile yok fakat iphone 3.5 inç hd2 4.3 inç
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halilakdere 10 yıl
isletim sistemi nedir bunun
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KayhanKaan 10 yıl
halilakdere

isletim sistemi nedir bunun

wm 6.5 capacitive ekran.Zannedersem çıktığı zaman wm7 de yüklenebilecek.
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Davidoffmath 10 yıl
Anam heyecan bastı ya tam vize zamanı umarım 20gün sonra gelir yoksa sinavlarda batarim onla ugrasmaktan okul uzar :))
Ağzınızdan bal damlamış mübarek...
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