HTC, HD2 modelinin Avrupa ve Asya ülkelerine dağıtımına başladı





Dünyanın sayılı PDA üreticilerinden HTC, amiral gemisi niteliğindeki HD2 modelinin Avrupa ve Asya ülkelerine dağıtım işleminin başladığını anons etti. Tayvan'ın kasım ortalarına doğru HD2'ye kavuşması beklenirken Amerika için 2010 yılı işaret edilmekte.

Yeni PDA'nın teknik özelliklerini sizler için kısaca özetlersek, quadband GSM - HSDPA şebekesi desteği, 11 mm kalınlık, 4.3 inç 480x800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci, 448 MB RAM - 512 MB ROM, Windows Mobile 6.5 işletim sistemi, HTC Sense arayüzü, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, WI-FI / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantıları, microUSB girişi, microSD kart desteği, Facebook - Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon, FM radyo ve 1230 mAH batarya gibi zengin bir liste karşımıza çıkıyor.

HTC HD2'nin fiyatının 500-550 Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.