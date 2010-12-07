Huawei, Kuzey Amerika'da "LTE Ar-Ge'sine Üstün Katkı" Ödülünü Kazandı

Huawei, dünyanın en prestijli LTE ödüllerinden olan “Kuzey Amerika’da LTE Araştırma ve Geliştirmesine Üstün Katkı” ödülüne layık görüldü.

Huawei böylece, beş ay içerisinde Avrupa ve Kuzey Amerika’daki en büyük iki LTE Ar-Ge ödülünü almış oldu.



Dünyanın dört bir yanındaki operatörlere yeni nesil telekomünikasyon ağı çözümleri sunan dünya lideri Huawei, LTE teknolojisinin Ar-Ge çalışmalarında aldığı üst düzey ödüllere bir yenisini ekledi. Kısa süre önce Amsterdam’daki Dünya LTE Zirvesi’nde “LTE Ar-Ge’sine Üstün Katkı” ödülünü alan Huawei, 2010 LTE Kuzey Amerika Konferansı’nda LTE Ar-Ge’sine Üstün Katkı” ödülünün sahibi oldu.



LTE alanında mükemmeliyetin bir göstergesi olan bu ödülle Huawei’nin; tüm dünyadaki patentleri, müşteri yenilik merkezleri ve laboratuvarları ile LTE Ar-Ge sürecine katkısı onaylanmış oldu.



“Huawei, LTE ürününün gelişimini, sürekli olarak büyüyen Ar-Ge faaliyetleri aracılığıyla destekliyor. Bu ödül, Huawei’nin Ar-Ge konusundaki öncü çalışmalarının ve LTE’nin ticaretleştirilmesi sürecine yönelik kesintisiz çabalarının en büyük kanıtıdır” diyen Huawei LTE Ürün Grubu Başkanı Ying Weimin, sözlerine şöyle devam etti;“ABD ve Kanada’da açtığımız Ar-Ge merkezleri de, Amerika kaynaklı Ar-Ge çalışmalarımızdaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bu merkezler, Kuzey Amerika operatörleri ve iş ortaklarının, sektöre liderlik eden uçtan uca LTE çözümlerimizi direkt olarak araştırıp denemelerimize olanak sağlıyor.”



2004’ten bu yana LTE teknolojisine yoğun bir şekilde yatırım yapan Huawei, bugüne kadar imzaladığı 18 ticari LTE sözleşmesi ve gerçekleştirdiği 70’in üzerinde LTE denemesiyle, Ekim 2010 itibarıyla dünyada ilk sırada yer alıyor.



Bugüne dek 3GPP’ye (Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi) 3N ortaklık projesine 5.800’den fazla standart LTE/EPC (geliştirilmiş paket altyapısı) teklifi sunmuş olan Huawei, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nde 270 asli LTE patentine sahip olmakla birlikte üretici firmalar arasında ilk sırada yer almaktadır.

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