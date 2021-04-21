Huawei Matebook X Pro 2021 İncelemesi - Güçlü ve hafif!

Bu videoda Huawei Matebook X Pro 2021 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kusursuz ekranı, hafifliği ve güçlü donanımlarıyla öne çıkan bu ürün, dikkat çekebilecek bir yapıda.

Bu videoda Huawei Matebook X Pro 2021 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kusursuz ekranı, hafifliği ve güçlü donanımlarıyla öne çıkan bu ürün, dikkat çekebilecek bir yapıda.

Ürünün kutusuna baktığımızda beyaz renkli, üzerine altın renkleriyle işlenmiş yazıları görüyoruz. Şık görünen, premium hissettiren bir kutu olmuş. Bu kutuyu açtığımızda karşımıza yükselerek ürünün kendisi çıkıyor.

Ürünü kenara aldığımızda ise iki ufak kutu daha burada yer alıyor. Bu kutulardan ise ürünün 65W’lık şarj adaptörü, çift taraflı type c kablosu ve oldukça kullanışlı bir dönüştürücü kutudan çıkıyor.

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Bu dönüştürücüyü type c üzerinden bilgisayarınıza bağladığınızda HDMI, VGA, TYPE C ve USB A portlarına ek olarak erişebiliyorsunuz. Dönüştürücünün kutudan çıkması kesinlikle hoş bir detay olmuş. Diğer üreticilerde görmediğimiz detaylardan bir tanesi.

Tasarıma geçtiğimizde ise Matebook D16’daki gibi alüminyum alışımlı metal bir kasaya sahip olan bir ürün bizleri karşılıyor. Ürünün kapağında ise Huawei logosunu görebiliyoruz. Alüminyum malzemeye sahip olan bu kasanın kullanım hissiyatı da oldukça iyi. Ürünün ise iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu renkler ise uzay gri ve zümrüt yeşili.

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Boyutlara geldiğimizde ise ekran ile başlayalım. 13,9 inç büyüklüğünde başarılı bir ekrana sahip olan bir ürün burada karşımıza çıkıyor. Bu ekranın ekran gövde oranı ise %91 olduğunu belirtelim.

Ürün ise 1,33 KG ağırlığında ve 14,6 mm kalınlığa sahip. Çok ince ve çok hafif bir ürün olmuş. Hafif ve ince olmasıyla beraber yanınızda taşırken sizleri kesinlikle yormayacaktır. Tabii bunda ekran kasa oranının yüksek olmasının da bir katkısı bulunuyor.

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Bu ekranın alt kısmında ise numerik tuşlara sahip olmayan kullanımı oldukça rahat, arka plan aydınlatmasına sahip bir klavye karşımıza çıkıyor. Bu klavye ile birlikte haber yazmak, sosyal medya tüketimi gerçekleştirmek benim adıma oldukça keyifliydi.

Basım hissiyatı da doyurucu seviyelerde. Klavye genel olarak şık ve minimalist bir yapı oluşturmuş diyebiliriz.

Bu klavyenin sağ ve sol taraflarına ise ürünün iki adet hoparlörleri konumlandırılmış. Üründe ise toplamda 4 adet hoparlör yer alıyor. Bu sayede yüksek ses deneyiminide yaşayabilmek mümkün oluyor.

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Tasrımla alakalı değinmem gerek bir diğer kısım ise güç düğmesi olacak. Artık Matebook serilerinde alışkın olduğumuz şekilde bu güç düğmesi parmak izi okuyucusuna da sahip. Bu sayede hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgisayara erişim sağlayabiliyorsunuz.

Son olarak ise touchpade göz atalım. Haptik geri bildirimli 8 piezoelektrik tam alan bu kısımda karşımıza çıkıyor. Yüzey oldukça akıcı. Kullandığım süre boyunca ek olarak bir mouse kullanma ihtiyacı duymadım. Her zamanki gibi iki, üç parmak fonksiyonları da bu tocuhpadde kullanılabilir durumda.

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Giriş çıkışlar olarak ise ürüne baktığımızda sol tarafta 2 adet USB –C ve 3.5 mm kulaklık ve mikrofon girişi , sağ tarafta ise USB 3.2 GEN 1 portruyla karşılaşıyoruz. USB – C üzerinden 4K 60 HZ’lik görüntü aktarımı ve ürünü şarj edebiliyoruz. USB – C olması büyük bir avantaj. Powerbank gibi ürünler ile de bu ürünü şarj edebilmek mümkün oluyor.

Ürünün ekranına bakacak olursak 13,9 inç büyüklüğünde 3000x2000 çözünürlüğünde ve fazlasıyla ince çerçevelere sahip olan bir ekran burada karşımıza çıkıyor.

Bu çerçeveler ise sol, sağ ve üst kısımda 4,4 mm inceliğinde. LTPS panele sahip olan bu ekran, 260 piksel yoğunluğu ve 450 nit parlaklık seviyelerine çıkabiliyor. Bu ekranda zararlı mavi ışıklardan bizleri koruyacak TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Titreşimsizlik Sertifikası yer alıyor. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda bile göz yorgunluğu engellenebiliyor.

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60 Hz yenileme hızı ve %100 SRGB renk gamutunu bu ekran destekliypr. Bu sayede Premiere Pro ve Photoshop gibi uygulamalarda renk düzenlemeleri yapabilmek mümkün oluyor.

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İnce çerçeve sahip olmasıyla birlikte büyük ekran deneyimini kullanıcılara sunabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ekranla birlikte YouTube’da , Netflix’te bir şeyler izlemek çoook zevkli. Renkler gayet iyi. Çözünürlüğünde yüksek olması tabii bunu etkiliyor.

Bu ekran dokunmantik bir panele de sahip. Bu sayede ekranı çok daha işlevsel halde kullanabiliyorsunuz. Sunum yaparken normal kullanımlarda dokunmatik panel kullanımı kolaylaştırıyor. Ben açıkçası bu dokunmantik yapıyı çok kullanıyorum. 3 parmağınızı aşağıya doğru çekerek de ekran görüntüsü alabilmek mümkün.

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Ekranın çerçevesine baktığımızda ise herhangi bir webcam ile karşılaşmıyoruz. Çerçeveyi genişletmemek adına kamera yine Matebook D15, D16’da olduğu gibi klavye üzerine konumlandırılmış.

Bu sayede 4.4 mmlik ultra ince çerçeveler ile karşılaşabilmek mümkün oluyor. Klavye üzerine açıp kapanabiliyro yapıda konumlandırılan bu kamera, güvenliğide ön plana çıkartıyor.

Kamera ve mikrofon teslerine video içerisinden ulaşabilirsiniz

Bu şık tasarıma sahip olan bilgisayarın içerisinde ise güçlü bir işlemci yer alıyor. İntel’in yeni nesil 4 çekirdek 8 izleğe sahip olan İntel Core i7 1165 G7 işlemcisi bizleri karşılıyor.

10NM olan bu işlemcinin temel çalışma hızı ise 2.80 GHz. Bu işlemci 28W’lık TDP değerine de sahip. İşlemciye grafik birimi olarak ise Intel yeni nesil iris xe Grapchis modeli eşlik ediyor.

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Bu entegre grafik son zamanların dikkat çeken modellerinden bir tanesi . Kullanım sırasında da sizleri üzmeyecektir. Bu işlemciyle Premiere Pro üzerinden video işlemekte mümkün.

İsterseniz gerçekleştirmiş olduğumuz hem Premiere Pro hemde Cinebench R23 testlerine sırasıyla bir göz atalım. (Premiere Pro performans testine video içerisinden ulaşabilirsiniz)

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Ram tarafında ise 16 GB büyüklüğünde bir RAM ürün içerisinde yer alıyor. Bu RAM’ler 4266 Mhz çalışma frekans hızına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Depolama olarak ise ürün içerisinde 1 TB büyüklüğünde NVMe bir SSD yer alıyor. Bizim incelediğimiz modelde bu şekilde, isterseniz 512 GB’lık versiyonu da tercih edebilirsiniz.

Bu SSD ile alakalı sizler için bir hız testi de gerçekleştirdik. İsterseniz ona birlikte bir göz atalım.

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Hoparlör olarak ise karşımıza 4 adet güçlü hoparlörler çıkıyor. Bu hoparlörler ile bir şeyler dinlemek gerçekten çok zevkli. Ses seviyeleri, baslarve tizler gayet doyurucu. 4 adet güçlü hoparlör 45 hz hassas bozulma düzeltmesi de yapabiliyor. Müzik, oyun, tiyatro sesli arama gibi ses efektlerine de sahip.

Sizler için tabii hoparlör testi de gerçekleştirdik. (Performans testine video içerisinden ulaşabilirsiniz)

Benim Huawei Matebook serilerinde en beğendiğim kısımlardan biri kesinlikle batarya. Bu seride yer alan ürünlerin vermiş olduğu ekran süreleri gerçekten başarılı. Matebook D16 incelemesinde de buna fazlasıyla değinmiştim.

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Markadan edindiğim bilgilere göre bu ürün ile birlikte 11 saat basit işlemler, 10 saat tarayıcıda gezinme, 10 saat 1080p video izlemesi yerine getirilebiliyor. Ancak her zamanki gibi belirtmek istiyorum bunlar labaratuvar ortamında gerçekleştirilen testler. Sizin kulanım senaryolarınıza göre kesinlikle şekil değiştirecektir.

Şarj olma konusunda ise 65W’lık kutudan çıkan adaptör işleri kolaylaştırıyor. Bu hızlı şarjj adaptörü bir saat içerisinde %78 ,100 dakikada da tamamiyle ürünü şarj edebiliyor.

Bağlantı eknolojilerine baktığımızda Wi-Fi 6 ve BT 5.1 teknolojilerini görebiliyoruz. Özellikle Wi-Fi5 ile kıyaslandığında Wi-Fi 6 yaklaşık 3 kat daha hızlı. Cihaz bağlanma sayısı olarak da avantaj sağlayabiliyor.

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Bu kısımda ise Huawei Share ekran teknolojisinden bahsedeceğim biraz. Desteklenen Huawei telefonlar ile cep telefonunuzun ekranını bilgisayara yansıtabiliyorsunuz. Aynı anda 3 farklı ekran kullanımınıza açılıyor. Telefonunuzu da bilgisayardan kontrol edebiliyorsunuz.

İstersenizde telefonunuz içerisinde yer alan fotoğrafları veya videoları bilgisayar içerisinde çok kolay olacak şekilde atabiliyorsunuz. Bu yazılımı gerçekten seviyorum. Sizler ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?