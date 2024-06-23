Telefon aldıktan sonra yapılmaması gerekenler - Bu hataları yapmayın!

Bu videoda son zamanlarda fazlasıyla dikkatimi çeken konular hakkında konuşuyoruz. Ana konumuz telefon aldıktan sonra yapılmaması gerekenler. Sizlerin bu dediklerimden yaptıklarınız oldu mu?

Cep telefonları bildiğiniz üzere en popüler teknolojik ürünlerden bir tanesi. Bu süreçte telefonlardan beklentilerimiz de artmış oldu. Türkiye koşullarında da telefon fiyatlarının oldukça yüksek olmasından kaynaklı hem telefon almak zor hem de uzun süre kullanmak gerekiyor.

Bu videomuzda da telefon aldıktan sonra telefonlarına farklı işlemler uygulayan kişilerin düştükleri hatalardan sizlere bahsediyoruz. Telefonu korumak kesinlikle çok doğru ancak doğru şekilde bunu yapmak gerekiyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?