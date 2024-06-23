Kim Nerede? 126 iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor 111 Daha önce görülmemişti: İşte devasa bir kara deliğin gerçek zamanlı uyanışı 79 WhatsApp'ta artık uygulama üzerinden doğrudan numara çevirmek mümkün
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Telefon aldıktan sonra yapılmaması gerekenler - Bu hataları yapmayın!

    Bu videoda son zamanlarda fazlasıyla dikkatimi çeken konular hakkında konuşuyoruz. Ana konumuz telefon aldıktan sonra yapılmaması gerekenler. Sizlerin bu dediklerimden yaptıklarınız oldu mu?

    Cep telefonları bildiğiniz üzere en popüler teknolojik ürünlerden bir tanesi. Bu süreçte telefonlardan beklentilerimiz de artmış oldu. Türkiye koşullarında da telefon fiyatlarının oldukça yüksek olmasından kaynaklı hem telefon almak zor hem de uzun süre kullanmak gerekiyor.

    Bu videomuzda da telefon aldıktan sonra telefonlarına farklı işlemler uygulayan kişilerin düştükleri hatalardan sizlere bahsediyoruz. Telefonu korumak kesinlikle çok doğru ancak doğru şekilde bunu yapmak gerekiyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız