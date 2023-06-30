Huawei Watch 4 Pro inceleme - Öksürüğünüzden ölçüm yapan saat!

Bu videoda Huawei markasının yeni akıllı saat modellerinden biri olan Huawei Watch 4 Pro modeli hakkında konuşuyoruz. Yenilenen arayüzü ve sağlık özellikleriyle dikkat çeken bu ürünü nasıl buldunuz?

Huawei, akıllı saat konusunda uzun zamandır çok güzel işler başarıyor. Bu videoda da incelemiş olduğumuz Huawei Watch 4 Pro modeli yenilikçi özelliklerle birlikte geliyor. Özellikle sağlık özellikleri konusunda gerçekten ciddi geliştirmeler mevcut. Sizler bu akıllı saat modelini nasıl buldunuz?

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Tasarımla başlayacak olursak Huawei Watch 4 Pro modeli havacılık sınıfı titanyum bir malzemeye sahip. Premium bir akıllı saat kullandığınızı hissettiren bir malzeme türü kendisi. İsterseniz ürünün kayışını da titanyum olarak seçebiliyorsunuz. Bana ulaşan model kahverengi deri kayışı modeli.

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Cam tarafındaysa kavisli safir cam görüyoruz. Ürünün malzeme kalitesini ve dayanıklılığını ciddi şekilde arttıran bir şey.Özellikle darbeye ve çizilmeye karşı bu malzeme çok dayanıklı. Kullanmış olduğum Watch GT 3 Pro modelinde de safir cam vardı. Uzun süreli kullanmış biri olarak ekranında tek çizik yok.

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Ekran büyüklüğü hakkında konuşacak olursak 1.5 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. Bu ekran büyüklüğü bizim Watch Ultimate modelinde de karşımıza çıkan bir detaydı. Özellikle ekranın kavisli oluşu üç boyutlu etkisi yaratıyor. Çerçeveden de bahsedelim. Çizgili yapılar bence ürünün dinamik görünmesini sağlamış.

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Huawei Watch 4 Pro modeli 5 ATM yani 50 metre suya karşı dayanıklı. Dalış modu olarak da 30 metre dalışı destekliyor. Bu akıllı saati dalış bilgisayarı olarakda kullanabiliyorsunuz. Saat genel tasarım hatları ve sahip olduğu malzemeyle üst seviye klasik saat deneyimi sunabiliyor. Hem şık görünüm hem de akıllı özellikler arayanlara hitap eden bir akıllı saat.

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Ekran özellikleriyle devam edecek olursak ekranımız 1.5 inç büyüklüğünde ve bu ekran LTPO AMOLED bir panele sahip. Çözünürlük olarak 466x466 değeriyle karşımıza çıkan bu ekranın piksel yoğunluğu 310. Tepkisellik oranı da oldukça başarılı.

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LTPO AMOLED panelli bu ürün oldukça canlı ve parlak renkleri kullanıcısına sunuyor. Şanlıurfa gibi bol güneşli bir yerde test ettim ve ekranı rahatça gördüm. Renkler konusundaysa canlılık gereçkten çok iyi seviyede. Huawei’in akıllı saatlerinde zaten bu bizim iyi bildiğimiz detaylardan bir tanesi. Bu modelde de durum bu şekilde devam ediyor. Huawei Watch 4 Pro kaliteli, keyifli, premium bir ekran deneyimi arayanlara hitap ediyor.

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Her zaman açık ekran özelliği de bu üründe bulunuyor. Farklı özelleştirmeler yapabilmek mümkün. Özellikle Watch 4 Pro için özel olarak hazırlanan saat yüzleriyle her zaman açık ekran özelliği daha hoş görünüyor. Sağlık özellikleri de bildiğiniz üzere akıllı saatler için fazlasıyla önemli. Watch 4 Pro EKG, kan oksijen doygunluğu, damar sertliği, uyku takibi, nabız ölçümü ve yeni özelliklerden biri olan nefes sağlığı gibi sağlık ölçümleri yapılabiliyor.

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Üründe bir dakikada 7 noktadan sağlık tarama özelliği mevcut. Bunu aktif ettiğinizde 1 dakika boyunca saatin istediklerini yapıyorsunuz. İlk etapta EKG ölçümü yapılıyor. Daha sonrasında saat sabit oturur pozisyonda kalmanızı istiyor. En son kısımda da saate öksürüyorsunuz. Saat sizden sessiz bir ortamda bir kaç defa öksürmenizi istiyor.

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Siz öksürdüğünüz sırada saat ses kaydı alıyor ve buradan ölçüm yapıyor. Bunun da sonrasında sizlerin karşısına genel bir özet çıkıyor. Sağlık durumu özetleniyor. Bu özeti mobil uygulamadan detaylı görebiliyorsunuz. Özellikle damart sertliği ölçümü fazlasıyla önemli bir ölçüm. Bu akıllı saat düşük oksijen veya yüksek kalp atış hızını algıladığında da anlık uyarı verebiliyor.

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Bu modelde de adını sık sık duyduğumuz düşme tespiti algılama özelliği bulunuyor. Özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalıkları olanların önemsediği bu özellik Watch 4 Pro ile birlikte kullanılabiliyor. Antrenman sayısı 100’den fazla. Otomatik şekilde spor tanıma yapabiliyor.

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Akıllı özelliklerle devam edecek olursak bu üründe bildirim desteği bulunuyor. Uygulamalardan ayrı ayrı olacak şekilde bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yazılım üzerinden bildirim gelecek uygulamaları seçebiliyorsunuz. Android bir cihaza sahipseniz gelen mesajlara kısa veya emoji olacak şekilde yanıt verebiliyorsunuz. Hatta klavye kullanımı bile yapabiliyorsunuz. Telefonu çıkarmadan da mesaj atabilmek güzel.

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Bu akıllı saati akıllı yapan detaylardan biri de hiç şüphesiz ki Petal haritalar uygulaması. Akıllı saat telefondan bağımsız olacak şekilde haritaları kullanabiliyorsunuz. Özellikle detaylı görebilmek çok güzel. Hatta ve hatta direkt uygulama üzerinden konum alarak ilgili konuma gidebiliyorsunuz.

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Son olarak bu ürün telefonda konuşma desteğine de sahip. Uygulama üzerinden favori kişilerinizi ürüne ekleyebilirsiniz. Hatta bu ürün e-sim destekli olduğu için telefondan bağımsız kullanılabiliyor. Bu özgürlüğü arttıran bir detay. Sizler için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Videodan bu teste ulaşabilirşsiniz.

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Huawei akıllı saat modelleri bildiğiniz üzere batarya performansı konusunda çok çok iyi performans veriyor. Bu akıllı saat modeli diğer Huawei modellerine göre batarya performansında biraz daha düşük süreler verebiliyor. Bunun nedeni Huawei Watch 4 Pro modelinin e-sim destekli olmasından geliyor.

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Watch 4 Pro tipik kullanımlarla 4.5 gün kullanım süresi verebilirken ultra uzun ömrü moduna aldığınızda çeşitli özellikler kısıldığı için 21 güne kadar kullanım süresi verebiliyor. Ben genel olarak tipik kullanımlar yaptım. Ortalama da 3.5 gün kullanım süresi elde edebildim. Bu arada Watch 4 Pro kablosuz şarjı destekleyen bir akıllı saat. Aksesuarlarınızla birlikte ürünü kolayca şarj edebilirsiniz.

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