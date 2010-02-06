I-O Data, harici optik sürücüleri arasına bir yenisini daha ekledi

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Depolama çözümleriyle bilinen I-O Data, BH10N kodlu harici Blu-Ray yazıcısından sonra DVDP-U8S ismini verdiği ve sadece iki cd kabı kalınlığında olan harici DVD okuyucusunu duyurdu. I-O Data'nın yeni DVD okuyucusu tasarım açısından firmanın Aralık ayında duyurduğu Blu-ray yazısıcısı BRP-US6 ile benzerlik gösteriyor.

137mm x 154mm x 20mm boyutlarında ve 340 gram kütleli harici optik okuyucu; DVD medyalarını maksimum 8x, CD medyalarınıysa 24X hızıyla okuyabiliyor. USB 2.0 arayüzünü destekleyen ve üzerinde miniUSB girişi bulunan okuyucunun bu sayede optik sürücüsüz gelen ultra portatif bilgisayar çözümleriyle birlikte uyum içersinde çalışması sağlanmış.

Bu aydan itibaren ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak olan okuyucunun satış fiyatıysa 88 dolar olarak belirlenmiş.

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http://www.iodata.jp/product/storage/portable/dvdp-u8s/