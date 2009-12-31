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I-O Data yüksek güvenlikli yeni USB belleklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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I-O Data yüksek güvenlikli yeni USB belleklerini duyurdu
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Gelişmiş güvenlik önlemlerine sahip yeni bir USB bellek almak istiyorsanız, I-O Data tarafından hazırlanan ED-SV3 isimli yeni bellek ailesi ilginizi çekebilir. 23.5 x 58.6 x 8.8 mm boyutlarında ve sadece 20 gram ağırlığında olan yeni bellekler, donanımsal olarak sunulan AES 256-bit şifreleme özelliği ile kritik veriler için yüksek güvenlik sağlayabiliyor. Üstelik daha fazlasını isteyenler için yeni belleklerle birlikte Trend Micro USB Security yazılımı da sunuluypr. 2013 yılına kadar ücretsiz güncelleme olanağı tanınan yazılımla özellikle farklı PC'lerdeki virüs tehlikelerine karşı sürücü içeriğinin korunması sağlanabiliyor.

USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan yeni sürücü ailesi 1GB, 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunulurken fiyatlar ise modeline göre sırasıyla 101$, 148$, 206$, 311$ ve 427$ olarak belirlenmiş.


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sahafiec 9 yıl
bunların birde süper okuma yazma hızı olsa çok iyi olur.
yoksa bu fiyata zor alıcı bulur...
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