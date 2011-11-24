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ICS sürümü için sırada HTC G1 modeli var

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,6b
1
20
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sistemi için geliştirdiği yeni versiyonu Ice Cream Sandwich kodları henüz yayınlandı ve firmalar resmi güncelleme yayınlamak için çalışmalara başladı. Bunun yanında bağımsız geliştiriciler de beta sürümü farklı modellerde denemeye devam ediyor.

Bir dönemin popüler telefonu HTC HD2'ye port edilerek videoları yayınlanan ICS şimdi de diğer bir HTC modeli olan G1'e port edildi. Daha önce G1'e Honeycomb sürümü de başarıyla port edilmişti. İlk Android modeli olan G1 resmi olarak 1.5 sürümü ile çalışıyor.

Xda sitesi geliştiricilerinden jcarrz1 Android 4.0 sürümünün G1 üzerinde çalışma şeklini gösteren bir video da yayınladı. Videoda uygulamaların ve ICS'ye özel fonksiyonların çalıştığı görülüyor. Ancak dokunmatik ekran çok geç tepki veriyor. WiFi, Bluetooth ve ekran döndürme özellikleri şimdilik kullanım dışı.

Resmi üreticilerin güncelleme sürecinde hangi aşamada oldukları bilinmiyor ancak bağımsız geliştiriciler epey bir yol katetmiş durumda. Olağan dışı bir durum olmazsa ilk bağımsız ICS ROM'ları Ocak ayında bekleniyor.
 


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haymatloshan 8 yıl en beğenilen
Eee,yani,sonuç?Windows belli kıstaslar getiriyor sürümler için,donanım yeterli gelsin diye.Android'de bu yok,şarjlı arabalara da port ederler.Sırf çalıştırdık demek için yapılan pekte gerekli olmayan çalışmalar.
Eee,yani,sonuç?Windows belli kıstaslar getiriyor sürümler için,donanım yeterli gelsin diye.Android'de bu yok,şarjlı arabalara da port ederler.Sırf çalıştırdık d...
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SEO-Uzmanı 8 yıl
napolyon94
oha 192 mb ram 528 mhz arm11 ve adreno 130 ile ics calisiyor oha 3 yillik cihaz soktayim !

videodaki cihazın tepkime gecikme süresinin ne kadar geç olduğunu görmüyormusun !?
napolyon94oha 192 mb ram 528 mhz arm11 ve adreno 130 ile ics calisiyor oha 3 yillik cihaz soktayim !videodaki cihazın tepkime gecikme...
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mert1907 8 yıl
Kişiden kişiye göre değişir rezil kavramı ben yetersiz demeyi tercih ederim.Android in gerisinde bu doğru ama zaman vermek gerek biraz daha.
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mert1907 8 yıl
acbold
mert1907
jolawe
mert1907 Şu geliştiriciler bi Samsung Wavee port edemediler tam anlamıyla Androidi.
niye öyle birşey yapsınlarki...wave badaya özel bi seri pek hoş olmaz...
Ama yanında birde Android olsa fena olmaz :)
bada rezil ötesi bir sistem,o güzelim donanıma güzel bir android sürümü iyi gider 2.2 bile yeterli olur,2.3 süper olur.4.0 yapmasalar bile razı olur insan.

Bada rezil ötesi değil sadece donanımın hakkını veremiyor.
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acbold 8 yıl
mert1907

acbold

mert1907
jolawe
mert1907 Şu geliştiriciler bi Samsung Wavee port edemediler tam anlamıyla Androidi.
niye öyle birşey yapsınlarki...wave badaya özel bi seri pek hoş olmaz...
Ama yanında birde Android olsa fena olmaz :)
bada rezil ötesi bir sistem,o güzelim donanıma güzel bir android sürümü iyi gider 2.2 bile yeterli olur,2.3 süper olur.4.0 yapmasalar bile razı olur insan.


Bada rezil ötesi değil sadece donanımın hakkını veremiyor.

donanımın hakkını veremiyor demek, işletim sistemi berbat demektir.Bada nın java dan eski symbian lardan en ufak farkı yok.saçma sapan gereksiz bir işletim sistemi.birde çok büyük bir şeymiş gibi fiyatlarıda pahalı tutuyorlar donanımı bahane edip.
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mk2kill 8 yıl
telefon can cekisiyor resmen.
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acbold 8 yıl
mert1907
jolawe
mert1907 Şu geliştiriciler bi Samsung Wavee port edemediler tam anlamıyla Androidi.
niye öyle birşey yapsınlarki...wave badaya özel bi seri pek hoş olmaz...
Ama yanında birde Android olsa fena olmaz :)

bada rezil ötesi bir sistem,o güzelim donanıma güzel bir android sürümü iyi gider 2.2 bile yeterli olur,2.3 süper olur.4.0 yapmasalar bile razı olur insan.
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ezimuse 8 yıl
"Resmi üreticilerin güncelleme sürecinde hangi aşamada oldukları bilinmiyor ancak bağımsız geliştiriciler epey bir yol katetmiş durumda."

Firmaların geliştiricileri de zaten oturup başkası geliştirsede baksak diyorlardı :D
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docekic 8 yıl
htc desire z/g2/vision a kesin gelir o zaman g2 cok daha eski
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Yilsev 8 yıl
Buna da çalışmak denilebilirse tabi!
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haymatloshan 8 yıl en beğenilen
Eee,yani,sonuç?Windows belli kıstaslar getiriyor sürümler için,donanım yeterli gelsin diye.Android'de bu yok,şarjlı arabalara da port ederler.Sırf çalıştırdık demek için yapılan pekte gerekli olmayan çalışmalar.
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Mr. Jingles 8 yıl haymatloshan
haymatloshan
Eee,yani,sonuç?Windows belli kıstaslar getiriyor sürümler için,donanım yeterli gelsin diye.Android'de bu yok,şarjlı arabalara da port ederler.Sırf çalıştırdık demek için yapılan pekte gerekli olmayan çalışmalar.

Son cümlendeki yere aynen katılıyorum. O donanımla o yazılımı çalıştırınca ne olacak? :) Sırf "bakın çalışıyor yaptık" demekten başka bir şey değil.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
napolyon94
oha 192 mb ram 528 mhz arm11 ve adreno 130 ile ics calisiyor oha 3 yillik cihaz soktayim !

videodaki cihazın tepkime gecikme süresinin ne kadar geç olduğunu görmüyormusun !?
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napolyon94 8 yıl
oha 192 mb ram 528 mhz arm11 ve adreno 130 ile ics calisiyor oha 3 yillik cihaz soktayim !
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Onur.Kalender 8 yıl
İlk aklıma gelen cihazın düşük özellikleri oldu.
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