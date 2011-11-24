ICS sürümü için sırada HTC G1 modeli var

Google'ın Android işletim sistemi için geliştirdiği yeni versiyonu Ice Cream Sandwich kodları henüz yayınlandı ve firmalar resmi güncelleme yayınlamak için çalışmalara başladı. Bunun yanında bağımsız geliştiriciler de beta sürümü farklı modellerde denemeye devam ediyor.





Bir dönemin popüler telefonu HTC HD2'ye port edilerek videoları yayınlanan ICS şimdi de diğer bir HTC modeli olan G1'e port edildi. Daha önce G1'e Honeycomb sürümü de başarıyla port edilmişti. İlk Android modeli olan G1 resmi olarak 1.5 sürümü ile çalışıyor.





Xda sitesi geliştiricilerinden jcarrz1 Android 4.0 sürümünün G1 üzerinde çalışma şeklini gösteren bir video da yayınladı. Videoda uygulamaların ve ICS'ye özel fonksiyonların çalıştığı görülüyor. Ancak dokunmatik ekran çok geç tepki veriyor. WiFi, Bluetooth ve ekran döndürme özellikleri şimdilik kullanım dışı.





Resmi üreticilerin güncelleme sürecinde hangi aşamada oldukları bilinmiyor ancak bağımsız geliştiriciler epey bir yol katetmiş durumda. Olağan dışı bir durum olmazsa ilk bağımsız ICS ROM'ları Ocak ayında bekleniyor.





