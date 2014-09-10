IDF 2014 : Edison mini bilgisayarı satışa çıktı





Intel'in CES 2014 fuarında lanse ettiği ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir gelişme olarak gösterilen SD kart büyüklüğündeki Edison bilgisayarı satış tarihi konusunda belirsizliğini koruyordu. Ancak IDF 2014 konferansında bu belirsizlik giderildi.





Edison ilk duyurulduğunda Quark adlı çift çekirdekli bir Intel işlemcisi bulunmaktaydı. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan bu işlemcinin yerine daha performanslı ve daha fazla bağlantı özelliği bulunan Bay Trail tabanlı bir Atom işlemciden yana tercih kullanıldı.





Edison bir SD karttan biraz daha büyük bir boyuta sahip. Bluetooth ve WiFi bağlantısı sunan cihaz Linux gibi açık kaynak platformlara destek veriyor. Edison haliyle giyilebilir cihazlara yönelik olarak geliştirildi.





Edison'un özellikle bir mini bilgisayar özellikleri sunuyor olması kullanıldığı akıllı cihazların daha fazla fonksiyonel olmasına ve bağlantı için en yongalar ihtiyaç duymasına gerek bıraktırmıyor.





Hali hazırda SMS Audio ve Fossil ile giyilebilir cihazlar konusunda çalışmalar yapan Intel, Edison'un sektörde yeni akımın öncüsü olacağına inanıyor. Konferans boyunca geliştiricilere Edison'un potansiyelinden nasıl yararlanabilecekleri anlatılacak. Edison bu hafta itibariyle giyilebilir cihaz üreticilerine satılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde Edison tabanlı ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor.