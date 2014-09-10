IDF 2014 : Edison mini bilgisayarı satışa çıktı

Haber Editörü
Intel'in CES 2014 fuarında lanse ettiği ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir gelişme olarak gösterilen SD kart büyüklüğündeki Edison bilgisayarı satış tarihi konusunda belirsizliğini koruyordu. Ancak IDF 2014 konferansında bu belirsizlik giderildi.
Edison ilk duyurulduğunda Quark adlı çift çekirdekli bir Intel işlemcisi bulunmaktaydı. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan bu işlemcinin yerine daha performanslı ve daha fazla bağlantı özelliği bulunan Bay Trail tabanlı bir Atom işlemciden yana tercih kullanıldı.
Edison bir SD karttan biraz daha büyük bir boyuta sahip. Bluetooth ve WiFi bağlantısı sunan cihaz Linux gibi açık kaynak platformlara destek veriyor. Edison haliyle giyilebilir cihazlara yönelik olarak geliştirildi.
Edison'un özellikle bir mini bilgisayar özellikleri sunuyor olması kullanıldığı akıllı cihazların daha fazla fonksiyonel olmasına ve bağlantı için en yongalar ihtiyaç duymasına gerek bıraktırmıyor.
Hali hazırda SMS Audio ve Fossil ile giyilebilir cihazlar konusunda çalışmalar yapan Intel, Edison'un sektörde yeni akımın öncüsü olacağına inanıyor. Konferans boyunca geliştiricilere Edison'un potansiyelinden nasıl yararlanabilecekleri anlatılacak. Edison bu hafta itibariyle giyilebilir cihaz üreticilerine satılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde Edison tabanlı ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor.
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Sırf Tesla'yı kötülemek için fillere elektrik vererek öldüren
insanlık dışı yaratığın adını taşıyan şeyi..
İşlevine gelecek olursak bence bu mini bilgisayar, giyilebilir ürünleri de birer pc kasasına dönüştürebilir. Nasıl mı? Şöyle,
Evrensel bir arayüz belirlenir (bağlantı arayüzü) ve giyilebilir cihazlara bu bağlantı arayüzünden bağlanarak bir üst modele geçiş, daha fazla fonksiyon kazandırılanbilir. Diğer üreticilerin de Intel'e karşı devrim niteliğinde bir kart çıkarması lazım ki işimize yarasın. Yoksa Intel'in mızmız çocuklardan farkı kalmayacaktır diye düşünüyorum.
Tesla şu an zaten nvidia tarafından kullanılıyor, bir mimari tipi için aynı ismi kullanmak pek özgün olmaz.
en.m.wikipedia.org/...
+/- olayı devam etse bu yorum + rekoru kırardı kesin
Ovvvv çok zekisin.
Öyle söylememin sebebi Edisonun paragöz olması ve Nikola Tesla'nın icatlarını engellemek için elinden geleni yapması. Mesela alternatif akımı kötülemek için sokak köpeklerine ve çeşitli hayvanlara elektrik verip öldürmesi.