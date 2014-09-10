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IDF 2014 : Edison mini bilgisayarı satışa çıktı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IDF 2014 : Edison mini bilgisayarı satışa çıktı

Intel'in CES 2014 fuarında lanse ettiği ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir gelişme olarak gösterilen SD kart büyüklüğündeki Edison bilgisayarı satış tarihi konusunda belirsizliğini koruyordu. Ancak IDF 2014 konferansında bu belirsizlik giderildi. 

Edison ilk duyurulduğunda Quark adlı çift çekirdekli bir Intel işlemcisi bulunmaktaydı. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan bu işlemcinin yerine daha performanslı ve daha fazla bağlantı özelliği bulunan Bay Trail tabanlı bir Atom işlemciden yana tercih kullanıldı.

Edison bir SD karttan biraz daha büyük bir boyuta sahip. Bluetooth ve WiFi bağlantısı sunan cihaz Linux gibi açık kaynak platformlara destek veriyor. Edison haliyle giyilebilir cihazlara yönelik olarak geliştirildi.

Edison'un özellikle bir mini bilgisayar özellikleri sunuyor olması kullanıldığı akıllı cihazların daha fazla fonksiyonel olmasına ve bağlantı için en yongalar ihtiyaç duymasına gerek bıraktırmıyor. 

Hali hazırda SMS Audio ve Fossil ile giyilebilir cihazlar konusunda çalışmalar yapan Intel, Edison'un sektörde yeni akımın öncüsü olacağına inanıyor. Konferans boyunca geliştiricilere Edison'un potansiyelinden nasıl yararlanabilecekleri anlatılacak. Edison bu hafta itibariyle giyilebilir cihaz üreticilerine satılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde Edison tabanlı ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor.  

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OverClocK1ng 4 yıl
İsminden dolayı bedava verseler almam.
Sırf Tesla'yı kötülemek için fillere elektrik vererek öldüren
insanlık dışı yaratığın adını taşıyan şeyi..
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BARIŞ55 4 yıl
Intel de paragöz Edison da. Aynı kafanın ürünleri işte.

İşlevine gelecek olursak bence bu mini bilgisayar, giyilebilir ürünleri de birer pc kasasına dönüştürebilir. Nasıl mı? Şöyle,

Evrensel bir arayüz belirlenir (bağlantı arayüzü) ve giyilebilir cihazlara bu bağlantı arayüzünden bağlanarak bir üst modele geçiş, daha fazla fonksiyon kazandırılanbilir. Diğer üreticilerin de Intel'e karşı devrim niteliğinde bir kart çıkarması lazım ki işimize yarasın. Yoksa Intel'in mızmız çocuklardan farkı kalmayacaktır diye düşünüyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Son tüketiciye satılacak mı bunlar?
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ounomaus 4 yıl
pek tutçak bir sektör gibi gelmiyor ama yeniliklere açık bir dünya bakalım ne gibi özellikler sunacak ama edison ismine çok gıcık oluyom thomas edisondan geliyor bugünkü amerikan bilim enstitüsünün kurucularından ve en pislik bilim adamlarının başında geliyor quark bile daha iyi bence
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dmrc1143 4 yıl
Bende isme gıcık oldum. Tesla koyabilirlerdi mesela :)
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Umutcan 4 yıl dmrc1143
dmrc1143
Bende isme gıcık oldum. Tesla koyabilirlerdi mesela :)

Tesla şu an zaten nvidia tarafından kullanılıyor, bir mimari tipi için aynı ismi kullanmak pek özgün olmaz.

en.m.wikipedia.org/...
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farazicosmos 4 yıl
bunu normal pc ye sd kart okuyucu ile taksak bilgisayarı uçururmu i7 işlemci amd 295 takmış gibi felan performans verdirse ne güzel olurdu
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onder.t 4 yıl
Tolkien cevabı efsane olmuş. :) quark işlemci ismi de tam olmus.
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Turkforce 4 yıl
"john ronald reuel tolkien" koyacak halleri yoktu ya..
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Pit0N 4 yıl Turkforce
Turkforce

"john ronald reuel tolkien" koyacak halleri yoktu ya..




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Vasto Lorde 4 yıl Turkforce
Turkforce

"john ronald reuel tolkien" koyacak halleri yoktu ya..

+/- olayı devam etse bu yorum + rekoru kırardı kesin
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john ronald reuel tolkien 4 yıl Turkforce
Turkforce
"john ronald reuel tolkien" koyacak halleri yoktu ya..

Ovvvv çok zekisin.


Öyle söylememin sebebi Edisonun paragöz olması ve Nikola Tesla'nın icatlarını engellemek için elinden geleni yapması. Mesela alternatif akımı kötülemek için sokak köpeklerine ve çeşitli hayvanlara elektrik verip öldürmesi.
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Daha düzgün bir isim bulamadılar mı? Edison nedir
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