IFA 2012: Lenovo'nun yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını değerlendiriyoruz

enderc Almanyanın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2012 fuarında Lenovo standında yeni ürünleri degerlendiriyoruz!
aderinkaya Lenovo, IBM in alt ekonomili bierylere hitab edecek bilgisayarlar çıkarmak için satın aldığı bir firma... İdeapad z570 kullanıyorum performansından çok memnunum ısınma sorunum yok...Amaaa gelin görünki lenovo alıyorsanız garantisi yokmuş gibi bilin...
huneps Çinli firma
menteselerde hep sorun vardi eskiden simdi bu videoyada ters donuyor falan ben korkudan olurum valaha. G560 da mentese oyanamasin diye oldugu yerde duruyor desktop gibi
Dış görünüş olarak tabi:D
garanti konusnda niye böyle diyorsunuz yeni aldım daha z580 i korkutmayın beni
SONUNDA ERDİ ÖZAĞIN ELİNDE Kİ MİKROFON DEĞİŞMİŞ...EEE TEKNOLOJİYE(FUAR İLE BİRLİKTE) AYAK UYDURMUŞLAR KABLOSUZA GEÇEREK:))))))
Hemen atlamayin, lenovo ideapad kullaniyorum
Vallaha de?
Bir sorum olacak.iPhone 5 12 eylülde mi tanıtılacak?Ekranın 4 inç olacağı kesinleşti mi ve sizce Samsung Galaxy S3 ü geçer mi?Bende SGS 3 var ama rahat kullanamıyorum.Biraz büyük geliyor.SGS 3 ümü satıp iPhone almayı düşünüyorum.