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IFA 2012: Lenovo'nun yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını değerlendiriyoruz

7 yıl
16,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanyanın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2012 fuarında Lenovo standında yeni ürünleri degerlendiriyoruz!
 

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old_guru 7 yıl enderc
enderc


Almanyanın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2012 fuarında Lenovo standında yeni ürünleri degerlendiriyoruz!

 

 


menteselerde hep sorun vardi eskiden simdi bu videoyada ters donuyor falan ben korkudan olurum valaha. G560 da mentese oyanamasin diye oldugu yerde duruyor desktop gibi
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arabcian 7 yıl
Robot sunum pandası :D hep aynı kelimeler haa birde abi korkma soyleyebilirsin yani hatta söyle çeneni boşuna yorma :D
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TheTurkAdam07 7 yıl
Adamlar macbook yapmış lan.o_O
Dış görünüş olarak tabi:D
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aderinkaya 7 yıl
Lenovo, IBM in alt ekonomili bierylere hitab edecek bilgisayarlar çıkarmak için satın aldığı bir firma... İdeapad z570 kullanıyorum performansından çok memnunum ısınma sorunum yok...Amaaa gelin görünki lenovo alıyorsanız garantisi yokmuş gibi bilin...
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Mobile Prof. 7 yıl
Lenovo asla tercih etmem.
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H.E 7 yıl aderinkaya
aderinkaya

Lenovo, IBM in alt ekonomili bierylere hitab edecek bilgisayarlar çıkarmak için satın aldığı bir firma... İdeapad z570 kullanıyorum performansından çok memnunum ısınma sorunum yok...Amaaa gelin görünki lenovo alıyorsanız garantisi yokmuş gibi bilin...

garanti konusnda niye böyle diyorsunuz yeni aldım daha z580 i korkutmayın beni
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koray06tr 7 yıl
Lenovonun yapması gereken tek şey Türkiyedeki yetkili servisini değiştirmek olacaktır olmadı kapatmak zaten tamirde etmiyorlar arıza tespiti yapıp 60 liraya yakın yada fazlada olabilir bu civarda para alıp değişmesi gereken parça fiyatınıda pc nin sıfır fiyatından pahalı diyorlar itiraz etmeye kalkınca (tabi o kadar cesaretiniz varsa biraz gergin insanlar kendileri) taaaaaaa dünyanın öbür ucundan geliyor parça diyorlar yaşanmış gerçek bir hikaye ! :)
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dqqq 7 yıl
HEEHEYYYYY,
SONUNDA ERDİ ÖZAĞIN ELİNDE Kİ MİKROFON DEĞİŞMİŞ...EEE TEKNOLOJİYE(FUAR İLE BİRLİKTE) AYAK UYDURMUŞLAR KABLOSUZA GEÇEREK:))))))
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multiTYRT 7 yıl
Lenovo'nun bazı laptopları MBPnin aynısı

Hemen atlamayin, lenovo ideapad kullaniyorum
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Amedra 7 yıl
huneps

Çinli firma


Vallaha de?
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adını nick koydum 7 yıl
Çinli firma
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DH Misafiri 7 yıl
Donanımhaber ekibine çok teşekkürler.Almanya'ya kadar gidip bizi bilgilendiriyorlar.
Bir sorum olacak.iPhone 5 12 eylülde mi tanıtılacak?Ekranın 4 inç olacağı kesinleşti mi ve sizce Samsung Galaxy S3 ü geçer mi?Bende SGS 3 var ama rahat kullanamıyorum.Biraz büyük geliyor.SGS 3 ümü satıp iPhone almayı düşünüyorum.
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