Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 fiyatları ortaya çıktı

Samsung Galaxy S25 fiyatları sızdı
Fısıltı gazetelerinin tanınan ismi Roland Quandt tarafından yayınlanan rapora göre Galaxy S25 Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde 899 euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu fiyat, Galaxy S24’ün fiyatıyla aynı.
Öte yandan Galaxy S25'in 128GB ve 256GB'lık varyantlara, Galaxy S25 Plus'ın ise 256GB ve 512GB'lık varyantlara sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Galaxy S25 Ultra da selefine benzer şekilde 256GB, 512GB ve 1TB varyantlarına sahip olacak. İddia edilen fiyatlandırma ise şu şekilde:
Galaxy S25
- 128GB: 899 euro
- 256GB: 959 euro
Galaxy S25 Plus
- 256GB: 1.149 euro
- 512GB: 1.269 euro
Galaxy S25 Ultra
- 256GB: 1.449 euro
- 512GB: 1.569 euro
- 1TB: 1.809 euro
İlginç bir şekilde rapor, bu telefonların bazı varyantlarının daha yüksek RAM'e sahip olacağına işaret ediyor. Daha önceki başka bir rapor Galaxy S25'in bile en az 12GB RAM ile geleceğini ve Galaxy S25 Ultra'nın 512GB ve 1TB varyantlarının 16GB RAM'e sahip olacağını iddia etmişti.
Samsung'un Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025 tarihinde ABD'nin San Francisco kentinde tanıtması bekleniyor. Her üç telefon da muhtemelen One UI 7 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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