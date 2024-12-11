Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 fiyatları ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S25 serisinin lansman tarihine bir aydan daha az bir süre kaldı ve sızıntılar giderek hızlanıyor. Şimdi de Samsung Galaxy S25 fiyatları ortaya çıktı.
    Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modellerini tanıtmasına artık bir aydan daha az bir süre kaldı. Lansman etkinliğine yaklaşırken sızıntılar da giderek hızlanıyor. Telefonlar hakkında zaten birçok bilgi şimdiye kadar ortaya çıkmış olsa da şimdi fiyatlar netleşmeye başlıyor. İşte iddia edilen Galaxy S25 fiyatları:

    Samsung Galaxy S25 fiyatları sızdı

    Fısıltı gazetelerinin tanınan ismi Roland Quandt tarafından yayınlanan rapora göre Galaxy S25 Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde 899 euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu fiyat, Galaxy S24’ün fiyatıyla aynı.

    Öte yandan Galaxy S25'in 128GB ve 256GB'lık varyantlara, Galaxy S25 Plus'ın ise 256GB ve 512GB'lık varyantlara sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Galaxy S25 Ultra da selefine benzer şekilde 256GB, 512GB ve 1TB varyantlarına sahip olacak. İddia edilen fiyatlandırma ise şu şekilde:

    Galaxy S25

    • 128GB: 899 euro
    • 256GB: 959 euro

    Galaxy S25 Plus

    • 256GB: 1.149 euro
    • 512GB: 1.269 euro

    Galaxy S25 Ultra

    • 256GB: 1.449 euro
    • 512GB: 1.569 euro
    • 1TB: 1.809 euro

    İlginç bir şekilde rapor, bu telefonların bazı varyantlarının daha yüksek RAM'e sahip olacağına işaret ediyor. Daha önceki başka bir rapor Galaxy S25'in bile en az 12GB RAM ile geleceğini ve Galaxy S25 Ultra'nın 512GB ve 1TB varyantlarının 16GB RAM'e sahip olacağını iddia etmişti.

    Samsung'un Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025 tarihinde ABD'nin San Francisco kentinde tanıtması bekleniyor. Her üç telefon da muhtemelen One UI 7 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 dakika önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 11 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversiteyi dondurup başka üniversiteye geçiş pet şişe ile kapı açma korunmasız ilişkiye girdim korkuyorum iphone arama tuş sesi kapatma kaliteli çakı tavsiyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız