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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modellerini tanıtmasına artık bir aydan daha az bir süre kaldı. Lansman etkinliğine yaklaşırken sızıntılar da giderek hızlanıyor. Telefonlar hakkında zaten birçok bilgi şimdiye kadar ortaya çıkmış olsa da şimdi fiyatlar netleşmeye başlıyor. İşte iddia edilen Galaxy S25 fiyatları:

Samsung Galaxy S25 fiyatları sızdı

Fısıltı gazetelerinin tanınan ismi Roland Quandt tarafından yayınlanan rapora göre Galaxy S25 Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde 899 euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu fiyat, Galaxy S24’ün fiyatıyla aynı.

Öte yandan Galaxy S25'in 128GB ve 256GB'lık varyantlara, Galaxy S25 Plus'ın ise 256GB ve 512GB'lık varyantlara sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Galaxy S25 Ultra da selefine benzer şekilde 256GB, 512GB ve 1TB varyantlarına sahip olacak. İddia edilen fiyatlandırma ise şu şekilde:

Galaxy S25

128GB : 899 euro

: 899 euro 256GB: 959 euro

Galaxy S25 Plus

256GB : 1.149 euro

: 1.149 euro 512GB: 1.269 euro

Galaxy S25 Ultra

256GB : 1.449 euro

: 1.449 euro 512GB : 1.569 euro

: 1.569 euro 1TB: 1.809 euro

İlginç bir şekilde rapor, bu telefonların bazı varyantlarının daha yüksek RAM'e sahip olacağına işaret ediyor. Daha önceki başka bir rapor Galaxy S25'in bile en az 12GB RAM ile geleceğini ve Galaxy S25 Ultra'nın 512GB ve 1TB varyantlarının 16GB RAM'e sahip olacağını iddia etmişti.

Galaxy S25 Ultra'nın RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Samsung'un Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025 tarihinde ABD'nin San Francisco kentinde tanıtması bekleniyor. Her üç telefon da muhtemelen One UI 7 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

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Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 fiyatları ortaya çıktı