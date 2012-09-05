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IFA 2012 Özel: Philips Fidelio X1 kulaklık

6 yıl
13,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Belin'de düzenlenen IFA 2012'de Philips'in fuar alanından sizler için Fidelio serisinin yeni modellerinden biri olan X1'i değelendirdik.

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