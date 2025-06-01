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    Araç başına en fazla kâr eden otomobil markaları hangileri? İşte liste

    Yıllık 3 trilyon doları aşan hacmiyle dev bir pasta sunan otomotiv sektöründe asıl kazananlar kim? İşte Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, araç başına en çok kâr eden markalar.

    Araç başına en fazla kâr eden otomobil markaları hangileri? Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektörü, yıllık yaklaşık 3 trilyon dolarlık hacmiyle dünyanın en büyük ve en kazançlı endüstrilerinden biri. Hal böyle olunca sürekli yeni oyuncuları kendine çekiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre , 2024 yılında dünya genelinde 100 farklı markaya ait toplam 74.6 milyon yeni binek otomobil satıldı.

    Çin 26 milyon adetle açık ara lider pozisyondayken, onu 16 milyonla ABD, 4.27 milyonla Hindistan ve 4.25 milyonla Japonya takip etti. Avrupa ise 10.6 milyon adetle biraz geride kaldı. Marka bazında bakıldığında ise Toyota, 9.09 milyon satışla zirvede. Japon markayı 4.93 milyon satışla Volkswagen, 3.8 milyonla BYD, 3.74 milyonla Honda ve 3 milyondan fazla satışla Nissan markaları takip ediyor.

    Ancak iş kârlılığa gelince, tablo tamamen değişiyor. Satış adetleri, bir markanın kasasına ne kadar para koyduğunu tam olarak yansıtmaz. İşte burada devreye, her bir araçtan elde edilen kâr giriyor. 2024 yılında en yüksek kârı elde eden marka sadece 13.752 otomobil satışı gerçekşeştiren Ferrari oldu. İtalyan lüks spor otomobil üreticisi, 1.88 milyar euro ile dünya kârlılık sıralamasında zirvede yer aldı.

    Araç başına en fazla kâr eden otomobil markaları hangileri? Tam Boyutta Gör

    Aynı kâr için kaç araç satmak gerek?

    Ferrari bu yarışta, elektrikli modellerine olan zayıf talep nedeniyle önemli bir darbe alan Porsche'yi geride bırakmayı başardı. En büyük sürprize ise Suzuki imza attı. Japon kompakt otomobil üreticisi, ne Çin ne de ABD'de distribütör ağı olmasına rağmen geçtiğimiz yıl dünyanın en kârlı üçüncü otomobil üreticisi olmayı başardı.

    Özetle, çok sayıda araç satmak kârlılığı garantilemiyor. Önemli olan, üretilen her otomobilin üreticiye ne kadar para kazandırdığı. Bu kategoride, Ferrari yine açık ara lider. Analistlere göre, Ferrari'nin 2024 yılında yaptığı her satış, şirkete ortalama 136.700 euro kâr getirdi. Peki Ferrari'nin tek bir araçtan kazandığı parayı diğer markaların kazanabilmesi için kaç araç satmaları gerekiyor? İşte çarpıcı karşılaştırma:

    • Ferrari: 1 otomobil (136.700 euro)
    • Porsche: 7.5 otomobil (18.140 euro)
    • Mercedes-Benz: 24 otomobil (5.690 euro)
    • BMW: 29 otomobil (4.690 euro)
    • Tesla: 36 otomobil (3.800 euro)
    • Subaru: 45 otomobil (3.030 euro)
    • Toyota: 50 otomobil (2.710 euro)
    • Volvo: 54 otomobil (2.550 euro)
    • Hyundai / Kia: 56 otomobil (2.430 euro)
    • Honda: 59 otomobil (2.320 euro)
    • Volkswagen: 65 otomobil (2.110 euro)
    • Land Rover: 76 otomobil (1.790 euro)
    • BYD: 88 otomobil (1.560 euro)
    • Renault: 120 otomobil (1.140 euro)
    • Suzuki: 121 otomobil (1.130 euro)

    Araç başına en fazla kâr eden otomobil markaları hangileri? Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçlarda zarar edenler çoğunlukta

    Elektrikli araç pazarında ise durum oldukça farklı. JATO analistlerine göre, Stellantis grubunun ortak sahibi olduğu Leapmotor her satılan elektrikli araçtan hala 1.420 euro zarar ediyor. Benzer bir durum sektöre hızlı bir giriş yapan Xiaomi markasında da var. Çinli şirketin sattığı otomobil başına zararı 900 dolar. Ama ölçek büyüdükçe zarar azalıyor. Zira geçen yıl Xiaomi için bu rakam 9.200 dolar seviyesindeydi. Öte yandan Xpeng, Nio, Rivian ve Lucid markalarının yaşadığı operasyonel kayıplar da büyük.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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