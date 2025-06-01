iPhone 17 Pro Max prototip videosu paylaşıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro Max’in gerçek tasarımına en yakın yeni bir maket videosu sızdırıldı. Bildiğiniz gibi iPhone 17, 17 Pro ve Air modeliyle birlikte Apple’ın tasarım anlayışında önemli değişiklikler bekleniyor. Peki iPhone 17 Pro Max nasıl görünecek? İşte video

iPhone 17 Pro Max prototip videosu paylaşıldı

Kaçıranlar için iPhone 17 serisi hakkında bir süredir yeni sızıntılar görüyoruz. Hatta yakın tarihte iPhone 17'nin prototip görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise Apple ürünleri hakkında doğru bilgiler paylaşmasıyla bilinen Majin Bu, iPhone 17 Pro Max'e ait ön inceleme videosu yayınlandı. Video, Apple'ın son dönemde konuşulan tasarım değişikliklerine en net haliyle bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Öncelikle arka yüzeydeki kamera paneli artık cihazın gövdesiyle aynı renkte camdan oluşuyor. Bu panel, telefonun tüm genişliği boyunca uzanıyor ve önceki nesildeki siyah kontrast yüzeyin aksine daha bütüncül bir görünüme sahip. Yine aynı panelde flaş, LiDAR tarayıcı ve mikrofon gibi donanımların konumları da yeniden düzenlenmiş.

En çok merak edilen konulardan biri ise gövde kalınlığı. iPhone 16 Pro Max modelinde 8,25 mm olan kalınlığın, iPhone 17 Pro Max’te 8,73 mm seviyesine çıktığı ifade ediliyor. 0,475 mm'lik bu fark ilk bakışta belirgin görünmese de, batarya kapasitesi açısından önemli bir kazanım sağlayabilir. Apple'ın bu artışı kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek şekilde kenarları kavisli hale getirerek dengelediğini söyleyelim.

Yan çerçevede yer alan tuş düzeni ise mevcut modellerle benzer yapıda. Sol kenarda ses tuşları ve Eylem Düğmesi, sağ kenarda ise Güç Düğmesi ile Kamera Kontrolü yer alıyor.

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Sonuç olarak, iPhone 17 Pro Max tasarımında dikkat çeken en büyük yenilikler arasında yekpare cam kamera paneli, yeniden konumlandırılmış bileşenler ve az da olsa kalınlaşmış bir gövde bulunuyor.

iPhone 17 ve 17 Pro beklenen özellikler

iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.

Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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iPhone 17 Pro Max prototip videosu paylaşıldı: İşte tasarımı

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