IFA 2012 : Sony'den yeni nesil kişisel 3D görüntüleyici : HMZ-T2

Haber Editörü
Geçen yıl HMZ-T1 adında kişisel 3D görüntüleyiciyi satışa sunan Sony, bu yıl HMZ-T2 modeliyle ziyaretçilerin karşısına çıktı.
Yeni modelinde daha hafif bir tasarıma yer veren Sony, 0.7 inçlik çift OLED ekranla 45 derecelik 3D eğlence sunuyor. Virtualphones teknolojisi ile 360 derecelik 5.1 kanal surround ses elde edilebiliyor.
24p True Cinema ile 24 kare/saniye hızında film deneyimi, Auto Colour Temperature ile maviden kırmızıya geçiş tonlarını düşürerek daha uzun süre rahatça film izleme imkanı, 330gr ağırlık, kablosuz uzaktan kumanda şeklinde özellikler mevcut.
Modelin satış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.
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Sony Personel 3D Viewer ANKAMALL da teste açık. Acele edin. forum.donanimhaber.com/...
Ürün için yoruma gelirsek, bu ürünü hala almayı düşünüyorum ama üründe hala black box var ya, insanlar kablosuz teknoloji üretirken ah be sony sen niye kasmıyorsun kendini. 600 gramlık o siyah aleti taşıyacagım ve kalkıp bir de güc kaynagı bulacagım...
Son olarak içine track-ir hala koyulmamıs anlasılan, bir belirtec göremedim sitesinde.
edit:başka bir siteden ürünün resimlerine baktım ve şok yaşadım, kulaklık kısmı ayrılmış mı yoksa bana mı öyle geliyor. Bu konular hakkında biraz daha ayrıntı alabilir miyiz acaba? Sony yeni tanıttığı kulaklığı birlikte mi veriyor yani???Hafiflemenin sebebi de eğer buysa cidden Sony üzüldüm şahsen, hayallerimi yıktın yaaaaaaaaa :(
engadget.com/...
O ürünün arge ve teknoloji masraflarını Sony nin satışlardan çıkarabileceğini düşünmüyorum.
Sony tam yeri ve zamanında vericek ellerine "ekranları"
1 Misafir
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