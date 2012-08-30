IFA 2012 : Sony'den yeni nesil kişisel 3D görüntüleyici : HMZ-T2

Geçen yıl HMZ-T1 adında kişisel 3D görüntüleyiciyi satışa sunan Sony, bu yıl HMZ-T2 modeliyle ziyaretçilerin karşısına çıktı.





Yeni modelinde daha hafif bir tasarıma yer veren Sony, 0.7 inçlik çift OLED ekranla 45 derecelik 3D eğlence sunuyor. Virtualphones teknolojisi ile 360 derecelik 5.1 kanal surround ses elde edilebiliyor.





24p True Cinema ile 24 kare/saniye hızında film deneyimi, Auto Colour Temperature ile maviden kırmızıya geçiş tonlarını düşürerek daha uzun süre rahatça film izleme imkanı, 330gr ağırlık, kablosuz uzaktan kumanda şeklinde özellikler mevcut.





Modelin satış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.