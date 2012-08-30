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IFA 2012 : Sony'den yeni nesil kişisel 3D görüntüleyici : HMZ-T2

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
13
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl HMZ-T1 adında kişisel 3D görüntüleyiciyi satışa sunan Sony, bu yıl HMZ-T2 modeliyle ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Yeni modelinde daha hafif bir tasarıma yer veren Sony, 0.7 inçlik çift OLED ekranla 45 derecelik 3D eğlence sunuyor. Virtualphones teknolojisi ile 360 derecelik 5.1 kanal surround ses elde edilebiliyor.

24p True Cinema ile 24 kare/saniye hızında film deneyimi, Auto Colour Temperature ile maviden kırmızıya geçiş tonlarını düşürerek daha uzun süre rahatça film izleme imkanı, 330gr ağırlık, kablosuz uzaktan kumanda şeklinde özellikler mevcut.

Modelin satış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.

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Provisional 7 yıl en beğenilen
"0.7" 720p OLED ekran" Demek ki Sony istese telefonlarına, Vaio'larına 4K'lar 8K'lar koyabilir ancak sanırım piyasada bunu kaldıracak donanım olmadığından -tabi maliyetinden de- bunu yapmıyorlar. Apple kendi çapında Retina, İris diye söylene dursun...
"0.7" 720p OLED ekran" Demek ki Sony istese telefonlarına, Vaio'larına 4K'lar 8K'lar koyabilir ancak sanırım piyasada bunu kaldıracak donanım olmadığından -t...
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Virtual Reality 7 yıl
Benim daha önce bu ürünler ilgili kısa bir deneyimim olmuştu. İyi ve kötü yanlarını bu başlık altında değerlendirmiştim.
Sony Personel 3D Viewer ANKAMALL da teste açık. Acele edin. forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Kusura bakmayın ama bana göre bu 3D olayını en iyi LG yapıyor. Sony nin buna benzer bir 3D gözlüğünü takmıştım görüntü bulanıktı,gözlük gereğinden fazla ağırdı,PAHALIYDI,Pil süresinde sorun vardı, vs.
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bahattintopaloglu 7 yıl
vay mg
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St Batuhan 7 yıl
Eski ve yeni ürünün farklılıklarını da bi ekleyeydiniz iyiydi .D neyse o konuya gelirsek, arada ağırlık azalması, bekleme modundaki güç tüketimi, ses konusunda ise 1db'lik fark ve diğer teknik değerlere göre bakarsak 1000mw'dan 100mw'a düşmesi, empedansın 24 yerine 16 olması, min. frekansın 5hz'e çekilmesi var. Diğer yönden sürücülerinde ise sony bunun için 13,5mm'lik sürücü kullanıyorum demiş ama eski üründe açık hava dinamik olarak geçmiş, ondan ötürü kafamı karıştırdı biraz. Ses konusunda şikayetçi olanlar vardı çünkü etkin bir halde. Asıl değişen ise ağırlık konusunda sadece başlık kısmı 90gram hafiflemiş...



Ürün için yoruma gelirsek, bu ürünü hala almayı düşünüyorum ama üründe hala black box var ya, insanlar kablosuz teknoloji üretirken ah be sony sen niye kasmıyorsun kendini. 600 gramlık o siyah aleti taşıyacagım ve kalkıp bir de güc kaynagı bulacagım...

Son olarak içine track-ir hala koyulmamıs anlasılan, bir belirtec göremedim sitesinde.

edit:başka bir siteden ürünün resimlerine baktım ve şok yaşadım, kulaklık kısmı ayrılmış mı yoksa bana mı öyle geliyor. Bu konular hakkında biraz daha ayrıntı alabilir miyiz acaba? Sony yeni tanıttığı kulaklığı birlikte mi veriyor yani???Hafiflemenin sebebi de eğer buysa cidden Sony üzüldüm şahsen, hayallerimi yıktın yaaaaaaaaa :(
engadget.com/...
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osmanefeozkan 7 yıl
bunu 400 500 liraya satsınlar hemen alırım
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yukuberk 7 yıl
Oyş, malum olay gerçekleşti.
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Makaroncu 7 yıl
Çok güzel bi üründe bence çok dar bi kesime hitap ediyor
O ürünün arge ve teknoloji masraflarını Sony nin satışlardan çıkarabileceğini düşünmüyorum.
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Brky 7 yıl
Sony i tutabilene aşk olsun.
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JohnLord 7 yıl
Apple retina ekran, samsung süper amoled plus diye dürtüne dursun
Sony tam yeri ve zamanında vericek ellerine "ekranları"
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Bamya Avcisi 7 yıl
Ürünü çıktığında denemiştim bana çok kullanışsız gelmişti.Yeni bir model kesinlikle lazımdı.Umarım bu modelde sorunları giderirler.Böyle 2-3 yıla bu cihazların da piyasası düşer ve satın alabiliriz.
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