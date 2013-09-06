IFA 2013 : Asus, Gorilla Glass 3 kaplamalı Zenbook UX301 ile UX302'yi tanıttı





Ultrabook pazarında Zenbook adlı modelleriyle büyük beğeni toplayan ve ödüller kazanan Asus, IFA 2013 fuarında da seriye hız kesmeden yeni üyeler ekledi.





Zenbook UX301 ile UX302 adlı modellerin en büyük özelliği ise Gorilla Glass 3 kaplaması ile geliyor olmaları. Böylece Zenbook tasarımını en iyi yansıtan kapak, çizilmelere karşı daha dayanıklı hale geliyor.





Corning Gorilla Glass 3, çizilmelere karşı Gorilla Glass 2'den üç kat daha dayanıklı ve görünür çiziklerin sayısında yüzde 40'a kadar bir azalma ve derin çizilmeler durumunda da yüzde 40 artırılmış bir sağlamlık sağlıyor.





Yeni seride Haswell tabanlı Core i5 ve Core i7 işlemciler yer alırken, 10 noktadan dokunmatik 13.3 inçlik IPS ekranları ise 1920x1080 ve 2560 x 1440 (UX301) çözünürlük seçenekleri sunuyor.





Bağlantı seçenekleri olarak Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, USB 3.0 portları, Mini DisplayPort, kulaklık/mikrofon, SD kart okuyucu özellikleri ortak. İşletim sistemi ise Windows 8 veya Windows 8 Pro.





Farklı taraflarına bakmak gerekirse, UX301 modelinde Intel HD 5100 grafik birimi, 4GB/8GB 1600MHz DDR3L RAM, 512GB'a kadar SSD, 1.38kg ağırlık, 15.5mm kalınlık bulunuyor.

UX302 modelinde ise Intel HD 4400 grafik birimi veya 2GB bellekli NVIDIA GeForce GT 730M, 2GB/4GB DDR3L 1600MHz RAM, 750GB'a kadar HDD, 16GB önbellek SSD, 17.2mm kalınlık ve 1.5Kg ağırlık şeklinde özellikleri saymak mümkün. Modellerin fiyat ve satış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok.