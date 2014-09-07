IFA 2014 : ChipSip'den SiME akıllı gözlükleri





İki yıl önce lanse ettiği Google Glass akıllı gözlüğü ile büyük ses getirmesine rağmen henüz piyasaya sürebilen Google, buna rağmen piyasaya yön vermeyi başardı. Bu süreç içerisinde pek çok örnek piyasaya sürüldü.





IFA 2014 fuarında boy gösteren ChipSip bunlardan birisi. SiME adlı akıllı gözlüğünü yıl başından bu yana geliştiren firma nihai sürüme en yakın prototipini fuarda sergiledi.





1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan gözlük, 1GB RAM ve 4GB depolama kapasitesi sunuyor. Tam Android 4.4 sürümü olduğu için Google Play'den uygulama kurma imkanı sunan gözlüğün 5MP çözünürlüğündeki kamerası ise Full HD video kaydı yapabiliyor.





Tamamen plastik bir gözlük tabanı kullanan SiME, şeffaf yansıtıcı ekranı gözlüğün sağ camına yerleştirmiş. Yine kenar kısımda dokunmatik bir panel mevcut. Tasarım itibariyle gözlük günlük kullanıma uygun hale getirilmiş.





Gözlüğün bu haliyle ne kadarlık bir kullanım süresi sunacağına dair bilgi yok. Ancak artırılmış gerçeklik uygulamaları konusunda oldukça başarılı. Şimdilik akıllı gözlükler diğer giyilebilir cihazlar kadar benimsenmediği için SiME de pahalı bir ürün konumunda.





Firma henüz gözlüğün çıkış tarihi için net bir karar vermiş değil. Ancak yıl sonuna doğru geliştirici modeli 1000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

http://www.tomsguide.com/us/sime-smartglasses-ifa-2014,news-19468.html#xtor=RSS-980