The Old Guard 2 ilk fragman yayınlandı ve çıkış tarihi belli oldu

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Tam Boyutta Gör Netflix platformunun en başarılı uzun metraj filmleri arasında yer alan The Old Guard’ın devam filmi adeta yılan hikâyesine dönmüştü. Bu yılın başında tekrar ek çekimlerin başlaması nedeniyle çıkışına pek ihtimal verilmeyen devam filmi sürpriz yaptı.

The Old Guard 2 ne zaman?

Greg Rucka tarafından aynı adlı çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood tarafından yönetilen The Old Guard, açıklanamayan bir şekilde iyileşme gücüne sahip bir grup ölümsüz askeri konu ediniyordu.

The Old Guard 2 için bekleyenlere kötü haber 3 ay önce eklendi

The Old Guard 2 ise bu kez Victoria Mahoney tarafından yönetiliyor. Andy (Charlize Teron) iyileşme yeteneğini kaybetmesi ile ilgilenirken, ihanet eden ve sürgüne gönderilen Booker (Matthias Schoenaerts), sonsuz hapisten kaçan Quynh (Veronica Ngô) ile bir araya gelmiştir.

Yüzyıllardır inşa ettiği tüm değerleri yok edecek yeni bir tehlike ortaya çıkarken Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) ve James Copley (Chiwetel Ejiofor) ile birlikte eski dost Tuah’ın (Henry Golding) yardımına başvurur. Devam filminde Uma Thurman da Discord karakteriyle kadroya katılıyor.

The Old Guard 2, yapım sürecinde yaşanan önemli sıkıntılar nedeniyle 2 yıl gecikmeli olarak 2 Temmuz 2025 itibariyle Netflix platformunda erişime açılacak.

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