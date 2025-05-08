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    A101 marketler Samsung Galaxy A36 ve Apple AirTag satıyor

    8 Mayıs A101 Ekstra ürünler kataloğunda kısa süre önce piyasaya çıkan Samsung Galaxy A36 akıllı telefon modeli ve Apple Airtag ilk nesil takip cihazı satılıyor.  

    8 Mayıs A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin yeni hafta Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlerden ağ ekipmanlarına ve takip cihazlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    8 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    8 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında kısa süre önce piyasaya çıkan Samsung Galaxy A36 akıllı telefon modeli satılıyor. 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özellikler 15699TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Apple Airtag ilk nesil takip cihazı 1199TL iken Samsung ikili kablosuz şarj aksesuarı 1399TL, Xiaomi Watch 5 Active akıllı saat 1199TL ve Xiaomi TV Stick akıllı televizyon aparatı da 1899TL olarak satılacak. 

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