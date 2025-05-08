Trump vergileri hafifletti, Bitcoin fiyatı sıçradı

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Tam Boyutta Gör Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz korkutucu ek gümrük vergileri getirmeye başlayan Donald Trump istediğini aldı. Kanada, Japonya, İngiltere, Tayvan gibi pek çok ülke ticaret anlaşmaları için sıraya girerken ülkeye ardı ardına dev yatırımlar açıklandı. Çin ile de yakın zamanda bir anlaşma imkânı belirmesi ile piyasalar da toparlanmaya başladı.

Bitcoin fiyatında sıçrama

Ticaret savaşının ilk haftalarında dünya borsaları ve kripto para piyasası adeta ezilmişti. Trilyonlarca dolar değer kayıplarının ardından bu hafta yatırımcının yüzü güldü. Bitcoin fiyatı aylar sonra 100 bin dolar seviyesini geçerek umutları yeşertti. Sadece 1 ayda dip seviyeden yüzde 30 civarında artış kaydedildi.

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Bitcoin hakimiyetinin yüzde 64 seviyesine bir miktar geri çekilmesi bile altcoin piyasasasını hareketlendirdi. Piyasanın toplam değeri 3.1 trilyon dolara yükselirken günlük hacim de 112 milyar doları aştı.

Uzmanlar yine de yaz aylarında yatırımcıları temkinli olmaya davet ediyor. FED başkanının tarifeler nedeniyle enflasyonun yükseleceğine ve bunun da faizlerin düşürülmesini engelleyeceğine yönelik açıklamaları en azından Eylül ayına kadar bir boğa sezonunun başlamayacağına işaret ediyor.

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