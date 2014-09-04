IFA 2014 : Microsoft'tan bildirim ışığına sahip kablosuz şarj istasyonu





Geleneksel olduğu üzere Microsoft Mobile her Lumia lansmanı sonrasında seri için hazırladığı yenilikçi aksesuarlarını da tanıtıyor. Bu fuarda ise akıllı bir kablosuz şarj istasyonu resmiyet kazandı.





DT-903 Nokia Wireless Charger adındaki istasyon kablosuz olarak şarj edebilmesinin yanında bir giyilebilir cihaz gibi Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve cevapsız çağrı, SMS, email geldiği zaman bildirim ışığı ile kullanıcısını haberdar ediyor. Ayrıca akıllı telefonun şarjı azaldığında da yine bildirim ışığı yanıp sönmeye başlıyor.





Ancak HTC'nin Dot View kılıfında olduğu gibi bildirim yansıtma özelliği Windows Phone 8.1 ilk güncelleme ile kullanıma sunulacak. Bu bakımdan istasyon ilk güncellemeyi almayan cihazlarda sadece kablosuz olarak şarj imkanı sunacak.





NFC ile akıllı telefonlarınızı kolayca eşleştirebileceğiniz DT-903 Nokia Wireless Charger şarj istasyonu gelecek ay itibariyle 59 Avro seviyesinden satışa sunulacak.

http://wmpoweruser.com/nokia-announces-a-new-smart-wireless-charging-plate/