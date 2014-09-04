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IFA 2014 : Microsoft'tan bildirim ışığına sahip kablosuz şarj istasyonu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Microsoft'tan bildirim ışığına sahip kablosuz şarj istasyonu

Geleneksel olduğu üzere Microsoft Mobile her Lumia lansmanı sonrasında seri için hazırladığı yenilikçi aksesuarlarını da tanıtıyor. Bu fuarda ise akıllı bir kablosuz şarj istasyonu resmiyet kazandı. 

DT-903 Nokia Wireless Charger adındaki istasyon kablosuz olarak şarj edebilmesinin yanında bir giyilebilir cihaz gibi Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve cevapsız çağrı, SMS, email geldiği zaman bildirim ışığı ile kullanıcısını haberdar ediyor. Ayrıca akıllı telefonun şarjı azaldığında da yine bildirim ışığı yanıp sönmeye başlıyor. 

Ancak HTC'nin Dot View kılıfında olduğu gibi bildirim yansıtma özelliği Windows Phone 8.1 ilk güncelleme ile kullanıma sunulacak. Bu bakımdan istasyon ilk güncellemeyi almayan cihazlarda sadece kablosuz olarak şarj imkanı sunacak. 

NFC ile akıllı telefonlarınızı kolayca eşleştirebileceğiniz DT-903 Nokia Wireless Charger şarj istasyonu gelecek ay itibariyle 59 Avro seviyesinden satışa sunulacak.  

http://wmpoweruser.com/nokia-announces-a-new-smart-wireless-charging-plate/ Yorum Yaz
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SteveMeade 4 yıl
Ne diye bu kadar pahalı olur ki bunlar
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matmuhendisi 4 yıl
Bi kaç konuya girdim adam gibi yorum yok bu artı eksi olayı bitirdi resmen anasayfayı
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wolf silver 4 yıl
her zaman diyorum mıcrosoft bir çeyrekte kazandığı paranın %1-2 sini gelişticilere dağıtsa yada geliştirenlere para verse şu an çok daha iyi bir yerde olabilirdi.. Burnu Havadaki mıcrosoft bir GOOGLE değil....
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DaRKFoRCeS 4 yıl
wp gelişmiş bir sistem değil.

2011 den beridir hiç hoşlanmadım.

Fanatik olanlarıda anlamıyorum.

Tavsiyem hiç takma,kendilerince eğlensinler.

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DarkHellKnightX 4 yıl
Bir sonraki güncelleme ile beraber bu şarj cihazları bildirim geldiğinde sigortayı attırıp evin ışıklarını söndürerek sizi uyarabilecekmiş
Şaka bir yana bildirim ışığı olarak fiziksel tuşların ışığını kullanmak çok mu zor.
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MrKemal17 4 yıl
Telefona bildirim ışığı koymaz şarj istasyonuna koyar.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Üstteki yorum ilk aklıma gelendi.

Flaş olmayan bildirim ışığı olmayan telefonları var.

O tuş diziliminde sağdaki butonun tek bir işe yaramasıda tuhaf.

Bu firmada ar-ge çalışanları ne iş yapıyor acaba.

Her yaptıkları işlerde sorun çıkmazsa olmaz.
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4 yıl
Şu dokunmatik tuşların ışığı bildirim geldiğinde yanıp sönsün onu bekliyorum MS den...
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