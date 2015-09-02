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IFA 2015 : Lenovo ThinkPad Yoga serisine iki yeni üye eklendi

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Lenovo ThinkPad Yoga serisine iki yeni üye eklendi

Lenovo'nun daha çok kurumlara ve profesyonellere hitap eden tablet PC ailesi ThinkPad Yoga, IFA 2015 fuarında iki yeni üyesine daha resmiyet kazandırdı. Lenovo ilk kez bir kurumsal dizüstü modeline gümüş renk seçeneğini ekliyor. 

Yeni üyeler Lenovo ThinkPad Yoga 260 ve 460 şeklinde sıralanıyor. Modellerin ekranı 360 derece dönebildiği için klavyenin üzerine yatarak bir tablet olabiliyor veya klavye monitörün önüne ve arkasına kıvrılarak farklı modlara geçebiliyor. 

Klavyenin tuşlarının alta gelecek şekilde kıvrılması esnasında bir kilit mekanizması devreye giriyor ve kazara tuşlara basmanızın önüne geçiyor. Ayrıca modellerde yer alan yuva ekran kalemini şarj edebiliyor. 

Lenovo Yoga 260 modelinde 12.5 inçlik Full HD ekran yer alırken, Skylake tabanlı Intel Core işlemcilerden gücünü alacak. Ayrıca 16GB'a kadar RAM, 512GB SSD, parmak izi okuyucu, LTE-A desteği, 10 saate kadar batarya ömrü şeklinde özellikler mevcut. 

Lenovo Yoga 460 modelinde ise 14 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Skylake tabanlı Intel Core işlemciler, 8GB RAM, 256GB SSD veya 1TB HDD seçeneği, parmak izi okuyucu, harici grafik kartı özellikleri sunulacak. 

Lenovo Thinkpad Yoga 260 modelinin 949$ başlangıç fiyatıyla Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lenovo Thinkpad Yoga 460 modelinde ise başlangıç fiyatı 1049$ ve Ekim ayında piyasaya çıkacak.  

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tricore 3 yıl
12 inç ultra HD ? e Surface alırım Ssd de var ? bundan da ucuz , iş bilgisayarı değil mi o da ? daha da şık ... Skylake yok belki ama olsun iş görür bence.
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