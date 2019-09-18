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    IFA 2019 ve teknoloji dünyasını konuştuk | Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan

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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    IFA 2019 Fuarı ve yeni ürünleri, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ile konuştuk. Önemli fuarları yerinde takip eden Gürcan'a, yeni ürünler ve teknoloji dünyasındaki yenilikleri de sorduk.
    IFA 2019 Fuarı pek çok yeni ürün ve yeni nesil kimi teknolojilere ev sahipliği yaptı. Tüm bu gelişmeler, fuarcılık yaklaşımı ve hizmet olarak kullanıcılara nasıl yansıyacağı gibi konuları, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ile konuştuk. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 6 gün
    TeknoSA magazalari icerik olarak ufalmaya basladilar. Gidishatlari kapanya veya devredilme. Tahminim Almanlar alir ....
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    cronus75 6 gün
    Kablodan başka alacak birşey olmayan mağaza...
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    1ses1 6 gün
    Teknosa kapanmadımı hala. Hiç bir avantajı olmuyan piyasadan daha fazla üzretlerle en pahalı ve en önemlisi en bilgisiz elemanların olduğu mağza türü.
    Sponsor olunca mecbur video çekilen video türü. . . .
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