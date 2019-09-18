IFA 2019 ve teknoloji dünyasını konuştuk | Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan

IFA 2019 Fuarı ve yeni ürünleri, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ile konuştuk. Önemli fuarları yerinde takip eden Gürcan'a, yeni ürünler ve teknoloji dünyasındaki yenilikleri de sorduk.

IFA 2019 Fuarı pek çok yeni ürün ve yeni nesil kimi teknolojilere ev sahipliği yaptı. Tüm bu gelişmeler, fuarcılık yaklaşımı ve hizmet olarak kullanıcılara nasıl yansıyacağı gibi konuları, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ile konuştuk.