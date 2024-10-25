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    Baykar yerli ve milli eserlerini SAHA Expo'da sergiliyor!

    Türkiye'nin parlayan yıldızı olan savunma sanayimizin imza şirketlerinden Baykar, SAHA Expo'da yer aldı. Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör şirketin dikkat çeken çalışmalarını Donanım Haber'e anlattı

    Savunma sanayii, havacılık, deniz, uzay ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların katıldığı uluslararası fuar SAHA Expo 2024'te dünya çapında gelişim elde ettiğimiz ülkemiz savunma sanayinin önde gelen isimlerinden Baykar ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. ,

    Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile SAHA Expo'da yer alan Baykar'ın mevcut ve gelecek çalışma ve planlarını Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, Donanım Haber'e verdiği özel röportajda Cem Sünbül'e anlattı.

    İnsansız hava araçları alanında Bayraktar TB2 ve Akıncı ile toplam 35 ülkeye ihracatla dünyanın en büyük şirketi unvanını alan Baykar kendi elektrooptik sistemlerinin geliştirmeleri üzerinde çalışmaya başladı. Bilindiği üzere Baykar tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha yakın zamanda geçilmişti.

    Bayraktar Kızılelma’nın üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirmiş ve çalışmalarda yeni bir aşamaya geçilmişti. Röportajımızda Baykar ve SAHA Expo 2024'te sunduklarını ve şirketin geleceğine dair bilgileri bulabilirsiniz.
     

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