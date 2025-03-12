Kim Nerede? 135 Toyota, %100 elektrikli C-HR+'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri 129 İzleyiciyi ekran başına kilitleyen en sürükleyici filmler 86 Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç: FT-Me
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Türkiye Tayvanlı şirket ile anlaştı! 3nm sürecinde yarı iletkenler üretilecek

    7 Mart 2025’te Tayvan’ın başkenti Taipei’de imzalanan anlaşmayla Türkiye, teknoloji alanında önemli bir adım attı. FlyBVLOS Technology ve Tayvan merkezli Accton Technology bir anlaşmaya gitti.

    7 Mart 2025’te Tayvan’ın başkenti Taipei’de imzalanan anlaşmayla Türkiye, teknoloji alanında önemli bir adım attı. FlyBVLOS Technology ve Tayvan merkezli Accton Technology’nin yaptığı bu anlaşma, Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde (ICT) üretim gücünü artıracak.

    Yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından hayata geçen proje, sadece Türkiye ile Tayvan arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda ülkemizin teknoloji altyapısını ve ulusal güvenliğini de güçlendirecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle, ABD ve NATO’nun da katkılarıyla şekillenen bu proje, özellikle yerli çip üretimi açısından büyük önem taşıyor.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum