Türkiye Tayvanlı şirket ile anlaştı! 3nm sürecinde yarı iletkenler üretilecek

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

7 Mart 2025’te Tayvan’ın başkenti Taipei’de imzalanan anlaşmayla Türkiye, teknoloji alanında önemli bir adım attı. FlyBVLOS Technology ve Tayvan merkezli Accton Technology bir anlaşmaya gitti.

7 Mart 2025’te Tayvan’ın başkenti Taipei’de imzalanan anlaşmayla Türkiye, teknoloji alanında önemli bir adım attı. FlyBVLOS Technology ve Tayvan merkezli Accton Technology’nin yaptığı bu anlaşma, Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde (ICT) üretim gücünü artıracak.

Yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından hayata geçen proje, sadece Türkiye ile Tayvan arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda ülkemizin teknoloji altyapısını ve ulusal güvenliğini de güçlendirecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle, ABD ve NATO’nun da katkılarıyla şekillenen bu proje, özellikle yerli çip üretimi açısından büyük önem taşıyor.