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IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu?

11 ay
11,6b
1
sosyal medya
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IGTV ile video platformu işine de giren instagram'dan Youtube'a rakip olur mu? Bir yayıncı ne ister? Bu videoda düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Gelecek, dikine videolarda mı?
instagram, Youtube'u tahtından edebilir mi? Dikine video platformu IGTV ile ilgili görüşlerimizi bu videoda paylaştık. 

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Blasterreal 11 ay en beğenilen
baktım olmaz, bi sürü salak karı toplanmış bir mekan gibi
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Infinitum 11 ay
Keşke bütün kanser içerikler oraya kaysa da aradaki ayrım belli olsa.
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gokg 11 ay
Facebook şirket olarak çok itici. Birçok kişi Google'da kalmayı tercih edecektir.
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DH Misafiri 7 ay
Eğer geliştirilirse, IGTV instagram üzerinde çalışan bir sistem olduğu için Youtube'a rakip olabilir. ancak şu anda bu haliyle imkansız.
Ayrıca, dikine video platformu bence MAALESEF gerekli. Nefret ediyorum dikine videodan ancak, insanlar yatay nesneleri bile dikey çekiyor!!!! Bunun için de yayınlayacak bir platform gerekiyor. İddia ediyorum, bir gün dikine sinema filmleri çekilecek.!!!!
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ÇatlakMerlin 11 ay
İlk etapta olmaz gibi ama ilerleyen zamanda bence rakip olur. Zira instagram'da etkileşim daha fazla. E bizim milletin de aradığı o zaten. Doluşurlar yakında bana kalırsa, gelecek burada diyebiliriz yani :)
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Yazmayı_Severim 11 ay
Youtube geçilmez artık diyenlerin vizyonu kısıtlı, önümüzde nokia örneği var şirket bazında üstelik. Youtube bir uygulama/site, geçilmez diye bir şey yok yeterki yaratıcı, eğlenceli, sade ve en önemlisi bu çağın insanının görmek isteyeceği türden bir şeyler gelsin
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Krone 11 ay
Hayır rakip olamaz. Olsa olsa periscope tarzında birşey olur. İndirdim baktım hikayeler kısmının geliştirilmiş hali işte.
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emou 11 ay
Mobil dostu olmasında sıkıntı yok ama sadece mobil olduğu sürece Youtube ile rekabet seviyesinde gelebileceğini sanmıyorum.
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Umutcan 11 ay
Youtube ile rekabet edebileceğini düşünmüyorum, Google'ın Google Video hizmeti bile rekabet edemedi zamanında, sonra Youtube'u satın aldı zaten direkt.
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intel7mix 11 ay
1 saat içerikler gelecekse 2x hızlandırma olmalı. Diğer yarım saati başka yerde kullanmamıza olanak gelmeli
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Peekay 11 ay
Kullanıyım dedim ama video yüklemek istedim ancak ekle kısmında video bulunamadı diyor, sebebi nedir ?
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Peekay 11 ay
Kullanıyım dedim ama video yüklemek istedim ancak ekle kısmında video bulunamadı diyor, sebebi nedir ?
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Stand Alone 11 ay
Sosyal medya birkaç senedir Instagram üzerine odaklı hareket ediyor. Tutar ama YouTube ayarında olmaz.
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