IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu?

Genel Yayın Yönetmeni
IGTV ile video platformu işine de giren instagram'dan Youtube'a rakip olur mu? Bir yayıncı ne ister? Bu videoda düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Gelecek, dikine videolarda mı?
instagram, Youtube'u tahtından edebilir mi? Dikine video platformu IGTV ile ilgili görüşlerimizi bu videoda paylaştık.
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Ayrıca, dikine video platformu bence MAALESEF gerekli. Nefret ediyorum dikine videodan ancak, insanlar yatay nesneleri bile dikey çekiyor!!!! Bunun için de yayınlayacak bir platform gerekiyor. İddia ediyorum, bir gün dikine sinema filmleri çekilecek.!!!!