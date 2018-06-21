IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu?

IGTV ile video platformu işine de giren instagram'dan Youtube'a rakip olur mu? Bir yayıncı ne ister? Bu videoda düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Gelecek, dikine videolarda mı?

instagram, Youtube'u tahtından edebilir mi? Dikine video platformu IGTV ile ilgili görüşlerimizi bu videoda paylaştık.