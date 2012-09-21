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IHS iSuppli: iPhone 5'in 16 GB'lık modelinin üretim maliyeti 207$

6 yıl
6,1b
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77
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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IHS iSuppli ekibi, Apple'ın iPhone 5'te kullandığı parçaların maliyetlerinden yola çıkarak, cihazın maliyet listesi oluşturdu.

Söz konusu listeye göre, 16 GB'lık iPhone 5'in parça maliyetinin 199$ olduğu belirtilirken, 8$'lık üretim bedeli de eklendiğinde toplamda 207$'lık bir rakamın karşımıza çıktığı belirtildi. Aynı hesapla, iPhone 5'in 32 GB'lık modelinin 217$ ve 64 GB'lık modelinin ise, 238$'lık bir maliyeti olduğu açıklandı. iPhone 5'in 16 GB'lık modeli kontratlı olarak 199$, 32 GB'lık modelinin 299$ ve 64 GB'lık modeli 399$'lık fiyat etiketine sahip olacakken, kontratsız olarak ise, sırasıyla 649$, 749$ ve 849$'lık fiyat etiketleriyle ABD'deki müşterilere sunulacak. 

Listeye göre, iPhone 5'in en pahalı parçası 44$ ile hücre içi dokunmatik ekran iken, A6 işlemcisinin fiyatı ise, 17.50$ olarak listede yerini edinmiş durumda. IHS iSuppli ekibinin listesi, Apple tarafından açıklanan tedarikçi ve üreticilerden yola çıkılarak hazırlanmış olsa da şu an için maliyet hesabının doğruluğuna dair Apple cephesinden bir doğrulama gelmiş değil.


http://www.isuppli.com/Teardowns/News/Pages/iPhone5-Carries-$199-BOM-Virtual-Teardown-Reveals.aspx Yorum Yaz
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Talladega 6 yıl en beğenilen
beyler apple arge yapmıyor calısanlar para almıyor zaten ureten fabrıka sırf apple a reklam olsun dıye calısıyor.
zaten muhendısler data center lar mımar ve tasarımcılarda agacta yetısıyor san fransızko da bu agacın tohumuda beles

onun ıcın apple kazanıyo baya para.




alıntı yapıcak kardesım bu mesajın agır bır ıgneleme oldugunu bılerek davransın tesekkurler

ve bu arada bu parcaları sız bız tekel olarak almaya calıssak degıl 200 dolar 500 dolara toplasak sukur.
beyler apple arge yapmıyor calısanlar para almıyor zaten ureten fabrıka sırf apple a reklam olsun dıye calısıyor.zaten muhendısler data center lar mımar ...
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JrMaster 6 yıl
Türkiye fiyatı sırasıyla 2500 - 3000 - 35000 :)
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devilonur 6 yıl
@scannereye kardeşim eksik söyledin onlara 650 bize 1500 dolara çakıyolar. Mevzu bahis apple olunca Millet avukat kesiliyor.yok efendim mühendisi,tasarımcısı,ar-ge yatırımı kılı tüyü v.s.. adam milyar dolarlar bazında kar edip dünyanın en iyi kar imajına sahip 2-3 şirketinden birisi olmuş; bizim herşeyi en ince ayrıntısıyla düşünen detaycı milletimiz olaya esnaf mantığında bakıyor ya pes yani..
@scannereye kardeşim eksik söyledin onlara 650 bize 1500 dolara çakıyolar. Mevzu bahis apple olunca Millet avukat kesiliyor.yok efendim mühendisi,tasarımcısı,a...
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umtttt 5 yıl
Bu kalite malzeme bu kadar maliyetle üretiliyorsa s4 maliyeti 50$ falandır diye düşünüyorum
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qwerty042 5 yıl
ksk_kaan
Her firma aynı şeyi yapıyor.Sizin mantığınızla gidersek S3 200 dolar maliyetle,iphone 5 204 dolar maliyetle yapılıyor.Yazılımdır Argedir kutudur nakliyattır işcidir yok bunun içinde.Bu mantıkla düşünürsek en büyük kazıkçı Microsoft bakın bir adet DVD 5 kuruş ama Windows 300 dolara satıyor.

iyi hoşta dedigin seylerde eklersek 2 katı olsa 414 dolar ediyor gene ucuk fiyat gene cuk fiyat hadi 100$ da kar desek 517 dolar eee ??
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DH Misafiri 6 yıl
Ve buna rağmen hala iphone kullanan var gidin kaynaya bakın eğer alnınızda K ile başlayan bir cümle yazıyorsa demekki doğru yerdesiniz
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DreamingLight 6 yıl
hala 3200 tl diyenler var.
kendini uyanık zanneden bir iki kişi yüzünden suçlu apple oluyor yani. operatörler bir getirsin bakalım ne kadara satışa sunacaklar. kontratla olur muhtemelen. cihaz bedeli 1600-1800 arası değişir. buda Türkiye şartlarında akıllı telefon piyasasında normal bir fiyat.
ayrıca maliyeti 207$ ama 1500-2000e satılıyor diyenlere bu adamın arge, işçi, lojistik gibi masraflarının yanı sıra bu adam hiç mi kar etmeyecek? yukaradaki arkadaşın dediği gibi DVD 5 kuruş ama windows 300$ satıyor kazıklanıyoruz
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
En iyi parayı da Türkiyeden kazanıyorlar.
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met@lrock 6 yıl
JrMaster
Türkiye fiyatı sırasıyla 2500 - 3000 - 35000 :)

2500 ise ahhal berket versin ben 16 gb modelinin 3300 olarak duydum . 2500 ise hemen alcam.
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ksk_kaan 6 yıl
Her firma aynı şeyi yapıyor.Sizin mantığınızla gidersek S3 200 dolar maliyetle,iphone 5 204 dolar maliyetle yapılıyor.Yazılımdır Argedir kutudur nakliyattır işcidir yok bunun içinde.Bu mantıkla düşünürsek en büyük kazıkçı Microsoft bakın bir adet DVD 5 kuruş ama Windows 300 dolara satıyor.
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huseyincarnege 6 yıl
türkiyedeki fiyatı belli oldu arkadaşlar

Türkiye'de faaliyet gösteren online alışveriş platformlarından biri, Apple iPhone 5 16 GB modeli KDV dahil 3.299 TL'den ön siparişe açtı. Cihazın teslim tarihi ise 5 Ekim 2012 olarak belirtiliyor
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carter 5 yıl
Bizim buradaki mağazaların ne kadar kar yaptığını bir kez olsun düşünün.
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Amedra 6 yıl
çok hor görmeyin diğer telefon sirketletide aynı şeyi yapıyor, uzun uzun açıklamak isterdim ama gereken cevaplar zaten verilmiş.
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besttrr 6 yıl
200 dolar parça maliyeti mi? ÇÜŞ, işte herşeyi bir yerden toplarlarsa kendileri hiç bir şey üretmezlerse olacağı bu. sony ps vita'yı 35 dolar parça maliyeti ile üretiyor. çünkü işlemcisinden, ekranına kamerasına kadar kendi fabriakasından çıkıyor. ama apple hepsini başkalarına üretiyor dolayısı ile üreten her frima her parçaya komisyon koyuyor, saçma sapan bi maliyet çıkıyor. samsung'un s3'ü 100 doların altına mal ettiğine bahse girerim, daha üstün donanımlara sahip olmasına ragmen hemde...
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berk_06 6 yıl besttrr
besttrr

200 dolar parça maliyeti mi? ÇÜŞ, işte herşeyi bir yerden toplarlarsa kendileri hiç bir şey üretmezlerse olacağı bu. sony ps vita'yı 35 dolar parça maliyeti ile üretiyor. çünkü işlemcisinden, ekranına kamerasına kadar kendi fabriakasından çıkıyor. ama apple hepsini başkalarına üretiyor dolayısı ile üreten her frima her parçaya komisyon koyuyor, saçma sapan bi maliyet çıkıyor. samsung'un s3'ü 100 doların altına mal ettiğine bahse girerim, daha üstün donanımlara sahip olmasına ragmen hemde...

Bildiğim kadarıyla ps vitanın maliyeti wifi modeli için UBM TechInsights verilerine göre 160 dolar civarında.
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veleciraptor 6 yıl besttrr
besttrr

200 dolar parça maliyeti mi? ÇÜŞ, işte herşeyi bir yerden toplarlarsa kendileri hiç bir şey üretmezlerse olacağı bu. sony ps vita'yı 35 dolar parça maliyeti ile üretiyor. çünkü işlemcisinden, ekranına kamerasına kadar kendi fabriakasından çıkıyor. ama apple hepsini başkalarına üretiyor dolayısı ile üreten her frima her parçaya komisyon koyuyor, saçma sapan bi maliyet çıkıyor. samsung'un s3'ü 100 doların altına mal ettiğine bahse girerim, daha üstün donanımlara sahip olmasına ragmen hemde...

Ne güzel de sallamışsın öyle


UBM's VP of business intelligence, Jeffrey Brown, tells us that the total bill of materials for the 3G-enabled version of the system comes in at an estimated $159.10 - that's around £102.90. That figure breaks down as follows:
Display and touchscreens: $50
Battery: $3.60
Cameras: $3.50
Wi-Fi/BT/GPS: $3.50
NAND: $6.00
SDRAM: $9.25
Processor: $16.00
BB+XCR: $16.25
Non-electronic: $11.00
Other: $30.00
Supporting materials: $10.00

eurogamer.net/...
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beyinsis 5 yıl besttrr
besttrr

200 dolar parça maliyeti mi? ÇÜŞ, işte herşeyi bir yerden toplarlarsa kendileri hiç bir şey üretmezlerse olacağı bu. sony ps vita'yı 35 dolar parça maliyeti ile üretiyor. çünkü işlemcisinden, ekranına kamerasına kadar kendi fabriakasından çıkıyor. ama apple hepsini başkalarına üretiyor dolayısı ile üreten her frima her parçaya komisyon koyuyor, saçma sapan bi maliyet çıkıyor. samsung'un s3'ü 100 doların altına mal ettiğine bahse girerim, daha üstün donanımlara sahip olmasına ragmen hemde...

kimse böyle bir ürünün tüm parçalarını üretemez. en basitinden ram bellek. ram belleğin reçinesini dünyada iki fabrika üretiyor. biri yanmıştı zamanında da tüm dünya krize girmişti. her parçayı başkası üretir. son ürün üreten firmalar da sadece dizayn ve montaj yapar.
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h.hasan 6 yıl
apple sadece bir marka biz türk insanları sadece merkaya öenm veren bir miletiz. ama hiç arıştırıpta daha güzel bir makina almayı düşünmeyiz millet su anda apple deyince aklı gidiyor. çok güzel yüksek özellikli diye ama işin gerçeği apple iphone 5 moedlini motoralın geçtiği açıklandı. ama kimse motorola almıyor neden motorala kotü bir telenfon diye ben calıştıgım yerde herkes iphone 4s ama ne özelleiğini kulanıyorsun dediğimde sadece oyun oynuyorum dokunmatik ekranı cok güzel ve yüzlerce uygulama var cok güzel onları deniyorum. ama bilmiyor ki andoroid daha fazla uygulama var ve daha cok oyunların oldugunu sadece iphone kullanıyor. diye farklı olacagını sandediyor. işte bu yönden milletimizi cok kızıyorum. ve dünyada nerdeyse her şeyi en pahalı biz kulanıyoruz. ama halla dünyala aynı şeyleri kulanacaz diye ugraşıyoruz. Arkadaşlar bu böyle gelmiş böyle gidere benziyor artık millete laf anlatamıyorsun iphone benim için sıfır onu alacagımı htc cok güzel modelleri var onları tercih ederim ondan daha iyi ve daha güzel bence
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janparey 6 yıl
forumiphone
beyler apple arge yapmıyor calısanlar para almıyor zaten ureten fabrıka sırf apple a reklam olsun dıye calısıyor. zaten muhendısler data center lar mımar ve tasarımcılarda agacta yetısıyor san fransızko da bu agacın tohumuda beles onun ıcın apple kazanıyo baya para. alıntı yapıcak kardesım bu mesajın agır bır ıgneleme oldugunu bılerek davransın tesekkurler ve bu arada bu parcaları sız bız tekel olarak almaya calıssak degıl 200 dolar 500 dolara toplasak sukur.

2-3 mühendisin mağaşı da milyonlarca satılan telefonun fiyatını sanki devasa artırıyor.Telefon başına dediğiniz şeyler maximum 50$ artı getirir.Geri kalan kısım saf kar.Bu telefon ederinin bu kadar üstünde satılmasa 5 yıl içinde dünyanın en zengin şirketi olamazdı.Bakın google nexus 7 nin maliyeti 184$ gibi bişey hesaplandı sanırım,ee bu firma kar etmeden mi satıyor o zaman.Asus ve google'da mühendis çalışıyo,arge yapmadan çıkarakacak halleri yok,fabrikaları da harıl harıl işliyor ama adamlar ederinin 15$ üstüne satıyorlar.Bu tabletin kapışılması gerekirken insanlar gidip ipad satın alıyorsa ya cahiller,ya tableti değil marka imajını alıyorlar ya tabletten pek anlamıyor ve uğraşmak istemiyorlar yada bu cihazlar tam anlamıyla bütün ihtiyaçlarına hitap ediyor gerçi bir ipad'in yapıpta bir nexus 7 nin yapamadığı ne varsa?.Şimdi dediklerini bu mantıkla bir daha düşünün tartın bakalım.Aynı şeyleri aynı içtenlikle söyleyebilecek misin?
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