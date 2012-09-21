IHS iSuppli: iPhone 5'in 16 GB'lık modelinin üretim maliyeti 207$

Haber Editörü
IHS iSuppli ekibi, Apple'ın iPhone 5'te kullandığı parçaların maliyetlerinden yola çıkarak, cihazın maliyet listesi oluşturdu.
Söz konusu listeye göre, 16 GB'lık iPhone 5'in parça maliyetinin 199$ olduğu belirtilirken, 8$'lık üretim bedeli de eklendiğinde toplamda 207$'lık bir rakamın karşımıza çıktığı belirtildi. Aynı hesapla, iPhone 5'in 32 GB'lık modelinin 217$ ve 64 GB'lık modelinin ise, 238$'lık bir maliyeti olduğu açıklandı. iPhone 5'in 16 GB'lık modeli kontratlı olarak 199$, 32 GB'lık modelinin 299$ ve 64 GB'lık modeli 399$'lık fiyat etiketine sahip olacakken, kontratsız olarak ise, sırasıyla 649$, 749$ ve 849$'lık fiyat etiketleriyle ABD'deki müşterilere sunulacak.
Listeye göre, iPhone 5'in en pahalı parçası 44$ ile hücre içi dokunmatik ekran iken, A6 işlemcisinin fiyatı ise, 17.50$ olarak listede yerini edinmiş durumda. IHS iSuppli ekibinin listesi, Apple tarafından açıklanan tedarikçi ve üreticilerden yola çıkılarak hazırlanmış olsa da şu an için maliyet hesabının doğruluğuna dair Apple cephesinden bir doğrulama gelmiş değil.
http://www.isuppli.com/Teardowns/News/Pages/iPhone5-Carries-$199-BOM-Virtual-Teardown-Reveals.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zaten muhendısler data center lar mımar ve tasarımcılarda agacta yetısıyor san fransızko da bu agacın tohumuda beles
onun ıcın apple kazanıyo baya para.
alıntı yapıcak kardesım bu mesajın agır bır ıgneleme oldugunu bılerek davransın tesekkurler
ve bu arada bu parcaları sız bız tekel olarak almaya calıssak degıl 200 dolar 500 dolara toplasak sukur.