Samsung, yeni 60W'lık şarj adaptörünü sitesinde listeledi

Samsung 60W Power Adapter özellikleri
Samsung’un sitesine eklenen yeni şarj aleti 60W Power Adapter adını taşıyor ve EP-T6010 model numarasıyla listelenmiş durumda. Tek bir USB Type-C portuna sahip olan adaptör, maksimum 60W güç çıkışı sunuyor ve boştayken 5mW seviyesinde düşük güç tüketiyor. Ayrıca Samsung’un mevcut 45W şarj cihazında bulunan USB PD 3.0 PPS yerine, daha yeni olan USB PD 3.1 PPS standardını kullanması dikkat çekiyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-60w-fast-charger-galaxy-s26-ultra/ https://www.samsung.com/levant/mobile-accessories/60w-power-adapter-black-2pin-ep-t6010nbegww/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: