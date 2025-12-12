Giriş
    Samsung, yeni 60W'lık şarj adaptörünü sitesinde listeledi

    Samsung, önümüzdeki yıl Galaxy S26 Ultra ile beraber 60W hızlı şarja geçiş yapacak. Firma, yeni telefonu için geliştirdiği 60W şarj adaptörünü şimdiden sitesinde listeledi.

    Samsung, yeni 60W'lık şarj adaptörünü sitesinde listeledi Tam Boyutta Gör
    Samsung uzun yıllar boyunca telefonlarında 45W hızlı kablolu şarjdan vazgeçmedi. Ancak söylentilere göre şirket önümüzdeki yıl Galaxy S26 Ultra ile beraber 60W hızlı şarja geçiş yapacak. Samsung’un internet sitesinde sessizce ortaya çıkan yeni bir şarj cihazı da bu ihtimali güçlendiriyor.

    Samsung 60W Power Adapter özellikleri

    Samsung’un sitesine eklenen yeni şarj aleti 60W Power Adapter adını taşıyor ve EP-T6010 model numarasıyla listelenmiş durumda. Tek bir USB Type-C portuna sahip olan adaptör, maksimum 60W güç çıkışı sunuyor ve boştayken 5mW seviyesinde düşük güç tüketiyor. Ayrıca Samsung’un mevcut 45W şarj cihazında bulunan USB PD 3.0 PPS yerine, daha yeni olan USB PD 3.1 PPS standardını kullanması dikkat çekiyor.

    Samsung, yeni 60W'lık şarj adaptörünü sitesinde listeledi Tam Boyutta Gör
    Kutusu da görüntülenen bu adaptör, bağlanan cihazın ihtiyaç duyduğu güce göre 5V ile 20V arasında voltaj verebiliyor ve 3A akım sağlayabiliyor. En yüksek hızdan yararlanmak için 5A destekli özel bir kabloya ihtiyaç duyulmaması da önemli bir detay. Tüm bu özellikler, cihazın muhtemelen Galaxy S26 Ultra için geliştirildiğini gösteriyor.
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-60w-fast-charger-galaxy-s26-ultra/ https://www.samsung.com/levant/mobile-accessories/60w-power-adapter-black-2pin-ep-t6010nbegww/
