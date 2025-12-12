Samsung, yeni 60W'lık şarj adaptörünü sitesinde listeledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung uzun yıllar boyunca telefonlarında 45W hızlı kablolu şarjdan vazgeçmedi. Ancak söylentilere göre şirket önümüzdeki yıl Galaxy S26 Ultra ile beraber 60W hızlı şarja geçiş yapacak. Samsung’un internet sitesinde sessizce ortaya çıkan yeni bir şarj cihazı da bu ihtimali güçlendiriyor.

Samsung 60W Power Adapter özellikleri

Samsung’un sitesine eklenen yeni şarj aleti 60W Power Adapter adını taşıyor ve EP-T6010 model numarasıyla listelenmiş durumda. Tek bir USB Type-C portuna sahip olan adaptör, maksimum 60W güç çıkışı sunuyor ve boştayken 5mW seviyesinde düşük güç tüketiyor. Ayrıca Samsung’un mevcut 45W şarj cihazında bulunan USB PD 3.0 PPS yerine, daha yeni olan USB PD 3.1 PPS standardını kullanması dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Kutusu da görüntülenen bu adaptör, bağlanan cihazın ihtiyaç duyduğu güce göre 5V ile 20V arasında voltaj verebiliyor ve 3A akım sağlayabiliyor. En yüksek hızdan yararlanmak için 5A destekli özel bir kabloya ihtiyaç duyulmaması da önemli bir detay. Tüm bu özellikler, cihazın muhtemelen Galaxy S26 Ultra için geliştirildiğini gösteriyor.

