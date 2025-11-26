Giriş
    Mobil oyunlarda kesintisiz performans yakalamanızı sağlayacak 10 aksesuar

    Mcdodo'nun oyunculara özel aksesuarları kesintisiz mobil oyun deneyimi sunuyor. Mcdodo iş birliği ile mobil oyuncuların ilgisini çekebilecek 10 mobil aksesuara yakından bakıyoruz.

    Mobil oyunlar boş zamanımızı değerlendirmenin çok ötesinde değer kazandı. Üç-beş dakikalık boşluklarda oynadığımız oyunların yerini yüksek grafik kaliteli, uzun hikayeli ve e-spor sahnesine ev sahipliği yapan oyunlar aldı. Bu dönüşümle birlikte mobil cihazlarımızı bir konsola dönüştü ve kesintisiz performans ihtiyacını daha önemli hale getirdi.

    Mobil oyunlar artık hız, refleks ve sürekli bağlantı gerektiren rekabetçi bir deneyime dönüştü. Telefonunuz iyi olsa dahi doğru aksesuarlar olmadan tam potansiyelinize ulaşamayabilirsiniz. Oyun oynarken elde rahat tutuş sağlayan yatay şarj kabloları, kısa molalarda telefonu hızla dolduran hızlı şarj adaptörleri ve enerjiyi sürekli yanında taşıyan powerbank’ler oyuncuların hayatını ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bu içeriğimizde mobil oyuncuların hayatını kolaylaştıracak Mcdodo aksesuarlarına yakından bakıyoruz.

    1. Yatay (L-Tip) Şarj Kabloları

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör

    Oyun oynarken kablo avuç içine batar, ekranı kapatır, hareketi kısıtlar. Yatay uçlu kablolar ise telefonu dikey değil, yana doğru bağlayarak daha ergonomik tutuş sağlar. Hem bilek rahat eder hem de oyun içi hassasiyet artar.

    https://www.mcdodo.com.tr/12m-pd

    2. RGB Işıklı 100W kablo

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör

    Mcdodo CA-8200, RGB aydınlatması ve 100W yüksek hızlı şarj desteği ile oyuncuların vazgeçilmez aksesuarlarından biri olacak. Işıklı şık tasarımıyla estetik görünürken 100W desteği sayesinde cihazınızı dakikalar içerisinde şarj etmenize yardımcı olacak.

    https://www.mcdodo.com.tr/type-c-to-type-c-100w-12m-kablo

    3. Dijital Göstergeli Hızlı Şarj Adaptörü

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör
    Yüksek hızlı şarj adaptörleri sayesinde kısa molalarda şarjınızı fulleyerek kesintisiz oyun keyfi yaşayabilirsiniz. Mcdodo’nun 30W hızlı şarj destekleyen CH-2180 adaptöründe şarj hızını gösteren bir dijital gösterge bulunuyor. Bu sayede şarj esnasında telefonun hızlı şarj özelliğinin devreye girip girmediğini ve kablonuzun ne kadar hızlı şarj ettiğini görebilirsiniz.

    https://www.mcdodo.com.tr/mcdodo-ch-2180-30w-2-typc-1-usb-girisli-digital-gostergeli-hizli-sarj-aleti-siyah

    4. Dijital Göstergeli Kablo

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör

    Mcdodo CA-1030, anlık şarj hızını gösteren dijital bir ekrana sahip. Cihazınızın kaç W hızla şarj olduğunu ve PD desteğinin devrede olup olmadığını görebilirsiniz.

    https://www.mcdodo.com.tr/mcdodo-ca-1030-36w-type-c-to-lightning-dijital-gostergeli-data-sarj-kablosu-12m-siyah

    5. 33W Mini Şarj Adaptörü

    GAN teknolojisi bulunan bu adaptörler yüksek şarj hızını küçük boyutlarda ve güvenli bir şekilde sunuyor. GAN teknolojisi sayesinde adaptör daha az ısınıyor ve cihazlarınızı olası tehlikelerden koruyor. 33W hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonunuzu dakikalar içerisinde şarj ediyor.

    https://www.mcdodo.com.tr/mcdodo-ch-0151-33w-gan-pd-1xusb-1xtype-c-girisli-mini-hizli-sarj-aleti-siyah

    6. Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör

    Mcdodo CH-2860 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı, kablo derdini ortadan kaldırarak oyunlarda konfor sağlıyor. iPhone 12 ve daha yeni iPhone modellerinde Magsafe şarj cihazını kullanabilirsiniz. Telefonunuzun arkasına kablosuz bir şekilde yapışır ve 15W hızında şarj eder.

    https://www.mcdodo.com.tr/15w-magq-qi2-masaustu-kablosuz-sarj-cihazi

    7. Mini Powerbank ve Magsafe Powerbank

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör

    Taşınabilir güç kaynakları büyük boyutlara sahip olduğu için oyun oynarken kullanımı zorlaştırıyor. Mcdodo’nun geliştirdiği MC-7760 modeli ise küçük boyutları sayesinde telefonu kullanırken bir yandan şarjınızı doldurmanıza imkan tanıyor. Bu powerbank ile oyunlarınız yarıda kalmayacak. Ayrıca Magsafe destekli MC-8361 modeli ile telefonunuzu kablosuz olarak da şarj edebilirsiniz. MC-8361'de Magsafe özelliğinin yanı sıra stant özelliği de bulunuyor.

    https://www.mcdodo.com.tr/mc-7760-5000mah-225w-dahili-kablolu-powerbank

    https://www.mcdodo.com.tr/mc-8361-5000mah-20w-360-halka-standli-metal-manyetik-power-bank


    8. USB HUB

    Bu USB çoklayıcı sayesinde telefona klavye, mouse ve kablolu kulaklık bağlayarak telefonunuzu adete bir oyun bilgisayarına dönüştürebilirsiniz.

    https://www.mcdodo.com.tr/mcdodo-hu-1430-5-in-1-type-c-coklayici

    9. Kablosuz şarj özellikli 2in1 telefon standı

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör

    Mcdodo’nun şık tasarımı ve yüksek malzeme kalitesiyle dikkat çeken bu standı hem telefonunuzu sabitlemeye hem de kablosuz şarj teknolojisi ile telefon ve kulaklığınızı şarj etmenize yardımcı oluyor.

    https://www.mcdodo.com.tr/mcdodo-ch-0530-2in1-kablosuz-telefon-ve-kulaklik-sarj-standi-beyaz

    10. Üçü bir arada kablo

    Mobil oyunlarda kesintisiz performans sunan 10 aksesuar Tam Boyutta Gör

    Mcdodo CA-6960 USB kabloda üç farklı çıkış bulunuyor. Tek kabloyla USB-C, Lightning ve Micro USB girişli cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. iPhone ve Android telefonların tümünün yanı sıra kulaklık, mouse gibi aksesuarlarınızı tek kabloyla aynı anda şarj etmenizi sağlıyor.

    https://www.mcdodo.com.tr/mcdodo-ca-6960-3in1-lightning-micro-type-c-sarj-kablosu-3a-12m-siyah

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

