Xiaomi, evdeki cihazları kontrol edebilen yeni akıllı ekranını satışa sundu

Xiaomi Smart Home Display 11 özellikleri
Adından da anlaşılacağı üzere Xiaomi Smart Home Display 11, 11 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Ekran, 1920 × 1200 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Arka tarafta ise bir adet hoparlör yer alıyor.
Xiaomi ürünü yapay zeka destekli bir akıllı merkez olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, evlerindeki diğer akıllı cihazları bu ekran üzerinden kontrol edebiliyor. Cihaz, Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemi üzerine çalışıyor.
Tasarım açısından bakıldığında, Smart Home Display 11 sade bir görünüme sahip ve dik durmasını sağlayan bir arka ayak ile geliyor. Genel kullanımda bir tabletten ziyade küçük bir taşınabilir televizyon hissi veriyor. Ön tarafta bulunan 8 MP HD kamera, görüntülü görüşmelere olanak tanıyor.
Cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında platformlar arası sesli komut desteği, dijital fotoğraf çerçevesi modu, yapay zeka büyük dil modeliyle sohbet imkanı yer alıyor. Xiaomi Smart Home Display 11, Çin'de 1.299 yuan (185 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.