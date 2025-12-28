Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, evdeki cihazları kontrol edebilen yeni akıllı ekranını satışa sundu

    Xiaomi Smart Home Display 11 isimli cihaz, tablet benzeri geniş bir ekran üzerinden evdeki diğer akıllı cihazları kontrol imkanı sunuyor.                       

    Xiaomi'den evdeki cihazları kontrol edebilen akıllı ekran Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin pazarında yeni bir akıllı ev ürünü duyurdu. Xiaomi Smart Home Display 11 adı verilen bu cihaz, tablet benzeri geniş bir ekrana, Xiaomi’nin Android tabanlı özel arayüzüne ve çoklu dil desteğine sahip. 

    Xiaomi Smart Home Display 11 özellikleri

    Adından da anlaşılacağı üzere Xiaomi Smart Home Display 11, 11 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Ekran, 1920 × 1200 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Arka tarafta ise bir adet hoparlör yer alıyor.

    Xiaomi ürünü yapay zeka destekli bir akıllı merkez olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, evlerindeki diğer akıllı cihazları bu ekran üzerinden kontrol edebiliyor. Cihaz, Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemi üzerine çalışıyor.

    Tasarım açısından bakıldığında, Smart Home Display 11 sade bir görünüme sahip ve dik durmasını sağlayan bir arka ayak ile geliyor. Genel kullanımda bir tabletten ziyade küçük bir taşınabilir televizyon hissi veriyor. Ön tarafta bulunan 8 MP HD kamera, görüntülü görüşmelere olanak tanıyor.

    Cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında platformlar arası sesli komut desteği, dijital fotoğraf çerçevesi modu, yapay zeka büyük dil modeliyle sohbet imkanı yer alıyor. Xiaomi Smart Home Display 11, Çin’de 1.299 yuan (185 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bana ait olmayan hgs borcu albien lpg yorumları adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde diğer beyanların tesisi ne demek febi marka nasıl home ofis oto galeri açmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 5 Pro
    Tecno Pova 5 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum