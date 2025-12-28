Xiaomi, evdeki cihazları kontrol edebilen yeni akıllı ekranını satışa sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin pazarında yeni bir akıllı ev ürünü duyurdu. Xiaomi Smart Home Display 11 adı verilen bu cihaz, tablet benzeri geniş bir ekrana, Xiaomi’nin Android tabanlı özel arayüzüne ve çoklu dil desteğine sahip.

Xiaomi Smart Home Display 11 özellikleri

Adından da anlaşılacağı üzere Xiaomi Smart Home Display 11, 11 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Ekran, 1920 × 1200 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Arka tarafta ise bir adet hoparlör yer alıyor.

Xiaomi ürünü yapay zeka destekli bir akıllı merkez olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, evlerindeki diğer akıllı cihazları bu ekran üzerinden kontrol edebiliyor. Cihaz, Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemi üzerine çalışıyor.

Samsung Galaxy A07 5G, daha uzun batarya ömrü sunabilir 1 gün önce eklendi

Tasarım açısından bakıldığında, Smart Home Display 11 sade bir görünüme sahip ve dik durmasını sağlayan bir arka ayak ile geliyor. Genel kullanımda bir tabletten ziyade küçük bir taşınabilir televizyon hissi veriyor. Ön tarafta bulunan 8 MP HD kamera, görüntülü görüşmelere olanak tanıyor.

Cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında platformlar arası sesli komut desteği, dijital fotoğraf çerçevesi modu, yapay zeka büyük dil modeliyle sohbet imkanı yer alıyor. Xiaomi Smart Home Display 11, Çin’de 1.299 yuan (185 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: