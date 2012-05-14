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iHome iDM5 Executive, tabletinizi iş istasyonuna çeviriyor

7 yıl
2,4b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tabletler için piyasaya çıkmış klavye aksesuarları arasında iHome firmasının iDM5 Executive adlı ürünü tasarımıyla bir adım öne çıkıyor.

Mobil cihazlara yönelik çevre birimleriyle tanınan iHome, içerisinde tam by QWERTY klavye, 3.5mm jak girişi, hoparlör, mikrofon ve 2 USB portu barındıran iDM5 Executive adlı aksesuarını satışa sundu.

Ürün Bluetooth ile tabletlere bağlanırken masanızda bir iş istasyonu kullanıyormuş havası yaratıyor. 

Yenilikçi tasarımı ile ödül alan ürün aynı anda klavyeyi kullanırken müzik akışlarını da dinlemenize olanak veriyor. Aksesuarı ayrıca video konferans için de kullanabiliyorsunuz. Tasarımı tabletler için olan ürüne akıllı telefonlar da bağlanabiliyor.

Fiyatı 129.99$ olan ürün firmanın web sitesinden satışa sunulmuş durumda.

https://www.ihomeaudio.com/iDM5B/ Yorum Yaz
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Python 7 yıl
İpad sırıtıyor üzerinde cihazın tasarımıda bildigin elektrikli daktilolara benzemiş
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torossediri 7 yıl
Klavye bölümü katlanarak ipad boyutlarına küçülebilseydi belki döküman hazırlarken kullanılabilirdi.
Ancak bu haliyle olmamış.
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cagataykoroglu 7 yıl
bildiğin kütük.
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sertacarslan 7 yıl
Altın dışkı ödülü almıştır belki, detay verilmemiş.
Ben kendi adıma bu takozu masama koymam.
İş ile tabletin ne alakası var ayrıca, onu da anlayabilmiş değilim...
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906 7 yıl
faturayı şirkete ödetenler için fırsat

bknz: kazık iş yemeği lokantaları
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ened0608 7 yıl
iş istasyonu tanımına katılmıyorum ben..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sezgintr 7 yıl
Gereksiz bı icad ipad3 + idm5 alana kadar iyi bı laptop alırım. Adam gibi çantasına koyar taşırım.
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Recharged 7 yıl
Tasarımıyla öne çıkıyor denilmiş haberde ama şöyle bir resime baktığımızda ben çokta göze hoş gelen tasarım göremiyorum.Olabildiğince büyük,yanında taşıması zor bir aksesuar.
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TuffkiLLe 7 yıl
iş istasyonu tanımına katılmıyorum ben.. yüzlerce çeşit meslek var, belki binlerce.. Bilgisayarda programlarla yapabildiğim işlerimi iPad'te nasıl yapabilrim ? çok kısıtlı bir kesime hitap eden bir aksesuar daha! fiyatı da abartılmış tabii ki iPad işin içinde olunca.
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