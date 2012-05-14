iHome iDM5 Executive, tabletinizi iş istasyonuna çeviriyor

Tabletler için piyasaya çıkmış klavye aksesuarları arasında iHome firmasının iDM5 Executive adlı ürünü tasarımıyla bir adım öne çıkıyor.





Mobil cihazlara yönelik çevre birimleriyle tanınan iHome, içerisinde tam by QWERTY klavye, 3.5mm jak girişi, hoparlör, mikrofon ve 2 USB portu barındıran iDM5 Executive adlı aksesuarını satışa sundu.





Ürün Bluetooth ile tabletlere bağlanırken masanızda bir iş istasyonu kullanıyormuş havası yaratıyor.





Yenilikçi tasarımı ile ödül alan ürün aynı anda klavyeyi kullanırken müzik akışlarını da dinlemenize olanak veriyor. Aksesuarı ayrıca video konferans için de kullanabiliyorsunuz. Tasarımı tabletler için olan ürüne akıllı telefonlar da bağlanabiliyor.





Fiyatı 129.99$ olan ürün firmanın web sitesinden satışa sunulmuş durumda.