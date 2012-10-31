I-O Data'nın USB 3.0 arabirimli sabit diski HDCA-UT, 4 TB'a kadar kapasite sunuyor

Uzakdoğu merkezli veri depolama çözümleri üreticisi I-O Data, HDCA-U ve HDCA-UT serisi iki yeni harici sabit diskine resmiyet kazandırdı.

185 mm x 120 mm x 39 mm ölçülerinde, yaklaşık 1.1 kg ağırlığında tasarıma sahip olan HDCA-U ile HDCA-UT, köşeli yapıları sayesinde yatay veya dikey konumda kullanılabiliyor. Ön yüzlerine LED gösterge yerleştirilen harici sabit disklerin arka yüzlerinde ise havalandırma ızgaraları, güç girişi, USB bağlantısı ve açma - kapama tuşu bulunuyor.



USB 2.0 arabirimli HDCA-U, 1 TB ile 3 TB arasında değişen depolama alanı seçenekleriyle; USB 3.0 arabirimiyle donatılan HDCA-UT ise 1 TB ile 4 TB arasında değişen depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 4 TB'lık kapasitenin 800.000 adede kadar fotoğraf, maksimum 307 saat uzunluğunda video, 2.000.000 adet şarkı için yeterli olacağı vurgulanmış. 4 TB'lık model özellikle arşiv tutkunlarının ilgisini çekebilir. Harici sabit disklerin fiyat seviyeleri şu şekilde;



HDCA-U (USB 2.0):

1 TB: 132$ (Kasım ortasında satışta)

132$ (Kasım ortasında satışta) 2 TB: 173$ (Kasım ortasında satışta)

173$ (Kasım ortasında satışta) 3 TB: 250$ (Satışta)



HDCA-UT (USB 3.0): 1 TB: 144$ (Kasım ortasında satışta)

144$ (Kasım ortasında satışta) 2 TB: 183$ (Kasım ortasında satışta)

183$ (Kasım ortasında satışta) 3 TB: 263$ (Satışta)

263$ (Satışta) 4 TB: 464$ (Satışta)

