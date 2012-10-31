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I-O Data'nın USB 3.0 arabirimli sabit diski HDCA-UT, 4 TB'a kadar kapasite sunuyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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I-O Data'nın USB 3.0 arabirimli sabit diski HDCA-UT, 4 TB'a kadar kapasite sunuyor
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Uzakdoğu merkezli veri depolama çözümleri üreticisi I-O Data, HDCA-U ve HDCA-UT serisi iki yeni harici sabit diskine resmiyet kazandırdı.
185 mm x 120 mm x 39 mm ölçülerinde, yaklaşık 1.1 kg ağırlığında tasarıma sahip olan HDCA-U ile HDCA-UT, köşeli yapıları sayesinde yatay veya dikey konumda kullanılabiliyor. Ön yüzlerine LED gösterge yerleştirilen harici sabit disklerin arka yüzlerinde ise havalandırma ızgaraları, güç girişi, USB bağlantısı ve açma - kapama tuşu bulunuyor.
USB 2.0 arabirimli HDCA-U, 1 TB ile 3 TB arasında değişen depolama alanı seçenekleriyle; USB 3.0 arabirimiyle donatılan HDCA-UT ise 1 TB ile 4 TB arasında değişen depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 4 TB'lık kapasitenin 800.000 adede kadar fotoğraf, maksimum 307 saat uzunluğunda video, 2.000.000 adet şarkı için yeterli olacağı vurgulanmış. 4 TB'lık model özellikle arşiv tutkunlarının ilgisini çekebilir. Harici sabit disklerin fiyat seviyeleri şu şekilde;
HDCA-U (USB 2.0):
  • 1 TB: 132$ (Kasım ortasında satışta)
  • 2 TB: 173$ (Kasım ortasında satışta)
  • 3 TB: 250$ (Satışta)
HDCA-UT (USB 3.0):
  • 1 TB: 144$ (Kasım ortasında satışta)
  • 2 TB: 183$ (Kasım ortasında satışta)
  • 3 TB: 263$ (Satışta)
  • 4 TB: 464$ (Satışta)
I-O Data'nın USB 3.0 arabirimli sabit diski HDCA-UT, 4 TB'a kadar kapasite sunuyor
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hayyam_karadenizli 6 yıl
3 TB 263$ demek. Bakalım o fiyata satışta 3.5" 4TB HDD var mı? Aaaa ne tesadüf, varmış be ya. amazon.com/...
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