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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 11 ve dahası Simulatene Çeviri ile Canlı Yayında Tanıtılıyor

Apple, her yıl olduğu gibi WWDC 2017 kapsamında iOS 11, macOS 10.13, watchOS ve tvOS güncellemelerini tanıtacak. Ayrıca akıllı hoparlör, yeni MacBook ve dahası simültane çeviri ile DonanımHaber’de!
1 yıl
19,2b
1
170
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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  • 19.00 Açılış ve Ön Sohbet
  • 20.00 Simültane Çeviri ile Canlı Yayın, Değerlendirme ve Kapanış

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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Google i/o ve microsoft build etkinliğine özel yayın yapmadığınız sürece bende bu yayını izlemiycem.
3 Yanıt Yanıtla +67
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Sazankiller 1 yıl
1 senedir arge yapiyorlar muthis buluslarla bizi bugun yeni bir caga sokacaklar mesela dosya yoneticisi
1 Yanıt Yanıtla +48
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Kongor 1 yıl
TEKNOSEYİRİMDEN ALINTIDIR.
WWWDC17 Özet (Güncellenmektedir.) - İzleme Üşenenler için.
TVOS:
1- TvOS'a Amazon ve Amazon Prime video desteği geliyor.
WATCH-OS: (WatchOs-4)
1- WatchOs'da yeni arayüz, saat şekilleri mevcut. Yeni arayüz fena olmamış. Saat yüzleri ise oldukça kötü ve az. Arayüze dock deniyor. Bir çok dock'u birleştirmişler. Herşeye erişimi bu şekilde kolaylaştırdıklarını söylüyorlar.
2- WatchOs'da Acitivity'de achivement konulmuş. Workout özelliği gelmiş. Çoklu workout çalışma şekli (lkoşup bisiklete binmek gibi)
3- Salon çalışmaları için, gym üreticileri ile iletişime geçip spor salonlarında cihazlara saat bağlanabilecek. bir çok firma ile anlaşılmış.
4- Apple Music özelliği artık daha çok destekleniyor.
5- GPS'e bağlı olarak, o bölgede çekilen fotoğrafları vs daha sonra o bölgeye geldiğinizde size haber veriyor. saatinizde gözüküyor. (photomemory demişler ismine)
YORUM: Şuana kadar anlatılan hiçbir şey beni tatmin etmedi. Gelen özellikler çok basit, küçük bir güncelleme olacak şekilde.
6- WatchOS-4 Sonbaharda çıkıyor, kesin tarih vermediler. Valla umarım daha da iyileştirirler.
Mac'e geçtiler bakalım...
Sierra'ya devam edeceklerini söylediler.
Ne isim vereceklerini tartışıyorlar.
...
MacOs High Sierra yaptılar ismini. küfür serbest bırakılabilir mi bir seferliğine bu sitede. @gamsizm bir daha etmeyeceğim gerçekten.
...
Valla MacOs ile ilgili daha yazacak bir şey bulamadım. Web ile ilgili birşeyler anlatıyor usta. Opera'daki gibi dahili reklam engelleyici gelmiş anladığım kadarıyla.
MacOs (High Sierra)
1- Photos uygulamasında; kişiler, fotoğrafları ile eşleşebiliyor.
2- Photos'da Fotoğraf düzenleme biraz daha detaylanmış. Mini photoshop'a benzettim. Bakın bu güzel olmuş.
3- Dosya sistemleri düzelmiş. Gerçekten çok gerekliydi. Apple File System adı.
4- Bir çok özellik barındırıyor dosyalama sistemi. Örneğin çoklama imkanı çok hızlı. Tekrar yüklemeye gerek kalmıyor. Video'da H.264 desteklenmesi yenileniyor, H.265 desteği dicek kesin. 4K'dan falan bahsetti hacı.
5- Atlamışım hemen @engin1984 den alıntı yapıyorum; "ntelligent Tracking Prevention, tam istediğim şey. Mesela ayakkabı aldım, sürekli ayakkabı reklamı geliyor. Halbuki Google benim ayakkabı aldığımı bilip duruyor, fakat halen ayakkabı reklamı gösteriyor."
6-Grafik çalışmaları ile ilgili daha fazla güç için Thunderbolt bağlantısı ile USB C ile harici bir ekran karttı bağlantısı geliyor. (AMD RX580) Aynısından Razer'de vardı hatırlayanlar bilir.
7- VR desteği geldi.
Yine bu da Sonbahar'da geliyor. Herkese "ücretsiz" güncelleme geleceği söylenmişti.
---
iMac !!!!! güncellemesi. Sonunda!
usb-c desteği.
thunderbolt 3 desteği 2 tane.
5k görüntü için yeni grafik perfomansı, iris plus grafik 640 --- %80 daha hızlı olacak eski sisteme göre.
Diğeri radeon pro 555 & 560 4gb VRAM ile geliyor. 3 kat daha fazla hızlı.
27 inç 5K AMD pro 57-575-580'lerle geliyor. VR için iyi olacak bu didi.
Demo yapak da daha iyi anlayın didi.
Vaayyyy çok iyi olmuş bu VR geliştirme kiti. Unreal Engine'de geliştirme yapıyor abla, ama çok iyi olmuş. (Star Wars evreninde) Yaratıcılık için herşeyi yapmışlar, gerçekten bununla içerik üretecek insanların yaratacağı içerikleri merak ettim. Video yaptı ablam.
ÇOK ÇOK ÇOK BEĞENDİM. TEBRİKLER SMAYLAR !!
--
Fiyatlar:
1099
1499 (4K)
1799 (5K) dolarcıklar..
Sonuçta bir bilgisayarda geliştirilen herşeyi değiştirmişler. Herşeyi yazmıyorum, gidip bakarsınız :)
Macbook fiyatlarını vs herşeyi düşürdüler. Kesin satışlar düştü, apple öyle fiyat düşürmez kolay kolay.
--
Buraya kadar okuyup ilk mesaj atana 5k'lık imac alıcam.
--
Yeni imac pro tanıtılıyor.
Rengi çok koyu gri veya mat siyah diyebiliriz.
çok güzel görünüyor. bakalım özelliklerine. bugüne kadar yaptığımız en güçlü imac diyorlar.
yukarıdakilerin fiyatlarını düşürmelerinden anlamıştım.
5, 10,18 !! ÇEKİRDEKLİ XEON İŞLEMCİLERLE GELİYOR.
22 Teraflop'luk bir grafik kartı, 129gb EEC hafızalı, Radeon Pro, 4TB'lık SSD, 10GB ETHERNET HIZI, (Hey maşallah!) bir çok bağlantı girişi vs.
44 milyon piksellik şeyleri işleyebilecek. Gerçek zamanlı 3D render yapabiliyor.
imac pro'nun başlangıç fiyatı 5000 usd. (Aralık ayında hazır)
diğerlerinin fiyatı söylemedi ama ben diyim 10-15bin olur. (evini satmak isteyen?)
kusura bakmayın bi 5dk kaçırdım :(
iOS anlatılmaya başlanmış vay arkadaş;
---
---
Siriyi anlatırken yakaladım.
Siri'ye çeviri işi gelmiş. Tabi türkçe desteği yok :) neyse ki çince var.
Evernote, Wechat vb destekleri gelmiş. Siri gelişmiş tahmin sistemi olacak içinde.
Camera özellikleri anlatılıyor. Daha iyi sıkıştırma özellikleri. JPEG'den ancak daha kaliteli fotoğraflar. Porte modunu geliştiriyorlar. Depth API özelliği geldi (anlamadım) Memories özelliği geldi, bu WatchOs ile koordineli çalışacak sanıyorum, zaten bu özellik vardı.
Aha altbarı değiştirdiler. 3d ile de koordine yaptılar. güzel olmuş, bunu fotoğrafsız anlatmak zor.
Live photo'dan istediğimiz fotoğraf anını seçebilme özelliği geldi.
Boomerang özelliği geldi. (Olum yeni bişi gibi anlatıyorlar deli oluyorum!) ALOOO BU ZATEN INSTAGRAM DA VAR 2 SENEDİR.
Ahanda benim istediğim exposure ile oynama özelliği geldi. (helal apple, 3.parti uygulamaya gerek kalmadı)
Memories fotoğraflardan ve videolardan otomatik bir geçmiş anı defteri yaratıyor. Anlatması zor bu şekilde, izlemek lazım.
Hay arkadaş, siri ele geçirmiş telefonumuzu o anlaşılıyor. her kapı siriye çıkıyor.
Apple pay'de bişiler bişiler. Desteklemiyorsunuz Türkiye'yi anlatmıcam bende, tepki gösteriyorum.
YA SİMÜLTANE YAPAN ARKADAŞ Bİ SUS YEMİN EDİYORUM :D ben senden iyi yapıyorum bu işi.
Navigasyon özellikleri, carplay desteği, yine siri ile müzik çalmai daha fazla siri ....
Do not disturb while driving - adjasdfhjsd :D bu iyi olmuş. Wifi ile araç bt si vb. anlayıp arabada olduğunuzu, ozaman rahatsız etmiyim diyip siri ile herşeyi hallediyorunuz sanırım. örneğin otomatik mesaj gönderiyor herkese, kardeş araba kullanıyorum sonra ara diye (türk insanı için ne kullanışlı aman aman).
Apple Home desteğinin arttırılması söz konusu.
Air Play 2 desteği geldi. Apple TV bağlantısı, Siri yine işin içinde.
Apple Music geliştirmesi. Shazam ile ortak çalışması geldi. iCloud ile parçaları ve müzik listelerini paylaşma özelliği.
AppStore'u anlatıcak şişman abi geldi.
500 milyon haftalık ziyaretçi satısı. 180 milyar yeni uygulama indirilmiş. 70 milyar dolar app üreticilerine para kazandırmış. (apple ne kadar kazandı acaba) pokemon go'dan bahsediyor (allah canını almasın) pokemon go'yu en iyi uygulama seçmişler (afferin)
AppStore'u yeniden dizayn etmişler. Zaten gerekiyordu.
Bugün diye bir giriş ekranı. Günün uygulaması falan olacak orada işte.
Games diye bir oyun ekranı olacakmış. (gerçekten çok şaşırtıcı)
Apps'de yeni bir tab'de olacakmış (hadi canım!) tanıtım ekranlarında videolar vs desteklicekmiş.
Aha makina öğrenimi diyor.
Terminator'deki sonun başlangıcı acaba bugün mü?
Core ML diye bir şey yaratmışlar. Beğendim.
Diğer telefonlara göre 6 kat daha hızlı resimde yüz tanıma hızı mevcutmuş.
Gerçekten şuan olanları kelimelere döküp aynı anda anlatmak çok zor.
Objeleri hareket ettirme şeyi yaratmışlar mı diyim ne diyim. IKEA'dan ürün seçip eve yerleştirmek gibi. Benzeri uygulamalar var aslında.
AR platformu geliştirmişler. Pokemon Go'nun özelliğini geşiştirmişler kısacası. gerçek dünya ama objeler kameranın içinde gibi. anlatamadım ASDF:Asdas :D Kusura bakmayın, yoruldum gerçekten. @gamsizm bu gecelik sitenin gelirinin %0,5'ini talep ediyorum.
Abi son gösterdikleri özellikte bittim... bittim yani. kelimenin geleceği son noktayı yaptılar.
Star Wars zaten hassas noktam. Bir de AR ile birleştirmişler. Afferin be #Apple
Gerçekten Apple özellikle yazılım konusunda dünyaya yön veriyor. 3 boyutlu uygulama geliştirme kiti.
ARKit ile başka bir dünya.
Nerdesin #samsung . Duy bunları. öyle ekranı sınırsız yapınca olmuyor, arkaya parmak izi koyunca. onu çinlilerde yapıyor.
aha ipad tanıtılıyor.
ipad pro
60Hz ekran yenileme hızı. aferin bu gerekiyordu gerçekten. takıla takıla geçiyordu ekran.
apple pencil daha hızlı ve daha hassas şekilde çalışıyor bu yeni ekran ile. tazeme hızı bunu bile etkiledi yani.
ipad'in perfomansı: a10x fusion çip 6 çekirdekli cpu 12 çekirdekli gpu (%40 hızlı)

DEMO DEMO DEMO...
nasıl hızlı ne güzel çalıştığını anlatıyor. bildiğin photoshop'u kalemle yapıyor, pek bi numara yok. hızlı olduğunu bahsediyor, takılmıyor falan diyor. (yok bi de takılaydı :D )
ipad'in kamerasını geliştirmişler. İşte OIS falan gelmiş, 12mp arka 7mp ön (kim foto çekiyorsa artık)
USB 3 desteği ile SD okuyucu, Kamera hafıza kartı okuyucu vs.
64gb en az hafıza.
649dolar
799 dolar. başlangıç fiyatları, ekran boyutlarına göre.
Oha! 512 gb destekli modeli gelmiş :D fiyatlarını demeyim.
ipad'i benim kadar sevseydiniz anlardınız didi yazılımını anlatıcak adam.
dock'u değiştirmişler. multitaksking'i de geliştirmişler. güzel olmuş.
hatta keyboard bile değişmiş, kısayolları üzerine uzun basarak yapmışlar. yani ne gerek vardı bilmiyorum.
cloud hizmetlerinin hepsini destekliyorlar.
ay yetişemiyorum artık bu adamlara.
Dock bir sürü uygulama destekliyor. Multitasking için sadece uygulamalara tıklayıp sürüklemek yeterli.
zaten gesture bilenler hemen alışır, bilmeyen de gitsin ipad alsın, nasıl anlatıyım gesture'u. parmak kısayolları, al anlattım.
maile fotoğraf ekledi, sürükleyip bırakarak sadece multitasking yaparak.
dosyalama sistemi şeyi çok iyi olmuş. bilgisayara benzemiş baya bir. 512gb sırıtmayabilir ipad'de.
valla uygulama yapıyorlarda onu yine anlatmayacağım.
ipad güncellemeleri hepsinden iyi :D
--
müzik geliştirmesi geliyor.
aha geliyor..
ev sistemi geliyor kesin.
home music falan diyor. phil i çağırdı.
bir para harcayacağımız bi alet daha geliyor.
....
Çıka çıka bu mu çıktı. allam ....
bi de ismi homepod.
bildiğin pod bu :( olum azıcık böyle güzel bir tasarım olaydı, kilolu bişi bu. beyazı ayıya benziyor.
subwoofer falan mevcut ama akıllı. a8 chip li. kesin hayvan gibi siri destekliyor.
neyse ben almam bunu :D masraf azaldı. airpods daha yeni aldım zaten, bir sürü zarardayım.
hiç beğenmedim.
2 tane cihaz aynı anda çalışabiliyormuş. strereo falan yapıyor heralde. homepod apple music ile birlikte çalışıyor tabi ki.6 mikrofonu var. hey siri ile tabi ki anında anlıyor. işte müzikle ilgili herşeyi diyebiliyorsunuz. bunları diyebilmek için tabi ne istediğinizi de bilmeniz gerekiyor. (farklı bi dünya kardeş, boşver sen anlamazsın -- mesut çevik'e gelsin bu da.)
349 dolar fiyatı. It's so cool dedi de, cook'cum azcık pahalı değil mi ya.
neyse yoruldum. bitti :)
TEKNOSEYİRİMDEN ALINTIDIR.WWWDC17 Özet (Güncellenmektedir.) - İzleme Üşenenler için.TVOS:1- TvOS'a Amazon ve Amazon Prime video desteği geliyor.
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odeon99 1 yıl
Güzel çalışma
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SafetyComesFirstt 1 yıl
güzel paylaşım.
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DH Misafiri 1 yıl
iOS 11 tanıtılırken ister istemez iPhone 8 üzerinden olacaktır ama Cihazı göstermezler Sunum yaparlarken ekranda olur, ama oradakiler bir slogan halinde bağırırlarsa az da olsa gösterebilirler ve de büyük bir sürpriz olur bizler için..
Ama Apple bu yapar mı yapmaz mı bilemeyiz..
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UzayH 1 yıl DH Misafiri
Apple bir alkış tufanı ile gaza geleceğini sanmıyorum
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DH Misafiri 1 yıl
Yine efsanevi bir konferans olacak
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DH Misafiri 1 yıl
bunlar 19 da başlayacak diyorlar hala yok izlenmez buradan
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Zuhasiberepe 1 yıl
Yahu hesap makinesini bi ben mi kullanıyorum okey oynarken bana çok lazım oluyo hesap yaparken yanlış yaptığım zamanda illa baştan yazacagım allah aşkına şı hesap makinesi bi silme tuşu koyun yaaa ölecekmisniz. :D
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cantekim 1 yıl Zuhasiberepe
Zuhasiberepe
Yahu hesap makinesini bi ben mi kullanıyorum okey oynarken bana çok lazım oluyo hesap yaparken yanlış yaptığım zamanda illa baştan yazacagım allah aşkına şı hesap makinesi bi silme tuşu koyun yaaa ölecekmisniz. :D

sanırım 1-2-3 rakamların değilde üstteki ekranda yazan rakamların üzerinde sağ veya sola elinizi kaydırdığınızda 1 satır siliyordu
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MrOguzhan 1 yıl
iOS 11de bence tüketici istek bazında güzel ilerlemeler kaydedilmiş, ios 11i görünce ios 8-9u boşa çıkartmışlar gibi geliyor. Denetim masası özelleştirilmesi, animasyon hızları, uygulama geçiş hızları, hatta ekran görüntüsünü aldığımız anda görüntü üzerinde not çizim vs gibi oynama yapabilme filan birçok şey gayet pratikleştirilmiş, zaten sonuçta bir telefon güncellemesi bu herkese yeni son model telefon hediye etmiyorlar, alttarafı ana sürüm güncellemesi hatta beta için iyi bile. Bu beta i6s de sol kenar 3dtouchla arkaplan açma gibi 3d touchla ilgili bir kaç küçük düzeltme olsaydı bu betayı kullanmaya devam ederdim ama public betaya bakıcam bunlar düzelmişse en azından çok daha kullanışlı olur ve public betayla devam ederim.
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taka61 1 yıl
noldu yine tırt galiba??
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eyoruk 1 yıl

İzlemeyen varsa.
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DnzIrmk 1 yıl
"Simultane" olmasın o?
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