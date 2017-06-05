iOS 11 ve dahası Simulatene Çeviri ile Canlı Yayında Tanıtılıyor

Apple, her yıl olduğu gibi WWDC 2017 kapsamında iOS 11, macOS 10.13, watchOS ve tvOS güncellemelerini tanıtacak. Ayrıca akıllı hoparlör, yeni MacBook ve dahası simültane çeviri ile DonanımHaber’de!