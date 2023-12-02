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    Anlık Bildirim

    Steam macOS Mojava desteğini kesiyor: 32-bit macOS oyunları için yolun sonuna gelindi

    Valve’ın oyun pazarı Steam, teknolojinin gelişmesi ile destek planlarını değiştirmeye devam ediyor. Yakında Windows 7 ve 8 desteğini kesecek olan platform, bu listeye macOS Mojave’yi de ekledi.
    32-bit macOS oyunları için yolun sonuna gelindi
    Dünyanın en büyük oyun mağazalarından olan Steam, masaüstü işletim sistemlerinin büyümesi ve gelişmesi ile güncelleme/destek politikasını değiştirmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Windows 7 ve Windows 8’in artık desteklenmeyeceğini belirten Valve, bu listeye yeni bir işletim sistemi daha ekledi.

    Steam platformundaki 32-bit oyunlar artık macOS üzerinde çalışmayacak

    Steam’in geliştiricisi Valve, platform üzerinde önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren macOS 10.13 (High Sierra) ve macOS 10.14 (Mojave) kullanan cihazlar Steam için herhangi bir güncelleme, güvenlik yaması ve teknik destek alamayacak. Böylece macOS için 32-bit oyun dönemi tamamen kapanmış olacak.

    Hatırlayacak olursanız Apple, 2019 yılında macOS 10.15 ile 32-bit uygulamaların platformda çalışmasını engellemişti. Ancak Intel bazlı mac cihazları, eski macOS sürümleri ile 32-bit oyunları oynamaya devam edebiliyordu. 15 Şubat 2024’ten itibaren artık bu pek mümkün olmayacak. Tüm bunların yanı sıra Valve, Steam mağazasının 2023 yılının bitmesi ile 32 bit macOS seçeneği sunan oyunları Mac uyumlu olarak değerlendirmeyi bırakabileceğini söyledi.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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