Steam macOS Mojava desteğini kesiyor: 32-bit macOS oyunları için yolun sonuna gelindi

Steam platformundaki 32-bit oyunlar artık macOS üzerinde çalışmayacak
Steam’in geliştiricisi Valve, platform üzerinde önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren macOS 10.13 (High Sierra) ve macOS 10.14 (Mojave) kullanan cihazlar Steam için herhangi bir güncelleme, güvenlik yaması ve teknik destek alamayacak. Böylece macOS için 32-bit oyun dönemi tamamen kapanmış olacak.
Hatırlayacak olursanız Apple, 2019 yılında macOS 10.15 ile 32-bit uygulamaların platformda çalışmasını engellemişti. Ancak Intel bazlı mac cihazları, eski macOS sürümleri ile 32-bit oyunları oynamaya devam edebiliyordu. 15 Şubat 2024’ten itibaren artık bu pek mümkün olmayacak. Tüm bunların yanı sıra Valve, Steam mağazasının 2023 yılının bitmesi ile 32 bit macOS seçeneği sunan oyunları Mac uyumlu olarak değerlendirmeyi bırakabileceğini söyledi.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.