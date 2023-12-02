Steam macOS Mojava desteğini kesiyor: 32-bit macOS oyunları için yolun sonuna gelindi

Dünyanın en büyük oyun mağazalarından olan Steam, masaüstü işletim sistemlerinin büyümesi ve gelişmesi ile güncelleme/destek politikasını değiştirmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Windows 7 ve Windows 8’in artık desteklenmeyeceğini belirten Valve, bu listeye yeni bir işletim sistemi daha ekledi.

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Steam platformundaki 32-bit oyunlar artık macOS üzerinde çalışmayacak

Steam’in geliştiricisi Valve, platform üzerinde önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren macOS 10.13 (High Sierra) ve macOS 10.14 (Mojave) kullanan cihazlar Steam için herhangi bir güncelleme, güvenlik yaması ve teknik destek alamayacak. Böylece macOS için 32-bit oyun dönemi tamamen kapanmış olacak.

Hatırlayacak olursanız Apple, 2019 yılında macOS 10.15 ile 32-bit uygulamaların platformda çalışmasını engellemişti. Ancak Intel bazlı mac cihazları, eski macOS sürümleri ile 32-bit oyunları oynamaya devam edebiliyordu. 15 Şubat 2024’ten itibaren artık bu pek mümkün olmayacak. Tüm bunların yanı sıra Valve, Steam mağazasının 2023 yılının bitmesi ile 32 bit macOS seçeneği sunan oyunları Mac uyumlu olarak değerlendirmeyi bırakabileceğini söyledi.



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32-bit macOS oyunları için yolun sonuna gelindi