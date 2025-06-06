Snapchat, sonunda watchOS uygulamasıyla Apple Watch'a geldi

Apple Watch üzerinden hızlı mesajlaşma dönemi başlıyor
Yeni uygulama, kullanıcıların gelen mesajları doğrudan saat üzerinden önizleyebilmesini ve çeşitli yollarla yanıtlamasını sağlıyor. Klavye, parmakla karalama, sesli dikte veya emoji seçenekleriyle hızlı geri dönüş mümkün. Önceden, Apple Watch sahipleri Snapchat mesajlarını sadece iPhone üzerinden önizleyebiliyor ancak doğrudan yanıtlama seçeneğine sahip olamıyordu. Şimdi ise bu eksiklik giderilmiş durumda.
Teknik anlamda ise uygulamanın bazı sınırlamaları bulunuyor. Mesajların yalnızca ilk 100 karakteri görüntülenebildiği için bu önizlemeler Snapchat mobil ya da web uygulamalarında okundu olarak işaretlenmiyor. Ayrıca uygulama üzerinden fotoğraf veya video görüntüleme desteği henüz mevcut değil. Ancak şirket, kullanıcı deneyimini ilerleyen dönemlerde daha çok geliştirmeyi planladığını da belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.