Tam Boyutta Gör Snapchat, Apple Watch için özel olarak geliştirilmiş watchOS uygulamasını kullanıma sundu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformunun temel mesajlaşma özelliklerine doğrudan bileklerinden erişebilecek. Apple Watch'un ilk modelinin üzerinden on yıldan fazla süre geçmişken, bu hamle uzun zamandır bekleniyordu. Artık Snapchat watchOS uygulaması sayesinde hareket halindeyken iletişim kurmak daha pratik hale geliyor.

Apple Watch üzerinden hızlı mesajlaşma dönemi başlıyor

Yeni uygulama, kullanıcıların gelen mesajları doğrudan saat üzerinden önizleyebilmesini ve çeşitli yollarla yanıtlamasını sağlıyor. Klavye, parmakla karalama, sesli dikte veya emoji seçenekleriyle hızlı geri dönüş mümkün. Önceden, Apple Watch sahipleri Snapchat mesajlarını sadece iPhone üzerinden önizleyebiliyor ancak doğrudan yanıtlama seçeneğine sahip olamıyordu. Şimdi ise bu eksiklik giderilmiş durumda.

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Teknik anlamda ise uygulamanın bazı sınırlamaları bulunuyor. Mesajların yalnızca ilk 100 karakteri görüntülenebildiği için bu önizlemeler Snapchat mobil ya da web uygulamalarında okundu olarak işaretlenmiyor. Ayrıca uygulama üzerinden fotoğraf veya video görüntüleme desteği henüz mevcut değil. Ancak şirket, kullanıcı deneyimini ilerleyen dönemlerde daha çok geliştirmeyi planladığını da belirtti.

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Snapchat, sonunda watchOS uygulamasıyla Apple Watch'a geldi

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