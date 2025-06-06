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    Anlık Bildirim

    Snapchat, sonunda watchOS uygulamasıyla Apple Watch'a geldi

    Snapchat, on yılın ardından watchOS uygulamasını sundu. Apple Watch kullanıcıları artık bileklerinden hızlıca Snapchat mesajlarını yanıtlayabilecek. İşte detaylar:

    Snapchat, sonunda watchOS uygulamasıyla Apple Watch'a geldi Tam Boyutta Gör
    Snapchat, Apple Watch için özel olarak geliştirilmiş watchOS uygulamasını kullanıma sundu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformunun temel mesajlaşma özelliklerine doğrudan bileklerinden erişebilecek. Apple Watch'un ilk modelinin üzerinden on yıldan fazla süre geçmişken, bu hamle uzun zamandır bekleniyordu. Artık Snapchat watchOS uygulaması sayesinde hareket halindeyken iletişim kurmak daha pratik hale geliyor.

    Apple Watch üzerinden hızlı mesajlaşma dönemi başlıyor

    Yeni uygulama, kullanıcıların gelen mesajları doğrudan saat üzerinden önizleyebilmesini ve çeşitli yollarla yanıtlamasını sağlıyor. Klavye, parmakla karalama, sesli dikte veya emoji seçenekleriyle hızlı geri dönüş mümkün. Önceden, Apple Watch sahipleri Snapchat mesajlarını sadece iPhone üzerinden önizleyebiliyor ancak doğrudan yanıtlama seçeneğine sahip olamıyordu. Şimdi ise bu eksiklik giderilmiş durumda.

    Teknik anlamda ise uygulamanın bazı sınırlamaları bulunuyor. Mesajların yalnızca ilk 100 karakteri görüntülenebildiği için bu önizlemeler Snapchat mobil ya da web uygulamalarında okundu olarak işaretlenmiyor. Ayrıca uygulama üzerinden fotoğraf veya video görüntüleme desteği henüz mevcut değil. Ancak şirket, kullanıcı deneyimini ilerleyen dönemlerde daha çok geliştirmeyi planladığını da belirtti.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 1 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 4 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 21 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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