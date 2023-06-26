Apple yeni bir Watch Ultra üzerinde çalışıyor: iPhone 15 ile beraber tanıtılacak

Apple Watch 2 Ultra, Apple S9 işlemcisinden gücünü alacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On isimli haber köşesinde Apple’ın yeni ürünleri hakkında konuştu. Gurman’a göre firma, sonbaharda düzenleyeceği etkinlikte iki farklı Watch modeli tanıtacak. Bu modellerden biri Watch 9 olurken diğeri Watch Ultra 2 olacak. Cihazın tasarımı sızdırılmadı ancak muhtemelen Watch Ultra’ya benzer bir görsel sunacaktır.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D