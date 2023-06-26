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    Apple yeni bir Watch Ultra üzerinde çalışıyor: iPhone 15 ile beraber tanıtılacak

    Üst seviye akıllı saat pazarının lideri olan Apple, iPhone 15 ile birlikte yeni nesil akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. İddilara göre firma, bu etkinlikte Watch Ultra modelini de güncelleyecek.
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    Apple Watch Ultra 2 bu yıl tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Premium akıllı saat pazarının lideri olan Apple, watchOS işletim sistemine ve bu ürünlere yaptığı yatırımlara devam ediyor. Her yıl Watch ailesini yeni bir model ile güncelleyen firma, bazı iddialara göre yıl bitmeden Watch Ultra modelini de güncelleyecek.

    Apple Watch 2 Ultra, Apple S9 işlemcisinden gücünü alacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On isimli haber köşesinde Apple’ın yeni ürünleri hakkında konuştu. Gurman’a göre firma, sonbaharda düzenleyeceği etkinlikte iki farklı Watch modeli tanıtacak. Bu modellerden biri Watch 9 olurken diğeri Watch Ultra 2 olacak. Cihazın tasarımı sızdırılmadı ancak muhtemelen Watch Ultra’ya benzer bir görsel sunacaktır.

    Apple Watch Ultra 2 bu yıl tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra, standart modellere göre daha büyük bir kasa ve batarya sunuyor. Ayrıca cihaz, standa modellerden daha büyük bir ekrana, ekstra bir tuşa ve daha kaliteli sağlık sensörlerine sahip. Muhtemelen Watch Ultra 2 de benzer bir anlayışın ürün olacak. Cihazın diğer detaylı belli olmasa da Gurman, Watch Ultra 2’nin önceki nesilden daha çok sağlık sensörüne sahip olacağını düşünüyor. iPhone 15 serisinde kullanılan A15 işlemcisini baz alacak olan Apple S9 işlemcisinden güç alması beklenen yeni Apple Watch modelleri, muhtemelen eylül veya ekim ayında tanıtılacak.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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