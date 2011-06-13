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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5, 1080p'lik videolara destek veriyor

7 yıl
24,8b
1
57
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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WWDC 2011 ile birlikte geliştiricilere sunulan iOS 5, Apple'ın gelecek ürünlerinin neler yapabileceğinin habercisi olmaya devam ediyor. 9to5Mac'in iOS 5'in sistem dosyaları içersinde bulduğu karakter dizilerine göre iOS 5, 1080p çözünürlüğünde videolara gerek kayıt ve işleyebilme gerekse de oynatabilme anlamında destek verecek.

AVAssetExportPresetNames.strings isimli dosya içersinde yer alan karakter dizilerinde 1920x1080 çözünürlüğüyle ilgili satırlar; 5.Nesil iPhone'un da aralarında bulunduğu sonraki jenerasyon ürünlerle birlikte iPhone 4, 1.Nesil iPad, iPad 2, 4.Nesil iPod Touch başta olmak üzere 1080p çözünürlüğündeki içerikleri kodlayabileceği ve kod çözümleyebileceği anlamına geliyor.

iOS 5'de bulunan bu karakter dizileri ayrıca önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'un, 8 Megapiksellik daha gelişmiş kameraya sahip olacağı yönündeki iddiayı da güçlendirdiğini söyleyebiliriz.


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Einstein 7 yıl en beğenilen
1080p'yi biz çıkarttık demesinler de.
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myfranco 7 yıl
Konu ios5de 1080p desteği, gittiği yer android ios'u ezer geyiği. Bıkmadan usanmadan IOS ile ilgili her başlığı lüzumsuz bilgilerle dolduruyorsunuz. Bundan sonra radikal bir yol izleyip bölüm yasaklamasınamı gitmek lazım bilemiyorum.
Konu ios5de 1080p desteği, gittiği yer android ios'u ezer geyiği. Bıkmadan usanmadan IOS ile ilgili her başlığı lüzumsuz bilgilerle dolduruyorsunuz. Bundan son...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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CodeX 7 yıl
Konu apple olunca hemen android - ios kapismasi yapiyorsunuz. Burada ios 1080p film oynatacak diye konu acilmis bazilari hala android turkusu caliyor. Kirletmeyin hemserim konuyu. Baska isiniz gucunuz yokmu sizin.
Konu apple olunca hemen android - ios kapismasi yapiyorsunuz. Burada ios 1080p film oynatacak diye konu acilmis bazilari hala android turkusu caliyor. Kirletme...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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séquestre 7 yıl
1080p , iyiymiş ..
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MAVİT 7 yıl
Mesajlarda çoğunlukla android-ios çatışması var.Daha önce kullanmış kullanmamış herkes bişey yazmış.Açık kod kapalı kod tartışmaları var kod'un ne oldugunu bılmeden neden kalkıp bu tartısmayı yapıyorsunuz ki?
asıl konu başlığına gelirsek 1080p video şu an piyasada görmüş olduğumuz bir telefonun ekranından izlemek için oluşturulmuş bi kavram değil hdmı cıkısı ıle destekleyen televızyonlarda 1080p videoyu cıhaz uzerınden almak için kullanılacak bi araç.iphone4 ün cıktıgı döneme bakacak olursak 720p video kaydının populer oldugu bı donem ancak su an 1080p vıdeo destegı verebılecek olması gayet güzel ancak sarj problemını arttrabılır
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Batuist 7 yıl
beklenen bir gelişmeydi aslında.. sürpriz olmamalı.
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tgezer 7 yıl
Bazen eksikliğini hissettiğim tek şey blutut dosya transferi. Onun haricinde olmazsa olmaz bir durum yok.Az evvel avplayerda 1080p video denedim. Ağır çekimde oynatdı. Ses onden aldı basını gitti. Belki yazilimla o da hallolur ama kim bu ekranda 1080p izlerki ??
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Chidori 7 yıl
tgezer
Bazen eksikliğini hissettiğim tek şey blutut dosya transferi. Onun haricinde olmazsa olmaz bir durum yok.Az evvel avplayerda 1080p video denedim. Ağır çekimde oynatdı. Ses onden aldı basını gitti. Belki yazilimla o da hallolur ama kim bu ekranda 1080p izlerki ??

Aynen.Birde radyo var. Allah korusun acil bir durum olsa radyo yok :( Uygulamalarla gideriliyor fakat neden internet kullanayım ki?
Yine de iPhone kullanmak guzel.
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KRALL 7 yıl
htc hd2 den sonra iphone4 kurtarıcı olarak geldi bana android kullanmadım ama iphonela yapamadığım hiç bir şey yok parasını hakediyor.eft den tutunda dükkanımdaki 4 tane kameraya kadar iphonela bağlanıp izleyebiliyorum diğer program oyun vs girmiyorum bile.O kadar çok memnunumki ipad2 almamak için zor tutuyorum kendimi yemin olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
flash desteği olmayan tel
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webislander 7 yıl

DH Misafiri
flash desteği olmayan tel

Hadi canım ciddimisin bilmiyorduk bak
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eeevrim 7 yıl
Apple i phone 4 ü çıkardıktan yaklaşık 8-9 ay sonra android işletim sistemli i phone 4 e Rakip telefonlar çıkmaya başlamıştı demek ki ios 5 li 5. nesil i phone lar öyle sağlam gelicek ki androidli işletim sistemli telefonlar ona gene 1 sene sonra yetişecek 3d teknolojisini telefonlarda kullanmayı saymazsak apple akıllı telefonların yönünü belirleyen bir şirket....
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tsp7 7 yıl
ya şu anti apple arkadaşlarada tav oluyorum yav arkadaş madem sevmiyon burda ne işin var biz burda takılıyoruz kafamıza göre yok şurası şöle burası böle git burdan git


iphone 4 ü ilk aldığımda 2 gün ugraştım 1080 çalıştırcakmı diye yardımcı app lar sayesinde çalıştormayı başarmıştım kendi video oynatıcısının desteklemesi daha iyi olcak
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78erhan78 7 yıl

Sonradanda olsa böyle sevindirici haberler gelmesi çok iyi.Sen zaten bu telefonu apple ın verdiği özellikleri bilerek alıyorsun sonradan daha yeni özellikler gelmesi beni çok sevindiriyor.

zaten olması lazımdı diyorsunuz ama ben zaten bunu kabullednipte teli almışım.

özelliğin sonradanda olsa kullanıcıları memnun etmesi işin başka bir pazarlama yönüdür.

bu arada ios konusunda ANdroid cilerin ne işi var kendi konunuza gidin:D
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xxxx1 7 yıl
DH Misafiri
ya arkadaş nedir bu apple ezikliği insanlarda, adamlar pek çok şeyin öncüsü oldu 2-3 yıldır. apple sayesinde nandroid aletlerinizle oynuyorsunuz, yinede size yaranamıyor. tipik türk zihniyeti; iyi olanı taşla ki elinde ki iyi olsun....illa yorum yazmak zorunda değilsiniz apple haberlerine....elinizdekilerin tadını çıkarın yaw bırakın mesajı vesaireyi.......

ai işte ...bir Apple boyfan daha... tıbta tip 1 olarak geçerler...eziklik lafı en büyük zewkleri minumum 2000 lira bayılınca kendileri dünyanın en zekisi olarak adlandırırlar!..tedavisi henüz yok...labarotuvarlarda deneklere kür ve psikolojik tedavi uygulanıyor...hastalık hızla büyüyor!..
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siyahtemas 7 yıl
ipod nano 3 ile tanıştığım günden beri itunes'e gıcığım, cihaz sadece 1 pc ile senkronize oluyor, listelerini sadece pcye bağlıyken yapabiliyordun, başka pcler ile sadece şarj oluyordu, bu da beni deli ediyordu. Bu yüzden tercihimi android ten yana kullandım. Ancak arkadaşlarımın ip4 lerini incelediğimde gerçekten kullanım açısından çok başarılı buluyorum apple ürünlerini. Zaten arkadaşlarım da cihazlarından çok büyük beklentisi olan kişiler değiller, iosun onlara dayattıklarıyla fazla fazla yetiniyorlar ve mutlular. Şu bir gerçekki apple bu ürünleri çıkarmasaydı, hala nokia teknolojisine mahkumduk. Marka fanatikliği yapmayı çok salakça buluyorum, rekabet kalite getirir, ama bu tüketicinin birbiriyle tartışması sonucunu nasıl doğuruyor anlamıyorum... Adamlar bilerek eksik cihazlar sürüyorlar piyasaya, siz eksik olmadığını diretiyorsunuz.
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kingofnothings 7 yıl

siyahtemas

ipod nano 3 ile tanıştığım günden beri itunes'e gıcığım, cihaz sadece 1 pc ile senkronize oluyor, listelerini sadece pcye bağlıyken yapabiliyordun, başka pcler ile sadece şarj oluyordu, bu da beni deli ediyordu. Bu yüzden tercihimi android ten yana kullandım. Ancak arkadaşlarımın ip4 lerini incelediğimde gerçekten kullanım açısından çok başarılı buluyorum apple ürünlerini. Zaten arkadaşlarım da cihazlarından çok büyük beklentisi olan kişiler değiller, iosun onlara dayattıklarıyla fazla fazla yetiniyorlar ve mutlular. Şu bir gerçekki apple bu ürünleri çıkarmasaydı, hala nokia teknolojisine mahkumduk. Marka fanatikliği yapmayı çok salakça buluyorum, rekabet kalite getirir, ama bu tüketicinin birbiriyle tartışması sonucunu nasıl doğuruyor anlamıyorum... Adamlar bilerek eksik cihazlar sürüyorlar piyasaya, siz eksik olmadığını diretiyorsunuz.






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atillagoguslu 7 yıl
Şu ana kadar iOS'dan daha kaliteli bir sistem görmedim. Diğerleri belki daha fazla özellik sunabilir ancak kalitede en yakın rakibi Windows Phone 7. Android'e daha çok iyileştirme yapılması gerekiyor. Özellikle de hız konusunda. Lag olayının neredeyse sıfır olması lazım, iyi olabilmesi için.
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Musculation 7 yıl
atillagoguslu

Şu ana kadar iOS'dan daha kaliteli bir sistem görmedim. Diğerleri belki daha fazla özellik sunabilir ancak kalitede en yakın rakibi Windows Phone 7. Android'e daha çok iyileştirme yapılması gerekiyor. Özellikle de hız konusunda. Lag olayının neredeyse sıfır olması lazım, iyi olabilmesi için.

androidin su anda tek eksigi güncelleme sIkintisidir buda telefon sirketleriyle alakali bir durumdur lag var diyorsun kac tane üst segment android telefon aldin kullandinda bu kaniya vardin?
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