iOS 5, 1080p'lik videolara destek veriyor

WWDC 2011 ile birlikte geliştiricilere sunulan iOS 5, Apple'ın gelecek ürünlerinin neler yapabileceğinin habercisi olmaya devam ediyor. 9to5Mac'in iOS 5'in sistem dosyaları içersinde bulduğu karakter dizilerine göre iOS 5, 1080p çözünürlüğünde videolara gerek kayıt ve işleyebilme gerekse de oynatabilme anlamında destek verecek.

AVAssetExportPresetNames.strings isimli dosya içersinde yer alan karakter dizilerinde 1920x1080 çözünürlüğüyle ilgili satırlar; 5.Nesil iPhone'un da aralarında bulunduğu sonraki jenerasyon ürünlerle birlikte iPhone 4, 1.Nesil iPad, iPad 2, 4.Nesil iPod Touch başta olmak üzere 1080p çözünürlüğündeki içerikleri kodlayabileceği ve kod çözümleyebileceği anlamına geliyor.

iOS 5'de bulunan bu karakter dizileri ayrıca önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'un, 8 Megapiksellik daha gelişmiş kameraya sahip olacağı yönündeki iddiayı da güçlendirdiğini söyleyebiliriz.