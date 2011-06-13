iOS 5, 1080p'lik videolara destek veriyor

WWDC 2011 ile birlikte geliştiricilere sunulan iOS 5, Apple'ın gelecek ürünlerinin neler yapabileceğinin habercisi olmaya devam ediyor. 9to5Mac'in iOS 5'in sistem dosyaları içersinde bulduğu karakter dizilerine göre iOS 5, 1080p çözünürlüğünde videolara gerek kayıt ve işleyebilme gerekse de oynatabilme anlamında destek verecek.
AVAssetExportPresetNames.strings isimli dosya içersinde yer alan karakter dizilerinde 1920x1080 çözünürlüğüyle ilgili satırlar; 5.Nesil iPhone'un da aralarında bulunduğu sonraki jenerasyon ürünlerle birlikte iPhone 4, 1.Nesil iPad, iPad 2, 4.Nesil iPod Touch başta olmak üzere 1080p çözünürlüğündeki içerikleri kodlayabileceği ve kod çözümleyebileceği anlamına geliyor.
iOS 5'de bulunan bu karakter dizileri ayrıca önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'un, 8 Megapiksellik daha gelişmiş kameraya sahip olacağı yönündeki iddiayı da güçlendirdiğini söyleyebiliriz.
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asıl konu başlığına gelirsek 1080p video şu an piyasada görmüş olduğumuz bir telefonun ekranından izlemek için oluşturulmuş bi kavram değil hdmı cıkısı ıle destekleyen televızyonlarda 1080p videoyu cıhaz uzerınden almak için kullanılacak bi araç.iphone4 ün cıktıgı döneme bakacak olursak 720p video kaydının populer oldugu bı donem ancak su an 1080p vıdeo destegı verebılecek olması gayet güzel ancak sarj problemını arttrabılır
Aynen.Birde radyo var. Allah korusun acil bir durum olsa radyo yok :( Uygulamalarla gideriliyor fakat neden internet kullanayım ki?
Yine de iPhone kullanmak guzel.
Hadi canım ciddimisin bilmiyorduk bak
iphone 4 ü ilk aldığımda 2 gün ugraştım 1080 çalıştırcakmı diye yardımcı app lar sayesinde çalıştormayı başarmıştım kendi video oynatıcısının desteklemesi daha iyi olcak
Sonradanda olsa böyle sevindirici haberler gelmesi çok iyi.Sen zaten bu telefonu apple ın verdiği özellikleri bilerek alıyorsun sonradan daha yeni özellikler gelmesi beni çok sevindiriyor.
zaten olması lazımdı diyorsunuz ama ben zaten bunu kabullednipte teli almışım.
özelliğin sonradanda olsa kullanıcıları memnun etmesi işin başka bir pazarlama yönüdür.
bu arada ios konusunda ANdroid cilerin ne işi var kendi konunuza gidin:D
ai işte ...bir Apple boyfan daha... tıbta tip 1 olarak geçerler...eziklik lafı en büyük zewkleri minumum 2000 lira bayılınca kendileri dünyanın en zekisi olarak adlandırırlar!..tedavisi henüz yok...labarotuvarlarda deneklere kür ve psikolojik tedavi uygulanıyor...hastalık hızla büyüyor!..
androidin su anda tek eksigi güncelleme sIkintisidir buda telefon sirketleriyle alakali bir durumdur lag var diyorsun kac tane üst segment android telefon aldin kullandinda bu kaniya vardin?
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