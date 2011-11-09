iOS 5 kamera uygulamasında gizli panorama modu jailbreak esnasında ortaya çıktı

Mobil platformlar için hazırlanan işletim sistemleri genelde ileride kullanılması düşünülen özellikleri bünyelerinde saklarlar ve bu saklı özellikler günü geldiğinde güncelleme ile kullanıma sunulur. Apple'ın yaygın kullanıma sunduğu işletim sistemi güncellemesi iOS 5'te buna benzer bir saklı özellik ortaya çıkarıldı.





Conrad Kramer - Conradev adlı bir hacker iOS 5 üzerinde jailbreak işlemleri uygularken bir iOS öncelik dosyasında "EnableFirebreak" anahtarını evet konumuna getirdi ve sonucunda panoramik bir kamera fonksiyonunu ortaya çıkardı.





Grant Paul adlı hacker da jailbreakli telefonlar için Cydia platformu üzerine yüklediği Firebreak aracı ile yine aynı panoramik çekim fonksiyonunu elde etti. Paul'un internette paylaştığı ekran görüntüsüne bakılırsa, iOS kamera arayüzünde deklanşör tuşuna basıldığında sistem panorama çekimi için gerekli araçları kullanıcıya sunuyor ve çekim için yönlendirmeye başlıyor.





Apple'ın bu özelliği ne zaman veya nasıl kullanıma açacağı hakkında bir bilgi yok. Özellik resmi olarak kullanıma sunulduğunda çok farklı bir şekle dönüşebilir veya hiç hayata da geçirilmeyebilir.