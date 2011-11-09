Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5 kamera uygulamasında gizli panorama modu jailbreak esnasında ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
1
29
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil platformlar için hazırlanan işletim sistemleri genelde ileride kullanılması düşünülen özellikleri bünyelerinde saklarlar ve bu saklı özellikler günü geldiğinde güncelleme ile kullanıma sunulur. Apple'ın yaygın kullanıma sunduğu işletim sistemi güncellemesi iOS 5'te buna benzer bir saklı özellik ortaya çıkarıldı.

Conrad Kramer - Conradev adlı bir hacker iOS 5 üzerinde jailbreak işlemleri uygularken bir iOS öncelik dosyasında "EnableFirebreak" anahtarını evet konumuna getirdi ve sonucunda panoramik bir kamera fonksiyonunu ortaya çıkardı. 

Grant Paul adlı hacker da jailbreakli telefonlar için Cydia platformu üzerine yüklediği Firebreak aracı ile yine aynı panoramik çekim fonksiyonunu elde etti. Paul'un internette paylaştığı ekran görüntüsüne bakılırsa, iOS kamera arayüzünde deklanşör tuşuna basıldığında sistem panorama çekimi için gerekli araçları kullanıcıya sunuyor ve çekim için yönlendirmeye başlıyor.

Apple'ın bu özelliği ne zaman veya nasıl kullanıma açacağı hakkında bir bilgi yok. Özellik resmi olarak kullanıma sunulduğunda çok farklı bir şekle dönüşebilir veya hiç hayata da geçirilmeyebilir. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aboxzux 8 yıl en beğenilen
Büyük fanboy Centauri basmış burayı,sığınaklara
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IL EST MON COCAINE 8 yıl
Çakal apple ucundan ucundan az az verelim hemen bitmesin ama bütün firmalar öyle ticaret bu
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.L.L 8 yıl
aboxzux
Büyük fanboy Centauri basmış burayı,sığınaklara

roger that...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silent Guardian 8 yıl
Bu yenilikle apple çığır açacaktır.Nokia N86'ımda 3 sene önce olan özellik,Apple yapınca kıymetleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seckin_08 8 yıl
dunyayı kurtaran adamın torunları nerde kalmıs diyecekken haberi istila etmisler bile :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunlab 8 yıl
bende apple severim ürünlerinide kullanıyorum ama bu nedir ya, o kadar büyütmeye gerek yokki bende doğru dürüst kamerasını bile kullanmıyorum panoroma olsa nolur, paranormal olsa nolur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekabirr 8 yıl
Centauri,sakin ol ve sessizce üye çıkışını yap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
SE xperia Arc 'ta son güncelleme ile (2.3.4) 3 boyutlu panaromik çekim geldi. Normal panaromik çekimi geçtik. HDMI ile 3D bir TV'ye bağlayarak izleyebiliyorsun.
Panaromik çekim SE'de 2005 yılındaki K750 telefonumda bile vardı.
Mesaj iletim raporu bile hala iPhone'da yokken panaromik çekimin standart olmasını bekleyemezsiniz. Apple hayranlığı biraz da görgüsüzlük oldu. Yani bende pahalı bir telefon var demek için iPhone alınıyor durumda. Ben Arc ile iPhone4 kıyaslamasını canlı olarak yaptım. Kamera konusunda Arc daha iyi (genel olarak yakın).
Telefon performansı olarak ta Arc'ta fazladan bulunan epey özelliğe rağmen iPhone'dan biraz geride kalıyor.
Apple en mükemmelini yapar diye bir şey yok. Apple'de performans olarak güzel çalışma yapmışlar, yani görsel işlemler ön planda tutulduğu için göze yavaşlık batmıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qbert1903 8 yıl
artık ios5 jb çıksada ipad i kullansak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
racaerme 8 yıl
Yahu bu bildigimiz panoramik cekim mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Apple istese bunu iOS 5'le birlikte bakın yeni ekledik diyede sunabilirdi.Fakat yapmamışlar ve bir hacker bunun farkında varmış.Sonuç olarak bu yazılım içinde olan bir şey.Belki daha önceki sürümlerde de vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soulmate 8 yıl
Bu isten ekmek yiyen tonla developer var. Panorama yazın çeşit çeşit uygulama çıkıyor AppStoreda.Apple onları kaybetmeyi göze alamaz. Sonuçta resmi bir özellik değil. Belki de kamerayı test için kullandılar?! Ya da denediler sadece?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kozmo07 8 yıl
Amrekayi yeni kesfediyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.L.L 8 yıl
aboxzux
Büyük fanboy Centauri basmış burayı,sığınaklara

roger that...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7265 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, iPhone 4 ve iphone 4s
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus Eee PC 1015BX video inceleme 8 yıl Nokia N9 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim