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iOS 6 ile birlikte ilk iPad ve üçüncü nesil iPod Touch için güncelleme desteği kesilebilir

6 yıl
6,7b
1
91
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen yıl düzenlenen WWDC 2011 öncesi tüm iOS 5 deneme sürümü bağlantılarını sızdırmayı başaran WeiPhone sitesi, iOS 6 için de benzer bir liste yayınladı. Halihazırda indirme yapılamayan adresler, yeni iOS versiyonunun yapı numarasını ve destekleyeceği modelleri ortaya çıkardı. iPad 1 ve iPod Touch 3G sahipleri yeni yazılıma yükseltilmeyebilir.
iOS 5 ile iPhone 3G ve iPod Touch 2G modelleri için güncelleme desteğini kesen Apple, muhtemelen ilk iPad ve üçüncü nesil iPod Touch için de bundan sonra destek vermeyecek. Sızıntıyı gerçekleştiren sitenin tüm iOS 6 deneme sürümü bağlantılarına ulaşıp ulaşmadığı belli değil. Bu yüzden kesin birşey söyleyemeyiz, fakat iOS 5.1'in birinci nesil iPad'de bazı sorunlara yol açmış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda altıncı işletim sistemi versiyonunun gelmeme olasılığı yüksek görünüyor.
10A5316k yapı numaralı iOS 6, yarın San Francisco'da, Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak WWDC 2012 etkinliği kapsamında resmen tanıtılacak. Dilerseniz aşağıdan yeni sürümün deneme adreslerine ulaşabilirsiniz. Şuan için yazılımın indirilemediğini, fakat bağlantılarda problem olmadığını hatırlatalım.
Üçüncü nesil iPad
iPad 2
iPhone
iPod Touch

http://www.macrumors.com/2012/06/10/apple-releasing-ios-6-beta-build-10a5316k-and-safari-6-developer-preview-at-wwdc/ Yorum Yaz
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Cengiz Elektronik 6 yıl en beğenilen
Adamlar 3.5 Yıllık Telefona Halen Yazılım Desteği Vericek.Siz Halen Android S3 Diyosunuz.Kimsede Dememiş Aga Bu Nedir.
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux
Hadi Android'de resmi destek kesilse de custom rom var da Apple'cılar ne yapacak bakalım, işte Android'i bu yüzden seviyorum yeteri bilgin varsa kendin bile rom yapabilirsin yaşasın Linux yaşasın Android yaşasın özgürlük...

Android cogu telefona çıktığı sene destek kesiliyor. Ama iPhone'da öyle bir sey yok. 3GS kac sene oncenin telefonu ve hala destek sürüyor. Custom rom demişsin. Yeterli bilgin oldugunda iPhone 3G ye iOS 5 yukleyebilirsin. Sadece Androidde olan birsey degil yani.
Pardus LinuxHadi Android'de resmi destek kesilse de custom rom var da Apple'cılar ne yapacak bakalım, işte Android'i bu yüzden seviyorum yeter...
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iphoneuss2 6 yıl
Ben iOS 6'nin iPhone 3GS destekli olacagina inaniyorum.

Cunku oncelikle Apple hala 3GS satislarini surduruyor ve suan icin sattigi bir urunu guncellemeden geri tutacak degil.

Ayni zamanda 3GS icin iOS 6 Beta yayinida oldugu icin, yeni guncellemenin 3GS icin ayrica destekli olmasi cok buyuk ihtimal.


Isin ilginc yani ise, Ilk iPad hemen hemen iPhone 4 ile ayni tarihte cikmasina ragmen iOS 6 destegi cikmayacak gibi. Apple zaten ilk iPad satislarini durdurmustu. Oysa iPhone 4 satislari hala devam ediyor ve yil boyunca devam edecek gibi. iPhone 4'un iOS 6 destekli olmasi tartisilmaz bile, kesin destekli olacak.

Burda dikkat cekmek istedigim, Apple'in iPhone ile iPad'a olan bakis acisi. iPhone 4 bir yana, iPhone 3GS'in hala satilmasi ve guncelleme destegi olmasina ragmen Apple icin ilk iPad artik mazide kalmis...
Ben iOS 6'nin iPhone 3GS destekli olacagina inaniyorum.Cunku oncelikle Apple hala 3GS satislarini surduruyor ve suan icin sattigi bir urunu guncellem...
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DH Misafiri 6 yıl
Kim ne derse desin ANDROİD ve S3.
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DH Misafiri 6 yıl
bi tek bendemi var acaba? ipad2 de ön kameraya geçerken kamera dondu ve o gün bu gündür kamerayı kullanamıyorum
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Dexter61 6 yıl
Pardus Linux
Hadi Androidde resmi destek kesilse de custom rom var da Applecılar ne yapacak bakalım, işte Androidi bu yüzden seviyorum yeteri bilgin varsa kendin bile rom yapabilirsin yaşasın Linux yaşasın Android yaşasın özgürlük...

S2 kullanıyorum ama ama sana destek vermem gerekiyorken vermicem çünkü saçmalamışsın.Kendi romunu Türkiye de yapan çok az grup var onlarda cm9 aokp MIUI gibi grupların yaptığı romlar üzerinde oynama yapıyorlar.Yani kendi romunu yapmak öyle basit birşey değil.Kendi romunu yaparsın üzerinde oynarsın 2-3 program çıkartır eklersin ama öyle başka bir cihazdaki üst versiyonu portlamak her baba yiğidin harcı değil.
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dost1984 6 yıl
MrHxor
iOS un her sürümü android den daha iyidir.

kusura bakma ama kullanmasam inancam sallama kardeş ios 4.0 --4.01--4.2 --4.3 bunlarda ne sorunlar vardı haberin yok galiba wifi transferi bile daha 1 yıl önce yazılımla verdi apple
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fakasupi 6 yıl
Vasto Lorde

LKLC
Vasto Lorde
LKLC
0tyldrm0
LKLC
Ben Gerçek Değilim
Pardus Linux Hadi Androidde resmi destek kesilse de custom rom var da Applecılar ne yapacak bakalım, işte Androidi bu yüzden seviyorum yeteri bilgin varsa kendin bile rom yapabilirsin yaşasın Linux yaşasın Android yaşasın özgürlük...
Android cogu telefona çıktığı sene destek kesiliyor. Ama iPhoneda öyle bir sey yok. 3GS kac sene oncenin telefonu ve hala destek sürüyor. Custom rom demişsin. Yeterli bilgin oldugunda iPhone 3G ye iOS 5 yukleyebilirsin. Sadece Androidde olan birsey degil yani.
iphone 3g ye ios 5 yükleyemezsin. nerden çıkardınız anlamadım.
Elbette yüklenebilir. Bir araştırın isterseniz !
araştırdım bulamadım. yardımcı olursanız sevirim.
forumda konusu var, düzgün araştırın lütfen. edit: dhnin firmware,unlock,jb kısmına girdim ve üst konularda 2 tane 3gye ios 5 konusu vardı. nasıl araştırmaysa artık ... forum.donanimhaber.com/... forum.donanimhaber.com/...
bunları koyacağınızı biliyordum. ben de o kadar mal değilim herhalde. siz de birazcık bile bilgi yok. bunlar ios 3.1.3 dür ios 5 değil. konunun içine girip biraz okuma gayretinde bile bulunmamışsınız. bu firmware dosyaları ile yeni çıkan hiçbir uygulamayı kullanamazsınız. tek elde edeceğiniz birkaç ios 5 özelliğidir. ancak bizim bahsettiğimiz tam bir android 4.0. yani 4.0 için çıkan bütün uygulamaları kullanabileceğiniz bir firmware. bunu ancak android de yapabilirsiniz. artık yeni bir ios un apple tarafından desteklenmeyen cihazlara yüklenebileceğini sanmayın. boş bir hayal içerisindesiniz. kolay gelsin.
bi zahmet çalıştırmasın uygulamaları. en azından androiddeki gibi indirip kasıla kasıla oynamıyorsunuz. indirmeden direk bu sürüme uygun değil diyor. arkadaşım da galaxy geo(böyle mi yazılıyor bilmiyorum , 500tl lik telefon ) , babamda htc wildfire s (700 tl idi aldığında ) var. bu 2 telefonda fruit ninja , paper toss , angry birds gibi oyunlar kasıyor . 4.0 yükleyin sizde bu cihazlara kasıla kasıla oynarsınız oyunlarınızı , kasıla kasıla işlerinizi yaparsınız uygulamalarınızda. ios 5 özellikleri olduktan sonra 3.1.3 olsun 2.1 olsun ne farkeder ? ha siz istiyorsanız en son sürümü yükleyip uygulamalarını kasıla kasıla açayım , gidin android kullanın


Bende wildfire s kullaniciyim 2.3.5 sürümünde bile dedigin gibi angry birds de felan bazi bölümlerde kasiyor tamam oyunlar icin yaramaz.
Ancak ICS custom rom kurdum ve bizzat denedim performans gayet iyi yani kaldiriyor telefon eger isteselerdi resmi olarak cikarabilirlerdi ama herkes apple gibi degil iste!
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Nemésis 6 yıl
Güncelleme konusunda da Apple'a bok attınız ya başka hiç bir şey demiyorum size.
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yav he he aynen 6 yıl
hayır beyler 3gs e destek yok!!!
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seal05 6 yıl yav he he aynen
emrenaz
hayır beyler 3gs e destek yok!!!

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Guest-F8946C419 6 yıl
emrenaz

hayır beyler 3gs e destek yok!!!

Fail

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iOS 6 is compatible with:


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sticer12 6 yıl
Pardus Linux
Hadi Androidde resmi destek kesilse de custom rom var da Applecılar ne yapacak bakalım, işte Androidi bu yüzden seviyorum yeteri bilgin varsa kendin bile rom yapabilirsin yaşasın Linux yaşasın Android yaşasın özgürlük...
sonuna kadar katılıyorum yaşasın özgürlük
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Bukalemun 6 yıl sticer12
sticer12

Pardus Linux

Hadi Androidde resmi destek kesilse de custom rom var da Applecılar ne yapacak bakalım, işte Androidi bu yüzden seviyorum yeteri bilgin varsa kendin bile rom yapabilirsin yaşasın Linux yaşasın Android yaşasın özgürlük...
sonuna kadar katılıyorum yaşasın özgürlük



VODAFONE 945 i örnek vermek istiyorum , ayrıca HTC gibi bir dev bile android desteğini bir çok cihaza SADECE PARA / KAR amaçlı vermiyor!!!

android gelişen - donanım desteği ile gelişecek ( sizin de dediğin gibi extra custom rom lar ile ) ancak halen İNTEL inde DH deki haberine okursan DONANIMA göre performansı halen geride ! , elimizde eğer YAZILIM desteği yoksa hiç bir işe yaramayan cihazlar sunan MOBİL İŞLETİM SİSTEMİ. hatta hafıza kartına uygulama yükleme , cihazların brick olması , teknik desteğin yetersizliği , büyük firma ürünlerinin % 40 DAHA PAHALI satıldığı günümüzde , stabilete den uzak !!

sony nin bile xperia PLAY daki yaptığını OYUNU , sanırım kullanıcılar için yeterli olacaktır ! İOS 6 - 3gs en büyük CEVAP , ANDROİD camiası için diyorum.
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sticer12 6 yıl
topu topu 5 6 tane cihazları var ondanda desteği kesiyorlar :(
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emmrree1990 6 yıl
Arkadaslar bende android ve ios kullandim.. suan tekrar android kullaniyorum. Bu iki isletim sistemini ayni kefeye koymamak lazim. Ikisinin de kendine has ozellikleri ve ustunlukleri var. Tabiiki benzerlikleri olacak. Isteyen istedigi cihazi almakta ozgur. Iphone 1 numaradir android 1 numaradir demek sacma geliyor bana.
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This Time 6 yıl
Widget gelse super olur.


Bu arada 3Gs ye bile geliyor lOs 6 vay be
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ketrp 6 yıl
iPhone 3GS e bile gelmesi Apple ın büyüklüğünü gösterir
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