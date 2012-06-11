iOS 6 ile birlikte ilk iPad ve üçüncü nesil iPod Touch için güncelleme desteği kesilebilir

Geçen yıl düzenlenen WWDC 2011 öncesi tüm iOS 5 deneme sürümü bağlantılarını sızdırmayı başaran WeiPhone sitesi, iOS 6 için de benzer bir liste yayınladı. Halihazırda indirme yapılamayan adresler, yeni iOS versiyonunun yapı numarasını ve destekleyeceği modelleri ortaya çıkardı. iPad 1 ve iPod Touch 3G sahipleri yeni yazılıma yükseltilmeyebilir.

iOS 5 ile iPhone 3G ve iPod Touch 2G modelleri için güncelleme desteğini kesen Apple, muhtemelen ilk iPad ve üçüncü nesil iPod Touch için de bundan sonra destek vermeyecek. Sızıntıyı gerçekleştiren sitenin tüm iOS 6 deneme sürümü bağlantılarına ulaşıp ulaşmadığı belli değil. Bu yüzden kesin birşey söyleyemeyiz, fakat iOS 5.1'in birinci nesil iPad'de bazı sorunlara yol açmış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda altıncı işletim sistemi versiyonunun gelmeme olasılığı yüksek görünüyor.

10A5316k yapı numaralı iOS 6, yarın San Francisco'da, Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak WWDC 2012 etkinliği kapsamında resmen tanıtılacak. Dilerseniz aşağıdan yeni sürümün deneme adreslerine ulaşabilirsiniz. Şuan için yazılımın indirilemediğini, fakat bağlantılarda problem olmadığını hatırlatalım.

Üçüncü nesil iPad

iPad 2

iPhone

iPod Touch

http://www.macrumors.com/2012/06/10/apple-releasing-ios-6-beta-build-10a5316k-and-safari-6-developer-preview-at-wwdc/