iOS 6 ile birlikte ilk iPad ve üçüncü nesil iPod Touch için güncelleme desteği kesilebilir

Haber Editörü
Geçen yıl düzenlenen WWDC 2011 öncesi tüm iOS 5 deneme sürümü bağlantılarını sızdırmayı başaran WeiPhone sitesi, iOS 6 için de benzer bir liste yayınladı. Halihazırda indirme yapılamayan adresler, yeni iOS versiyonunun yapı numarasını ve destekleyeceği modelleri ortaya çıkardı. iPad 1 ve iPod Touch 3G sahipleri yeni yazılıma yükseltilmeyebilir.
iOS 5 ile iPhone 3G ve iPod Touch 2G modelleri için güncelleme desteğini kesen Apple, muhtemelen ilk iPad ve üçüncü nesil iPod Touch için de bundan sonra destek vermeyecek. Sızıntıyı gerçekleştiren sitenin tüm iOS 6 deneme sürümü bağlantılarına ulaşıp ulaşmadığı belli değil. Bu yüzden kesin birşey söyleyemeyiz, fakat iOS 5.1'in birinci nesil iPad'de bazı sorunlara yol açmış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda altıncı işletim sistemi versiyonunun gelmeme olasılığı yüksek görünüyor.
10A5316k yapı numaralı iOS 6, yarın San Francisco'da, Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak WWDC 2012 etkinliği kapsamında resmen tanıtılacak. Dilerseniz aşağıdan yeni sürümün deneme adreslerine ulaşabilirsiniz. Şuan için yazılımın indirilemediğini, fakat bağlantılarda problem olmadığını hatırlatalım.
Üçüncü nesil iPad
iPad 2
iPhone
iPod Touch
http://www.macrumors.com/2012/06/10/apple-releasing-ios-6-beta-build-10a5316k-and-safari-6-developer-preview-at-wwdc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android cogu telefona çıktığı sene destek kesiliyor. Ama iPhone'da öyle bir sey yok. 3GS kac sene oncenin telefonu ve hala destek sürüyor. Custom rom demişsin. Yeterli bilgin oldugunda iPhone 3G ye iOS 5 yukleyebilirsin. Sadece Androidde olan birsey degil yani.
Cunku oncelikle Apple hala 3GS satislarini surduruyor ve suan icin sattigi bir urunu guncellemeden geri tutacak degil.
Ayni zamanda 3GS icin iOS 6 Beta yayinida oldugu icin, yeni guncellemenin 3GS icin ayrica destekli olmasi cok buyuk ihtimal.
Isin ilginc yani ise, Ilk iPad hemen hemen iPhone 4 ile ayni tarihte cikmasina ragmen iOS 6 destegi cikmayacak gibi. Apple zaten ilk iPad satislarini durdurmustu. Oysa iPhone 4 satislari hala devam ediyor ve yil boyunca devam edecek gibi. iPhone 4'un iOS 6 destekli olmasi tartisilmaz bile, kesin destekli olacak.
Burda dikkat cekmek istedigim, Apple'in iPhone ile iPad'a olan bakis acisi. iPhone 4 bir yana, iPhone 3GS'in hala satilmasi ve guncelleme destegi olmasina ragmen Apple icin ilk iPad artik mazide kalmis...