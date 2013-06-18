iOS 7 iPad'de nasıl görünecek?





iOS 7'nin beta versiyonları henüz iPad için yayınlanmadı. Bu yüzden iOS 7'nin iPad üzerinde nasıl görüneceği halen merak konusu. Ancak, Sonny Dickson adlı bir Twitter kullanıcısı ve 9to5mac'in, Apple'ın geliştirici aracı Xcode'un simülatöründen elde ettiği görüntüler merakımızı az da olsa giderecek gibi görünüyor.

Ekran görüntüleri iOS 7'nin iPad'de nasıl bir görüneceğini kavramamız açısından önemli bir kaynak olsa da, işletim sisteminin henüz son halini almadığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Öyle ki, iOS 7'nin iPhone versiyonuna ait birçok unsurlara ekran görüntülerinde sıklıkla rastlanıyor. Söz konusu ekran görüntülerine aşağıdaki galerinden erişebilirsiniz.

http://9to5mac.com/2013/06/17/new-screenshots-from-hacked-ipad-ios-7-simulator-show-potential-maps-safari-game-center-uis/

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iOS 7'nin iPad'de nasıl görüneceğini gözler önüne seren ekran görüntülerinde Safari, Haritalar, Kişiler ve Ayarlar gibi uygulamaların yanı sıra; kontrol merkezi, bildirim merkezi ve Spotlight arama özelliği de sergileniyor. Uygulama ikonlarının işletim sisteminin iPhone versiyonuna göre, farklılıklar içerdiği dikkat çekici detaylar arasında yer alırken; bildirim merkezininde artık iPad'in ekranının tamamını kapladığı gözlerden kaçmıyor.