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iOS 7 iPad'de nasıl görünecek?

5 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS 7 iPad'de nasıl görünecek?

iOS 7'nin beta versiyonları henüz iPad için yayınlanmadı. Bu yüzden iOS 7'nin iPad üzerinde nasıl görüneceği halen merak konusu. Ancak, Sonny Dickson adlı bir Twitter kullanıcısı ve 9to5mac'in, Apple'ın geliştirici aracı Xcode'un simülatöründen elde ettiği görüntüler merakımızı az da olsa giderecek gibi görünüyor.

iOS 7'nin iPad'de nasıl görüneceğini gözler önüne seren ekran görüntülerinde Safari, Haritalar, Kişiler ve Ayarlar gibi uygulamaların yanı sıra; kontrol merkezi, bildirim merkezi ve Spotlight arama özelliği de sergileniyor. Uygulama ikonlarının işletim sisteminin iPhone versiyonuna göre, farklılıklar içerdiği dikkat çekici detaylar arasında yer alırken; bildirim merkezininde artık iPad'in ekranının tamamını kapladığı gözlerden kaçmıyor.

Ekran görüntüleri iOS 7'nin iPad'de nasıl bir görüneceğini kavramamız açısından önemli bir kaynak olsa da, işletim sisteminin henüz son halini almadığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Öyle ki, iOS 7'nin iPhone versiyonuna ait birçok unsurlara ekran görüntülerinde sıklıkla rastlanıyor. Söz konusu ekran görüntülerine aşağıdaki galerinden erişebilirsiniz. 

http://9to5mac.com/2013/06/17/new-screenshots-from-hacked-ipad-ios-7-simulator-show-potential-maps-safari-game-center-uis/ Yorum Yaz
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bekoc 5 yıl
son halini alıp almadığı bir önem taşımıyor benim gözümde. OS mantığı olarak hiçbir güncelleme veya yenilik yok. sadece arayüze kasmışlar. zaten ekledik dedikleride sağdan soldan kopya. hayal kırıklığı benim için.
son halini alıp almadığı bir önem taşımıyor benim gözümde. OS mantığı olarak hiçbir güncelleme veya yenilik yok. sadece arayüze kasmışlar. zaten ekledik dedikl...
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Lord Melkor 5 yıl en beğenilen
vitor reis
oldukça android esintileri taşıyan apple nin bu yeni güncellenen işletim sistemi ipad ekranında şık durmuyor dersek pek gerçekci bir söylem olmaz diye düşünüyorum

Sağlam zorlamışsın :) Yazını okurken 3 kere fikir karmaşası yaşadım
vitor reisoldukça android esintileri taşıyan apple nin bu yeni güncellenen işletim sistemi ipad ekranında şık durmuyor dersek pek gerçekci bir...
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TechnoMobile 5 yıl
çok dandik duruyor
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cripo 5 yıl
faydasizfasulye
Orijinalden alıntı: vitor reis oldukça android esintileri taşıyan apple nin bu yeni güncellenen işletim sistemi ipad ekranında şık durmuyor dersek pek gerçekci bir söylem olmaz diye düşünüyorum
Sağlam zorlamışsın :) Yazını okurken 3 kere fikir karmaşası yaşadım

Şaşmazın decoderini getirin
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YangınYeri 5 yıl
Eski simgeler daha güzeldi bence. Ama blur güzel olmuş.
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Chuckly 5 yıl
Biri sanki rastgele bir tasarım yapmış gibi
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Zordion 5 yıl
930 GB? diyenler, gercek bir iPad degil bu. OS X uzerinde calistirilan Xcode iOS Simulator. Mac'in kendi kapesitesini gosterir.
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Makaroncu 5 yıl
Güzel olucak hazır jailbreakli gibi :D
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DH Misafiri 5 yıl
Sizce ipad e beta ne zaman çıkar yada resmi olarak bi bilginiz varmı?
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$developer; 5 yıl
Ayarlarda el feneri iconu var ipad'te flaş yok ne diye eklemişler.
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DH Misafiri 5 yıl
en çok beklediğim özellik ekranı 2 ye bölüp iki farklı uygulama çalıştırma destegi gelıcek diyolardı gelmişmi peki
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General. 5 yıl
Bune yaw mahfetmişler sistemi
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Doanc4n 5 yıl
Pachenkov
Sol üstte sonny yazıyor, o ne?

wi-fi
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