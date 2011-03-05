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iPad 2 tanıtım videosu Türkçe Alt yazılı

8 yıl
136b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Yeni bir kategoriyi tek başına tanımlayan tablet devriminin öncüsü iPad'in yeni versiyonunun neler getirdiğini anlatan, türkçe alt yazı eklenmiş videosu.

Yeni bir kategoriyi tek başına tanımlayan tablet devriminin öncüsü iPad'in yeni versiyonunun neler getirdiğini anlatan, türkçe alt yazı eklenmiş videosu.

Bu videoda iPad 2'nin dizayn anlamında nasıl inceldiği ve hafiflediği, çift çekirdekli işlemcisi ile 2 kat işlemci gücü artışını, 9 kat artan grafik çekirdeği gücü güncellemesini görebileceksiniz

Ayrıca HDMI çıkış adaptörü ile ekrandaki tüm görüntüleri bire bir yansıtışını, eklenen ön VGA, arka HD kameralar sayesinde büyük ekranda iMovie ve Facebook deneyimini, GarageBand uygulaması sayesinde ne kadar kolay profesyonel müzik yapılabileceğini de keşfedebilirsiniz.

Yukardakilerin dışında çok ilginç bir şekilde manyetik olarak tutunan ve hizalanan kapak tasarımını, unibody alüminyum yapısal bütünlük sağlayan şasesini, uzay içersinde tam konumunu belirlemeye yarayan Jiroskop eklentisini ve tüm bunlara rağmen 10 saate varan pil ömrünü nasıl korumayı başardıklarının anlatımlarını videoda Apple çalışanlarından izleyebilirsiniz.


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Chaghatai 8 yıl en beğenilen
şu designdan sorumlu adama tapıyorum. bi insan bu kadar abartılı bi şekilde konuşamaz, öyle bi konuşuyor ki apple tuvalet kağıdı üretse "popomu bununla silmek harika bir his, dizaynı onun bok gibi kokmasını sağlıyor, çöpe atıldığında kendimi başarılı hissediyorum" falan der heralde! :D
şu designdan sorumlu adama tapıyorum. bi insan bu kadar abartılı bi şekilde konuşamaz, öyle bi konuşuyor ki apple tuvalet kağıdı üretse "popomu bununla silmek h...
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saxblue 8 yıl
bu ürünün yani ipad in hiçbir işe yaramadığını uzun zaman test ettim. Türkiyeye yeni geldi sayılır ilk ipad ve ikincisi çıkıyor. bu videonun sonunda diyor ya uzun yıllar bunu sürdürecek ipad2 ... hiç zannetmiyorum. 2 sene geçmeden yenisini çıkartırlar... çünkü apple'ın satış stratejisi bu! ilkine neden kamera koymamışlar. çünkü ikincisini çıkarmaları için bir sebep olmalıydı. ipad ı soran herkes ilk kamerası var mı ve usb girişi var mı? diye soruyorlar. üçüncüsünede usb koyarlar ve birkaç süsleme daha eklerler bunda yaptıkları gibi tamam işte al sana ipad 3. adamların güzel iş yapıyorlar Allah için o şekilde haklarını yemem ama ultra gereksiz bir ürün. ve çok daha iyi yaptıkları birşey varsa ise adamların pazarlama teknikleri... öyle güzel kuruyorlar ki cümleleri gizli bir ihtiyacın varmışta sanki onu ön plana çıkartıyorlar. alma isteği doğuyor insanda. ilk ipad için 320 tl sadece deri kılıfa para veren adam tanıyorum bizzat şahit oldum. bu adamlar için bu ürünler. gözünü kırpmadan sırf pahalı diye alıyorlar. neden bunu söylüyorum çünkü rahatsız edici. gelir düzeyimiz ve ekonomik özgürlüğümüz bu kadar geniş olmayınca bu tarz şeyler görmek rahatsız edici.
bu ürünün yani ipad in hiçbir işe yaramadığını uzun zaman test ettim. Türkiyeye yeni geldi sayılır ilk ipad ve ikincisi çıkıyor. bu videonun sonunda diyor ya uz...
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DH Misafiri 7 yıl
kendiniz bir bok yapamazsınız eleştirmeye gelince ...... kendin daha iyisini yap öyle cık milletin karşısına
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DH Misafiri 7 yıl
Şimdi burda anlamadığım bir sürü şey var.
İnsanların en kötü huyu bir ürünü beğenip fakat alamadığı veya pahalı bir ürünü kötülemek neden takdir etmiyorsunuz ki zor bir şeymi ?
Ben 2002 den beri apple kullanıcısıyım bütün ürünleri test ediyorum
Tabletler PDA grupları neden insanlar bir cihazı kullanmayıp cihaz hakkında yorum yaparlar..
Samsung Tablet Cihazın kamerasını açın 4 Dk bekleyin sonra açmayı deneyin bakalım sonuç :) kitlenme
Apple = Sadelik * Kolaylık * Stabil Çalışan * Sağlam * Ve diğer X markalara göre daha ucuz bir tablet üretmiş bunu kabullenmeniz gerek adamlar bunu başarıyor ve yine devam edecekler...
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Batuist 8 yıl
apple tablet için komple bir platform sunuyor.. insanlar bununla sadece bir donanım değil bütün bir platformu satın alıyorlar. android platformu bana daha çok PC üreticilerini anımsatıyor. işlemci intelden grafik kartı histen anakart gigabytetan ramler kingston topla kasanın içine koy microsofttan yazılımı al yükse markayı bas sat... android platformu tamamen böyle birşey.. ama apple herşeyiyle herşeyi kendi tasarladığı için çok daha kusursuz, stabil, uyumlu ve herşeyiyle daha kaliteli.. oyun, uygulama , donanım vesaire.. yani mercedes çok kaliteli ve konforlu bir araba demekle mercedes fanatiği olunmazki bunlar gerçeklerdir. tablettede apple şu an bir numaradır.. ister hoşunuza gitsin ister gitmesin.. önemli olan eğri oturup doğru konuşabilemektir. bir donanım sitesinde apple ürünlerini yerden yere vuran insan görmek forumdakilerin yaş yada tecrübe oranlarının oldukça düşük olduğu konusunda beni düşündürüyor.. birisi DHın yaş ortalamasının 12 olduğunu yazmış... ciddi ciddi inanmaya başlıyorum..
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GoldPunch 8 yıl
Alt yazı daha rahat okunsun diye rengini sarı olarak güncelledik. Bunu muhtemelen tüm Apple ürünlerinin tanıtım videolarında uygulayacağız. Arkaplan hep beyaz oluyor çünkü. Önceki Apple videolarında da böyleydi zaten.

Ayrıca; alt yazıyla ilgili bir kusur gözünüze çarparsa veya alt yazılarla ilgili önerilerinizi; konu bütünlülüğünü bozmamak adına bana veya gun'a PM atabilir, veya buraya yazabilirsiniz.
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sarerer 8 yıl
Konunun başlığına bakarsak iyi olur. İpad2 tartışma konusu değil. Emeğe saygı diyorum. Dört gözle bekliyorum altyazıyı.
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0tt0m@n 8 yıl
Apple neden bazı şeyleri ilk defa kendisi keşfetmiş gibi reklam yapıyor ?

* Görüntülü görüşme zaten var olan birşey

* TV ile görüntü paylaşımından bahsetmişler, samsung DLNA uzun zamandır var ve tam olarak bu işi yapıyor.

* Çevirenin eline sağlık fakat "space" orada uzay olarak değil boşluk anlamında kulanılıyor, boşlukta cihazın yönünü anlamak için. Uzayda konum hesaplamak için yıldız ve gezegen haritaları kullanılıyor.

Neyse sonuçta reklamdır, ürünü sattırmak için yapılan birşey.
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VoodooRush 8 yıl
İlk cümle soru, son cümle cevap olmuş.
0tt0m@n

Apple neden bazı şeyleri ilk defa kendisi keşfetmiş gibi reklam yapıyor ?

Neyse sonuçta reklamdır, ürünü sattırmak için yapılan birşey.

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blizzard3 8 yıl
öle bi anlatıyoki sanki ilk telefonu bunlar cıkarmıs sacmalaık valla ufacık telefona 12 megapixel yerlestiriyolar bunun dandik bi kamerası var yav bence sacmalık gorsellikten baska bisey deyil bu telefon dunyanın en cok satılan cıhazıymıs felan bu sacmalıklar karın doyurmuyor ona bakarsanız wiide dunyanın en coks atılan oyun konsolu ama ps3den iyi deyil yanına bile yaklasamıyor
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goxxxel 8 yıl
Ürünün boşlukta kullanımı ile ilgili bölümdeki "space" kelimesini "uzay" olarak ceviren ceviri ekibine kocaman tebrikler :)
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gun 8 yıl
goxxxel

Ürünün boşlukta kullanımı ile ilgili bölümdeki "space" kelimesini "uzay" olarak ceviren ceviri ekibine kocaman tebrikler :)


Bilimsel olarak hepimiz uzaydayız. Bizim bulunduğumuz yada cihazın bulunduğu kısım uzaydan farklı değildir. O yüzden rahatça uzayda denilebilir.

Ayrıca uzayda terimi x, y, z eksenlerinin olduğu zamanlarda kullanılır tabii bu bildiğimiz yıldız filan anlamındaki uzay anlamında değil boşluk anlamında kullanılmıştır.

Son olarak uzay zaten boşluk demektir.

Haksız eleştiriniz için bizde size kocaman tebriklerimizi iletiriz :-)
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caves 8 yıl
ipad'i beğenmeyenler toshiba libretto alsınlar...
hem içinde windows 7 yüklü, masaüstü işletim sistemini tablette isteyenler vardı, tam onlara göre.. :))
cihaz teknosa'da mevcut, bugün inceledim... internet explorer'ı başlat menüsünden çalıştırayım dedim, doğru simgeye basmam 10 dakikamı aldı. harika bir deneyim hepinize tavsite ederim. hem soğuk havada ellerimi de ısıttı, cayır cayır yanıyor... çok fonksiyonlu yani. :)
fiyatı da sudan ucuz, 2622 tl cik...
haa unutmadan flash çalıştırıyor, hakkını yemeyeyim youtube'da 1080p çalıştırdı...
hadi hayırlı olsun :))
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CozgurY 8 yıl
ya bu ürünü neden netbookla karşılaştırıyorsunuz anlamıyorum hanigi 3/1 netbook ta kapasitif ekran, jiroskop, 3G bu kadar ince, hafif ve sağlam bir tasarım vb. gibi özellikler var anlamadım. bu ürünü netbook, pc vb. gibi şeylerle karşılaştırmak çok yanlış bu farklı bir kategori tablet kategorisi ilk önce bunu bir anlamak lazım ve bir tableti ancak başka bir tabletle karşılaştırmak doğru olur. benim bir tablet ihtiyacım yok ve olacağınıda sanmıyorum ve bir tablet almayı bu zmana kadar hiç düşünmedim ama teknolojiyi yakından takip ettiğim için tabletleride yakından takip ediyorum ve apple ipad 2 hakkıında sadece çok başarılı bir ürün olduğunu piyasada belki daha güçlü ürünler çıkacağını ama sunduğumu özellikler ve kullanım rahatlığını ayrıca pil süresinide düşününce eğer bir tablet alsaydım işte bu o olurdu. bence gereksiz yorumları bırakalım yapılana bakalım. bence son derece güzel bir alet yapmışlar hoş ve kaliteli duruyor.
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Party Starter 8 yıl

CozgurY
ya bu ürünü neden netbookla karşılaştırıyorsunuz anlamıyorum hanigi 3/1 netbook ta kapasitif ekran, jiroskop, 3G bu kadar ince, hafif ve sağlam bir tasarım vb. gibi özellikler var anlamadım. bu ürünü netbook, pc vb. gibi şeylerle karşılaştırmak çok yanlış bu farklı bir kategori tablet kategorisi ilk önce bunu bir anlamak lazım ve bir tableti ancak başka bir tabletle karşılaştırmak doğru olur. benim bir tablet ihtiyacım yok ve olacağınıda sanmıyorum ve bir tablet almayı bu zmana kadar hiç düşünmedim ama teknolojiyi yakından takip ettiğim için tabletleride yakından takip ediyorum ve apple ipad 2 hakkıında sadece çok başarılı bir ürün olduğunu piyasada belki daha güçlü ürünler çıkacağını ama sunduğumu özellikler ve kullanım rahatlığını ayrıca pil süresinide düşününce eğer bir tablet alsaydım işte bu o olurdu. bence gereksiz yorumları bırakalım yapılana bakalım. bence son derece güzel bir alet yapmışlar hoş ve kaliteli duruyor.

Benim yaptığım yorum hiçte gereksiz değil benim için. Yanımda bir windows notebook alirim birde iPhone bu alete hic gerek kalmıyor tabi bu benim için geçerli. Ben ürüne kötü falan demiyorum. Ama bana gereksiz geliyor.
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