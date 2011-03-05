iPad 2 tanıtım videosu Türkçe Alt yazılı

Yeni bir kategoriyi tek başına tanımlayan tablet devriminin öncüsü iPad'in yeni versiyonunun neler getirdiğini anlatan, türkçe alt yazı eklenmiş videosu.
Bu videoda iPad 2'nin dizayn anlamında nasıl inceldiği ve hafiflediği, çift çekirdekli işlemcisi ile 2 kat işlemci gücü artışını, 9 kat artan grafik çekirdeği gücü güncellemesini görebileceksiniz
Ayrıca HDMI çıkış adaptörü ile ekrandaki tüm görüntüleri bire bir yansıtışını, eklenen ön VGA, arka HD kameralar sayesinde büyük ekranda iMovie ve Facebook deneyimini, GarageBand uygulaması sayesinde ne kadar kolay profesyonel müzik yapılabileceğini de keşfedebilirsiniz.
Yukardakilerin dışında çok ilginç bir şekilde manyetik olarak tutunan ve hizalanan kapak tasarımını, unibody alüminyum yapısal bütünlük sağlayan şasesini, uzay içersinde tam konumunu belirlemeye yarayan Jiroskop eklentisini ve tüm bunlara rağmen 10 saate varan pil ömrünü nasıl korumayı başardıklarının anlatımlarını videoda Apple çalışanlarından izleyebilirsiniz.
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İnsanların en kötü huyu bir ürünü beğenip fakat alamadığı veya pahalı bir ürünü kötülemek neden takdir etmiyorsunuz ki zor bir şeymi ?
Ben 2002 den beri apple kullanıcısıyım bütün ürünleri test ediyorum
Tabletler PDA grupları neden insanlar bir cihazı kullanmayıp cihaz hakkında yorum yaparlar..
Samsung Tablet Cihazın kamerasını açın 4 Dk bekleyin sonra açmayı deneyin bakalım sonuç :) kitlenme
Apple = Sadelik * Kolaylık * Stabil Çalışan * Sağlam * Ve diğer X markalara göre daha ucuz bir tablet üretmiş bunu kabullenmeniz gerek adamlar bunu başarıyor ve yine devam edecekler...
Ayrıca; alt yazıyla ilgili bir kusur gözünüze çarparsa veya alt yazılarla ilgili önerilerinizi; konu bütünlülüğünü bozmamak adına bana veya gun'a PM atabilir, veya buraya yazabilirsiniz.
* Görüntülü görüşme zaten var olan birşey
* TV ile görüntü paylaşımından bahsetmişler, samsung DLNA uzun zamandır var ve tam olarak bu işi yapıyor.
* Çevirenin eline sağlık fakat "space" orada uzay olarak değil boşluk anlamında kulanılıyor, boşlukta cihazın yönünü anlamak için. Uzayda konum hesaplamak için yıldız ve gezegen haritaları kullanılıyor.
Neyse sonuçta reklamdır, ürünü sattırmak için yapılan birşey.
Bilimsel olarak hepimiz uzaydayız. Bizim bulunduğumuz yada cihazın bulunduğu kısım uzaydan farklı değildir. O yüzden rahatça uzayda denilebilir.
Ayrıca uzayda terimi x, y, z eksenlerinin olduğu zamanlarda kullanılır tabii bu bildiğimiz yıldız filan anlamındaki uzay anlamında değil boşluk anlamında kullanılmıştır.
Son olarak uzay zaten boşluk demektir.
Haksız eleştiriniz için bizde size kocaman tebriklerimizi iletiriz :-)
hem içinde windows 7 yüklü, masaüstü işletim sistemini tablette isteyenler vardı, tam onlara göre.. :))
cihaz teknosa'da mevcut, bugün inceledim... internet explorer'ı başlat menüsünden çalıştırayım dedim, doğru simgeye basmam 10 dakikamı aldı. harika bir deneyim hepinize tavsite ederim. hem soğuk havada ellerimi de ısıttı, cayır cayır yanıyor... çok fonksiyonlu yani. :)
fiyatı da sudan ucuz, 2622 tl cik...
haa unutmadan flash çalıştırıyor, hakkını yemeyeyim youtube'da 1080p çalıştırdı...
hadi hayırlı olsun :))
Benim yaptığım yorum hiçte gereksiz değil benim için. Yanımda bir windows notebook alirim birde iPhone bu alete hic gerek kalmıyor tabi bu benim için geçerli. Ben ürüne kötü falan demiyorum. Ama bana gereksiz geliyor.