iPad 2 tanıtım videosu Türkçe Alt yazılı

Yeni bir kategoriyi tek başına tanımlayan tablet devriminin öncüsü iPad'in yeni versiyonunun neler getirdiğini anlatan, türkçe alt yazı eklenmiş videosu.

Yeni bir kategoriyi tek başına tanımlayan tablet devriminin öncüsü iPad'in yeni versiyonunun neler getirdiğini anlatan, türkçe alt yazı eklenmiş videosu.

Bu videoda iPad 2'nin dizayn anlamında nasıl inceldiği ve hafiflediği, çift çekirdekli işlemcisi ile 2 kat işlemci gücü artışını, 9 kat artan grafik çekirdeği gücü güncellemesini görebileceksiniz

Ayrıca HDMI çıkış adaptörü ile ekrandaki tüm görüntüleri bire bir yansıtışını, eklenen ön VGA, arka HD kameralar sayesinde büyük ekranda iMovie ve Facebook deneyimini, GarageBand uygulaması sayesinde ne kadar kolay profesyonel müzik yapılabileceğini de keşfedebilirsiniz.

Yukardakilerin dışında çok ilginç bir şekilde manyetik olarak tutunan ve hizalanan kapak tasarımını, unibody alüminyum yapısal bütünlük sağlayan şasesini, uzay içersinde tam konumunu belirlemeye yarayan Jiroskop eklentisini ve tüm bunlara rağmen 10 saate varan pil ömrünü nasıl korumayı başardıklarının anlatımlarını videoda Apple çalışanlarından izleyebilirsiniz.